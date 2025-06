Šimečka v Ide o pravdu: Chceme vedieť, kto si ulial eurofondy na 'haciendy'. Prípad mojej mamy zneužívajú, tam ide o účtovnú chybu

Pozrite si debatu Nikoly Detáriovej a Michala Šimečku v relácii Ide o pravdu Video Zdroj: TV Pravda

Podľa Šimečku chcú zistiť, ako je to s podozreniami o zneužívaní eurofondov na stavbu súkromných ‚haciend‘, preto zvolávajú mimoriadnu schôdzu parlamentu na túto tému. Je však skeptický, či schôdza bude.

„Naša skúsenosť nám hovorí, že je lepšie byť skeptický, pretože koalícia zatiaľ akékoľvek schôdze, ktoré im neboli pochuti, odmietala otvoriť a tým popiera princíp parlamentnej demokracie. To sa týka aj odvolávania členov vlády. To sa týka vyslovenia nedôvery vláde samotnej. Tú schôdzu zmarili,“ uviedol.

K situácii svojej mamy, ktorá je štatutárkou občianskeho združenia, čeliaceho exekúcii zo strany Bruselu, uviedol, že je to vec stará približne 15 rokov, kde nie je podozrenie z obohacovania. Navše, moja mama nie je politička, povedal.

„Tam sa stala nejaká účtovná chyba. Je tam nejaký niekoľko rokov trvajúci dialóg s Európskou komisiou. Oni to nejako vyriešia,“ povedal Šimečka. Podľa neho je to „pasca“ Roberta Fica, ktorý na to poukazuje, keď chce od seba „odtlačiť“ iné kauzy a v prípade potreby, keď bude musieť vrátiť peniaze, tak jej pomôže „ako syn, ktorému ona pomohla, keď som bol malý…“.

Za návrh šéfa SNS na zmeny v transakčnej dani zahlasujeme, povedal tiež Šimečka. Ešte pred prázdninami by sa dalo stihnúť aj druhé čítanie a hlasovanie, je tam šanca, dodal.

Šéf PS nie je za navrhovanú zmenu ústavy, považuje ju za škodlivú. Je na KDH, ako ich poslanci budú hlasovať. Budeme sa s nimi o tom rozprávať, ale nútiť ich nemôžeme, vyhlásil Šimečka v súvislosti so zmenou ústavy.

Nikto vo vládnej koalícii by podľa mňa nebol kompetentný viesť Národnú banku a zastupovať Slovensko v Európskej centrálnej banke, povedal šéf progresívcov. Peter Kažimír by odtiaľ mal odísť, dodal.

Z rozhovoru sa tiež dozviete: