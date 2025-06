Donatellova busta ako rukojemník: rezort kultúry sa ohradil voči tomu, ako sa informuje o jej prevoze. Múzejníci hovoria o porušení zákona

Svetový objav: V Levoči máme podľa všetkého bustu od Donatella. Ako sa k nám dostala? Video Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči má v depozitári s najväčšou pravdepodobnosťou originálne dielo talianskeho renesančného majstra svetového mena z polovice 15. storočia. / Zdroj: TV Pravda / Robert Hüttner

Podľa dostupných informácií sa na jej prevoze podieľal generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala, a to za asistencie kukláčov. „Ministerstvo kultúry SR prijalo mimoriadne bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany výnimočne vzácneho zbierkového predmetu – busty Cecilie Gonzagy, ktorej autorstvo sa pripisuje talianskemu renesančnému majstrovi Donatellovi. Rezort kultúry postupoval v súčinnosti so Slovenským národným múzeom a Policajným zborom,“ uviedla Bačinská v stanovisku ministerstva. „Toto umelecké dielo z 15. storočia, ktoré je majetkom Slovenskej republiky, predstavuje predmet s mimoriadnou historickou, umeleckou a spoločenskou hodnotou,“ zdôraznila s tým, že trhová hodnota busty sa, ak je dielo autentické, môže pohybovať v sume desiatok miliónov eur.

„Keďže priestory Spišského múzea v Levoči v súčasnosti nespĺňajú najvyššie štandardy na bezpečné uchovávanie predmetu takejto výnimočnej hodnoty, ministerstvo kultúry iniciovalo bezpečnostné riešenie v úzkej spolupráci s ministerstvom vnútra a jeho špecializovanými zložkami. Na základe ich odporúčaní a pokynov bol realizovaný diskrétny a maximálne zabezpečený prevoz busty do špeciálne strážených priestorov,“ uviedla ďalej.

Čítajte aj V Levoči reagujú na Machalovu návštevu s kukláčmi: sú sklamaní a rozhorčení. Pýtajú sa, prečo radšej nezvýšili zabezpečenie nášho múzea

Bačinská doplnila, že podrobnosti týkajúce sa prevozu neboli zverejnené z bezpečnostných dôvodov, režim utajenia bol podľa jej slov nutný pre ochranu zbierkového predmetu a vyplýva z pokynov Policajného prezídia i rezortu vnútra. Avizovala tiež, že v najbližšom čase by mala byť iniciovaná medzinárodná expertíza a odborné hodnotenie, ktoré by mali definitívne určiť pravosť a pôvod busty. „V prípade potvrdenia autorstva sa bude s dielom nakladať s maximálnym rešpektom, v súlade s jeho kultúrno-historickým významom, a bude sprístupnené verejnosti vhodným a dôstojným spôsobom,“ zdôraznila. Bačinská dodala, že verejnosť budú o ďalšom vývoji v primeranom čase a rozsahu informovať, požiadala tiež médiá o rešpektovanie bezpečnostného režimu a o korektné zverejňovanie informácií.

Spišské múzeum v Levoči má v zbierkach výnimočné dielo renesančného sochára Donatella Video

Prevoz diela vyvolal reakcie verejnosti aj médií. Generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala v reakcii zverejnil video, kde uviedol, že jediným cieľom presunu busty od Donatella je zabrániť krádeži alebo poškodeniu takéhoto vzácneho umeleckého diela. Rovnako vyjadril i rozhorčenie nad tým, čo sa deje okolo jeho osoby a prevozu diela. Dodal, že mu ostal rozum stáť nad komentármi mnohých občanov, ktorí si osvojili naratív, že by bolo možné za prítomnosti policajnej jednotky niečo odcudziť.

„Už ste naozaj takí ohlúpnutí z tých médií, že naozaj budete veriť tomu, že by som ako štátny úradník dokázal nejakým spôsobom prepašovať viac ako 30-kilogramovú sochu popod nos špeciálnej policajnej jednotky a oklamať minimálne 15 ľudí, ktorí boli pri balení a preberaní tohto umeleckého diela?“ spytoval sa vo videu. Občanov Machala uistil, že umelecké dielo je v súčasnosti v bezpečí, je chránené na špičkovom mieste, za pomoci polície.

