Šimečka: Odškodniť je možné ľudí v covidovej karanténe, ale nie tých, ktorí porušovali pravidlá

Na druhej strane však odmieta, aby boli v rámci takzvaných covidových amnestií odškodnení ľudia, ktorí počas pandémie porušovali hygienické a bezpečnostné pravidlá.

„Ja si teraz spomínam na tisíce našich zdravotníkov, lekárov a sestier, ktorí padali do mdlôb, koľko museli pracovať," pripomenul Šimečka. Na druhej strane boli podľa neho ľudia, ktorí nenosili rúška, nedodržiavali odstupy a ohrozovali spoluobčanov. „A týmto ľuďom ideme povedať, že – dobre, že ste nedodržiavali pravidlá. Nič sa vám nestane, ak ste ohrozovali spoluobčanov. Môžete to robiť kedykoľvek do budúcna," skonštatoval Šimečka.

Čítajte viac Smrť 35-tisíc dôchodcov počas covidu spôsobili vedci ako Sabaka, perlil Huliak

Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer) by mali byť covidové amnestie po vetovaní prezidentom prijaté v takej podobe, v akej už boli schválené. Nesúhlasí pritom, že by amnestie boli návodom nedodržiavať pravidlá v budúcnosti. V tejto súvislosti Gašpar poukázal na takzvané zbraňové amnestie. „Nikdy to neskončilo tým, že by sa ľudia, keďže tušia, že môžu byť zase niekedy vyhlásené amnestie na túto oblasť, vyzbrojovali," zdôraznil Gašpar.

Štát podľa Gašpara počas pandémie pochybil v rôznych oblastiach. „Nie je to len oblasť toho, že vyžadoval nejaké úhrady, keď určil niekomu karanténu, ale sú to aj tie pokuty za niektoré konkrétne porušenia," dodal Gašpar.

Kotlárovi sa nepáči kritika jeho analýzy a pýta si post ministra zdravotníctva: Ľuďom poviem pravdu, mám ponuky z iných krajín Video

Päť návrhov na odvolanie členov vlády alebo samotnej vlády, ktoré boli presunuté z predošlých parlamentných schôdzí, by mohli byť prerokované na aktuálnej schôdzi národnej rady, uviedol tiež Gašpar. Zároveň však kritizoval opozíciu, ktorá by podľa neho chcela mimoriadne schôdze na odvolávanie členov vlády zvolávať každý týždeň. „Bez ohľadu na to, či ten dôvod je," povedal Gašpar s tým, že mimoriadnych schôdzí „bolo ozaj veľa".

Šimečka v tejto súvislosti poukázal na to, že niektoré odvolávania v parlamente stoja od minuloročnej jesene. „Medzitým pribudli ďalšie dôvody pre pani (ministerku kultúry Martinu) Šimkovičovú, pána (ministra vnútra Matúša) Šutaja Eštoka, myslím, že tam je pán (minister životného prostredia Tomáš) Taraba. Takto nemôže fingovať parlament," zdôraznil Šimečka.

Šimečka o správe prezidenta: Pellegrini trefne pomenoval všetky problémy, ktoré vláda nevie riešiť Video

Šéf progresívcov doplnil, že opozícia v tejto súvislosti zvažuje podanie na ústavný súd. „Keď sú ministri odvolávaní, tak sa majú prísť obhájiť. A to sa nedeje. Je to vyslovene antidemokratická prax," dodal Šimečka.