Šimkovičovej nominantka stopla vystúpenie standupistov. Ozvalo sa Nové mesto: Poďte k nám

Podľa informácií, ktoré Denník N zverejnil, mal pokyn prísť od poverenej riaditeľky centa Evy Smolíkovej (NOC vedie od 20. mája tohto roka, deň predtým bol odvolaný dovtedajší riaditeľ Erik Kriššák – pozn. SITA). Smolíková podľa medializovaných informácií oznámila produkcii, že vystúpenia stan-up komikov z formátov Bratislavský kaviár či Silné reči nie sú „hodné ich priestorov“.

Na krok Smolíkovej zareagovala bratislavská mestká časť Nové mesto, ktorá protagonistov pozvala do svojho kultúrneho centra na Vajnorskej. „Naše Stredisko kultúry na čele s riaditeľom Púrym a jeho tímom sú v dnešných časoch miestom tolerancie, otvorenosti a najmä kultúry. Som na nich ako starosta hrdý,“ uviedol starosta Matúš Čupka.

„Čo viac povedať… Ďakujeme Denníku N a V-klubu za reklamu. To sme si snáď ani nezaslúžili,“ napísal Bratislavský kaviár následne na Facebooku. Avizoval tiež, že bratislavské podujatia sa presunú do priestorov Kácečka. „Darebáctvo sa podarilo, a tak teda ideme do hodne väčších priestorov, ktoré sú nás hodnejšie. Bude vhodné, ak prídete aj vy. Tešíme sa na vás,“ uviedol v tejto súvislosti na Instagrame. Bratislavský kaviár je glosátorská šou, ktorú uvádzajú Matej Moško a Jakub Lužina. Lužina sa na sociálnej sieti tiež vyjadril k stopke vo V-klube. „Ďakujeme vám za promo, tetuša, a vidíme sa v novom priestore s našimi fanúšikmi. A vy si užite vašu cenzúru. Určite vám to dlho vydrží,“ uviedol.

„Neviem ako pani nová riaditeľka uvažovala o nehodnosti Bratislavského kaviáru, ale ak dôvodom bolo, že si robíme srandu z koalície, tak je to slabšie, pretože opozícia tam dostáva rovnako. Jedine, že ten, čo je pri moci, je viac na očiach,“ napísal ďalší z komikov, známy pod menom Joe Trendy, vlastným menom Teodor First.

Agentúra SITA požiadala Národné osvetové centrum o stanovisko.