Čítajte aj Machala v sprievode kukláčov prišiel do múzea v Levoči a zobral bustu Donatella. Previezli ju na prísne chránené miesto

Zdôraznil, že bližšie informácie o mieste, kde sa busta aktuálne nachádza, nezverejní z bezpečnostných dôvodov. „Takže na hlúpe novinárske otázky, alebo hlúpe otázky opozičných politikov, že kde a prečo sa nachádza, prečo sme ho prevážali, vám odpovedať nebudeme,“ pokračoval Machala. Doplnil, že verejnosť sa včas dozvie, ako bude s dielom naložené. Avizoval tiež, že urobia všetko pre to, aby sa slovenská, ale aj zahraničná verejnosť mohla s daným dielom oboznámiť. „Pripravíme aj jeho verejnú prezentáciu, ale za takých podmienok, aby boli dodržané prísne bezpečnostné opatrenia, a aby sa s týmto dielom nič nemohlo stať,“ zdôraznil.

Spišské múzeum v Levoči pritom začiatkom tohtoročnej jari informovalo, že mramorovú bustu Cecilie Gonzagy plánuje už v tomto roku sprístupniť verejnosti. Autorom busty je s najväčšou pravdepodobnosťou slávny taliansky renesančný sochár Donatello (asi 1386–1466). Bustu z kararského mramoru našli uloženú v sklade. Zobrazuje Cecíliu Gonzagu z mantovského vládnuceho rodu Gonzagovcov. Donatello toto dielo vyhotovil v polovici 15. storočia pravdepodobne počas desaťročného pobytu v Padove, keď sa ho do svojich služieb snažil získať Cecíliin starší brat Lodovico III. Gonzaga. Ako uviedlo Spišské múzeum, dielu venovala niekoľkoročný výskum jeho pracovníčka, historička umenia Marta Herucová. V rámci neho absolvovala aj výskumnú cestu do Florencie, kde žil a pôsobil tento taliansky sochár a architekt. Objav predstavili odborníci počas brífingu v Bratislave v závere februára. Doteraz nevystavené umelecké dielo chcelo múzeum návštevníkom ukázať vo svojej expozícii v Levoči presne 50 rokov od jeho nadobudnutia do svojich zbierok.

Samotné mesto Levoča na prevoz reagovalo na sociálnej sieti s tým, že o ňom vopred nebolo informované. Dodalo, vychadzajúc zo zverejnených informácií, že išlo o rozhodnutie prijaté za účelom zabezpečenia ochrany tohto významného umeleckého diela. „Busta má pre Levoču mimoriadnu kultúrnu a symbolickú hodnotu. Budeme preto v kontakte s príslušnými inštitúciami a budeme sa zaujímať o ďalší vývoj situácie. Veríme, že po splnení všetkých odborných a bezpečnostných požiadaviek bude možné, aby sa dielo opäť vrátilo do Levoče a bude sprístupnené verejnosti v expozícií SNM – Spišského múzea v Levoči,“ reagovala samospráva.

Spôsob prevozu busty podrobila kritike Platforma slobodného múzejníctva. Ako uviedla na sociálnej sieti, ide o zbierkový predmet, a teda postup pri jej presunoch upravuje takzvaný múzejný zákon, taktiež výnos o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností a depozitárny režim, čo je interný predpis stanovujúci pravidlá pre prístup do depozitára a ochranu predmetov v ňom. Výnos rezortu kultúry upravuje, kedy je možné zbierkové predmety z depozitára premiestňovať. „Premiestniť ho možno len za účelom vedeckého bádania, odborného ošetrenia alebo prezentácie (formou expozície, výstavy alebo kultúrno-vzdelávacích aktivít).

Premiestnenie predmetu z dôvodu zvýšenia jeho ochrany (ktorý uvádza MK SR vo svojom stanovisku), zákon ani výnos neumožňuje /resp. nepozná/. Ide totiž o logický nezmysel – práve múzeá sú špecializovanými inštitúciami, ktoré sú (okrem iného) zriaďované pre zabezpečenie ochrany zbierkových predmetov. Priestorové a finančné podmienky pre výkon tejto kompetencie má zo zákona zabezpečovať práve zriaďovateľ,“ tvrdí Platforma slobodného múzejníctva.

