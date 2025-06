Na Slovensku je druhá delegácia z Bruselu. Šimečka verí, že sa jej dostane lepšieho prijatia. Uhrík prezradil, na čo sa bude pýtať

PS: Ficova vláda je bezpečnostné riziko pre Slovensko Video Tlačová konferencia z 2. júna 2025.

„Je prejavom paranoidného myslenia, keď predseda vlády hovorí o týchto ľuďoch, že sú to nájomní vrahovia, len preto, že prišli skontrolovať spôsob, akým sa čerpajú európske peniaze. Pán Šutaj Eštok hovoril, že to je teroristická či trestná výprava a pán Gašpar povedal, že to je hybridná operácia alebo hybridná hrozba. To čo sú za vyjadrenia voči našim partnerom v Európskej únii, voči európskej inštitúcii, ktorá kontroluje čerpanie európskych peňazí?“ spýtal sa Šimečka. Návštevu ďalšej delegácie, ktorá má skontrolovať stav právneho štátu na Slovensku, považuje za opodstatnenú.

Štvorčlenná delegácia Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci pricestovala do Bratislavy s cieľom posúdiť aktuálny stav demokracie, právneho štátu a dodržiavania základných práv na Slovensku.

Delegácia sa plánuje stretnúť so zástupcami slovenskej vlády, NR SR, súdnictva, s ombudsmanom, ako aj s ďalšími príslušnými orgánmi, organizáciami a zainteresovanými stranami vrátane zástupcov médií a mimovládnych organizácií zameraných na ochranu ľudských práv, demokracie a nediskriminácie.

Uhrík sa chce pýtať na porušovanie práv zo strany Únie

Predsedovi hnutia Republika Milanovi Uhríkovi, členovi delegácie Európskeho parlamentu (EP), v rámci ktorej budú najbližšie dva dni (2. a 3. júna) europoslanci hodnotiť vývoj v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv v Slovenskej republike, ide o to, aby sa o Slovensku nerozšírili po tejto kontrole klamné závery. Informovalo o tom hnutie s tým, že europoslanec Uhrík chce tiež využil možnosť spýtať sa kolegov z EP na porušovanie práv práve zo strany Únie, či už je to cenzúra, alebo covidová pandémia.

O záveroch kontroly bude Uhrík informovať verejnosť.

Zloženie delegácie

Na Slovensko pricestovala ďalšia delegácia EP s cieľom zhodnotiť dodržiavanie hodnôt Európskej únie. Štvorčlennú delegáciu Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) tvoria členovia európskeho parlamentu Javier Zarzalejos, Sophie Wilmès, Daniel Freund a Milan Uhrík. Návšteva nadväzuje na dve nedávne zasadnutia Monitorovacej skupiny pre demokraciu, právny štát a základné práva (DRFMG) Výboru LIBE, ktoré sa špecificky zamerali na situáciu v krajine.

Delegácia sa má stretnúť so zástupcami vlády Slovenskej republiky, Národnej rady SR, súdnictva, s ombudsmanom, ako aj s ďalšími príslušnými orgánmi, organizáciami a zainteresovanými stranami, vrátane zástupcov médií a mimovládnych organizácií zameraných na ochranu ľudských práv, demokracie a nediskriminácie.

Parlament vyslal v roku 2018 na Slovensko niekoľko delegácií po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Prvá delegácia, ktorú spoločne zorganizovali Výbory pre občianske slobody a Výbor pre rozpočtovú kontrolu, navštívila Slovensko v marci 2018. Ďalšie návštevy nasledovali v septembri 2018 a spoločne s Bulharskom v decembri 2021, pričom posledná sa konala v decembri 2022 v reakcii na trestný čin z nenávisti voči LGBTIQ+ a teroristický útok, ku ktorému došlo v októbri toho istého roku. Útok, ktorý si vyžiadal životy dvoch osôb a jednu zranil, vyvolal v EP vážne obavy z rastúcej radikalizácie a extrémizmu v slovenskej spoločnosti, najmä medzi mladými ľuďmi, a tiež otázky o celkovom stave rovnosti a ľudských práv v krajine.

DRFMG (pôvodne Skupina pre monitorovanie právneho štátu) bola zriadená v júni 2018 po vražde maltskej blogerky a novinárky Daphne Caruany Galizie, slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Skupina nadväzuje na prácu svojich predchodcov a zameriava sa na hrozby pre demokraciu, právny štát a základné práva, ako aj na boj proti korupcii vo všetkých členských štátoch EÚ.