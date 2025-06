SNS v roku 2023 pohorela. Danko spochybňuje voľbu zo zahraničia: hovorí o manipuláciách a navrhuje jej zrušenie

Šéf SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko hovorí o potrebe debatovať o zabezpečení voľby poštou zo zahraničia. Ak sa systém nezmení, bolo by lepšie tento systém hlasovania podľa neho zrušiť. Uviedol to novinárom na utorkovej tlačovej konferencii v parlamente.

Danko: Kamenický nám nerozumie. Ak nám neustúpia, zrušíme transakčnú daň pre všetkých podnikateľov Video

„Je veľmi vážne podozrenie pri hlasovaní zo zahraničia, že je porušovaná anonymita, časová súvislosť, aj súkromie tých, ktorí hlasujú. Ak sa nevyrieši ochrana a nezmení sa systém, bude lepšie to zrušiť, pretože dochádza k únikom informácií a mnohým manipuláciám,“ povedal Danko novinárom. „Musíme sa o tom rozprávať, ako zabezpečiť, ak človek v zahraničí hlasuje, aby o tom vedel len on a aby sa v momente, keď sa to dostane na Slovensko, nikto k tým informáciám nedostal skôr,“ dodal šéf národniarov.

R. Michelko (SNS) o prejave prezidenta a Dankových slovách o vystúpení z EÚ: Prezidentov prejav si nikto nemôže prisvojiť Video Zdroj: TV Pravda / Robert Hüttner

V posledných parlamentných voľbách v roku 2023 o voľbu poštou požiadalo 72 993 voličov, vrátilo sa a teda hlasovalo rekordných 58 779 ľudí zo 104 štátov. Najviac návratných obálok prišlo ministerstvu vnútra z Českej republiky (23 486). Nasledujú štáty: Spojené kráľovstvo (6 238) a Nemecko (5 546). V prvej desiatke sú ďalej Rakúsko, Švajčiarsko, Holandsko, USA, Írsko, Belgicko a Francúzsko.

SNS však pri voľbe poštou pohorela, dostala len 2 197 hlasov a teda 3,79 %. Ku konečnému zisku 5,62 percent (166 995 hlasov) národniarov potiahli najmä tuzemské hlasy.

V roku 2023 v hlasovaní zo zahraničia jasne dominovalo Progresívne Slovensko so ziskom takmer 62 %.

Voliť poštou zo zahraničia v predstihu sa dá momentálne pri voľbách do NR SR a pri referende. V roku 2022 sa menila legislatíva, ktorá mala voľbu poštou zjednodušiť. V minulom volebnom období zároveň neprešiel návrh, aby sa voľba poštou zo zahraničia rozšírila aj na voľbu prezidenta SR.