Ako ďalej uviedla, Spišské múzeum v Levoči disponuje jednými z najlepších depozitárov na Slovensku, boli zrekonštruované a majú aj bezpečnostnú službu a ďalšie bezpečnostné prvky, napríklad aj z hľadiska úložného systému či monitorovania klimatických podmienok. „V prípade, že sa ministerstvu zdajú tieto podmienky nedostatočné, verejne priznáva, že zanedbáva vlastnú zákonnú povinnosť. Platforma slobodného múzejníctva preto pripomína, že múzeum opatruje aj ďalšie vzácne zbierkové predmety. V depozitári napr. zostali výnimočné gotické diela, zlatnícke práce a viac ako 15-tisíc ďalších zbierkových predmetov,“ zdôrazňuje platforma v stanovisku s tým, že múzejná legislatíva nedelí zbierkové predmety na vzácne a menej vzácne, všetky majú rovnaký status a mali by mať aj rovnakú ochranu. „Pri každej manipulácii so zbierkovým predmetom je potrebné dodržiavať zákonné postupy. Keďže bustu (podľa medializovaných informácií) prevzal úradník MK SR Lukáš Machala, pravdepodobne bola odovzdaná do dočasného užívania mimo Slovenského národného múzea,“ predpokladá platforma. Ozrejmila, že takýto postup je možný len na základe platnej zmluvy o výpožičke alebo úschove zverejnejnej v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva by mala zadefinovať všetky podmienky výpožičky či úschovy zbierkového predmetu, taktiež osoby zodpovedné za manipuláciu, účel premiestnenia, klimatické, bezpečnostné i prezentačné podmienky.

„Platforma slobodného múzejníctva pripomína, že štatutárny zástupca múzea je zodpovedný za bezpečnosť všetkých zbierkových predmetov. Bez jeho vedomia nie je možné zbierkové predmety premiestňovať. Zároveň musí mať vedomosť o tom, kde a v akých podmienkach sa premiestnené predmety nachádzajú. Iný postup by mohol znamenať zanedbanie povinnosti. Rovnako prezentácia zbierkových predmetov je plne v kompetencii múzea, zriaďovateľ o nej nemá právo rozhodovať,“ píše platforma pripomínajúc, že Spišské múzeum v Levoči malo v pláne analýzu busty, pričom experti mali potvrdiť alebo vyvrátiť jeho pravosť. Na analýzu mali dohliadať pracovníci múzea.

Kritikou nešetrili ani viaceré opozičné politické subjekty. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) plánuje po dohode s ďalšími stranami v opozícii zvolať mimoriadne zasadnutie parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Na zasadnutí chce otvoriť otázky týkajúce sa presunu busty. „Ešte donedávna bola uložená v depozite Spišského múzea v Levoči a v najbližších týždňoch mala byť sprístupnená verejnosti. Tieto zámery však prerušil generálny tajomník Ministerstva kultúry SR Lukáš Machala, ktorý minulý týždeň v sprievode polície a kukláčov odniesol bustu na neznáme miesto. Podľa odborníkov, s ktorými KDH komunikuje, ide o škandál, za ktorým môže byť niekoľkonásobné porušenie zákonov. Tie určujú, ako sa má s takýmito vzácnymi exponátmi nakladať. Otázne je aj použitie silových zložiek štátu na takýto bezprecedentný úkon, ktorý nemá v moderných dejinách Slovenska obdobu. A rovnako dnes nikto netuší, čo sa bude s bustou Donatella diať,“ uvádzajú kresťanskí demokrati. Sú tiež toho názoru, že takéto nakladanie so vzácnou pamiatkou je ďalším dôvodom na to, aby ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) odstúpila z funkcie. „Ak tak nespraví, nech o osude nominantky Slovenskej národnej strany rozhodne parlament. Návrh na jej odvolanie leží v Národnej rade už niekoľko mesiacov, parlament sa ním musí konečne zoberať na júnovej schôdzi,“ poznamenáva politický subjekt.

Spôsob presunu busty okomentovala na sociálnej sieti aj poslankyňa hnutia Progresívne Slovensko a podpredsedníčka výboru pre kultúru a médiá Zora Jaurová. „To, že ministerský úradník Lukáš Machala v sprievode kukláčov bez udania dôvodu odniesol z levočského múzea vzácny exponát Donatellovej busty je vskutku desivé,“ napísala, zdôrazňujúc, že na prevoz takýchto umeleckých predmetov jestvujú presné pravidlá a exponát treba poistiť, odborne zabaliť a prevážať pod odborným dohľadom. „S tým si pán Machala nerobil žiadne starosti a na otázku, kedy predmet vráti, odpovedal, že je to majetok štátu,“ konštatuje Jaurová. Dodala, že rezort kultúry by mal zodpovedať otázky verejnosti aj novinárov a rozptýliť obavy. „Ale to nerobí, čo je mimoriadne znepokojujúce. Neexistuje žiaden dôvod, prečo by verejnosť nemala vedieť, kam toto samozvané komando odviezlo významné dielo,“ uviedla.