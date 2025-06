Vyhláška o úhradách liekov sa upraví, rezort prijal pripomienky pacientov

„Počas 3,5 hodiny nám bola vysvetlená vlastne celá vyhláška. A nielen vyhláška, ale aj ďalšie smerujúce body k tomu, aby sa nám teda ozdravila celá sekcia alebo otázka liekovej politiky. Takže nebolo to len o jednej vyhláške, ale o viacerých krokoch, ktoré by mali prispieť k tomu, že sa nám lieky budú dostávať do systému tak, ako potrebujeme a zároveň to bude finančne udržateľné,“ uviedla Stískalová po rokovaní na pôde rezortu.

Pacientske organizácie podľa jej slov na stretnutí k návrhu vyhlášky predložili viaceré podnety a pripomienky. „Bola nám teda načrtnutá aj veľmi blízka budúcnosť zmien, do ktorej budeme tiež prizývaní ako pomáhajúce a pacientske organizácie,“ priblížila s tým, že by malo dôjsť k dvom alebo trom úpravám vyhlášky. Rokovania k plánovaným zmenám by podľa Stískalovej mohli pokračovať niekedy v lete.

Minister prebiehajúce rokovania k návrhu vyhlášky komentovať nechcel. „My sme sa tak dohodli, tie rokovania prebiehajú, sú intenzívne. Pravdepodobne prebehnú v niekoľkých kolách, včera sa rokovalo takmer celý deň, viem, že dnes sa rokuje, ja osobne budem rokovať aj v piatok,“ povedal Šaško s tým, že následne dôjde k vyhodnoteniu pripomienok. „Keď dôjdeme k dohode, k výsledku, ja som presvedčený, že dôjdeme, tak potom vás spoločne budeme informovať,“ dodal.

Slovenská asociácia zriedkavých chorôb (SAZCH) a zástupcovia pacientskych organizácií žiadajú zachovanie inovatívnych liekov. Zároveň, aby ekonomické hodnotenie nebolo jediným ani rozhodujúcim kritériom pri posudzovaní zaradenia liekov pre zriedkavé diagnózy do systému úhrad. V piatok (30. 5.) v súvislosti s pripravovanou vyhláškou odovzdali petíciu ministrovi zdravotníctva. Ten potvrdil, že rokovania sa začnú v pondelok (2. 6.) v rámci rozporového konania.