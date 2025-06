Ozbrojené komando a Machala v kapucni: zverejnili embargované video z utajovaného prevozu vzácnej busty z Levoče

Videozáznam ukazuje nielen samotný prepravný kontajner, ale aj podpisovanie dokumentov a prítomnosť špeciálnej policajnej jednotky známej ako Lynx komando. Na mieste bol aj generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala – v mikine s kapucňou, s mobilom v ruke. Ako uviedla televízia, „tím bol v správny čas na správnom mieste“.

Podľa kameramana a majiteľa televízie Vladimíra Adamkoviča vznikli zábery náhodou. Pre Korzár uviedol, že bol na pošte a uvidel, že sa pred múzeom niečo deje. Intuitívne vybral kameru z auta a začal to natáčať, vysvetlil. Následne si od neho Machala vyžiadal kontakt a vydal embargo na zverejnenie záberov až do oficiálnej reakcie ministerstva.

Reportáž obsahuje aj detailné zábery na protokol o stave diela, v ktorom je ako vlastník uvedené Slovenské národné múzeum – Spiš, Levoča, a ako autor Donatello – s tromi otáznikmi. Miesto, kam bustu previezli, je neznáme. Machala mimo kamery televízii povedal, že ide o bezpečnejšie uloženie, no „nepovedal na aké“.

Neskôr zdôraznil, že bližšie informácie o mieste, kde sa busta aktuálne nachádza, nezverejní z bezpečnostných dôvodov.

Foto: reprofoto/YouTube/TV Levoča busta, donatello, presun

Postup ministerstva vyvolal otázky. Predseda Spišského dejepisného spolku Vladimír Olejník uviedol, že prevoz nebol šťastne zvolený. „Treba aj zápožičné zmluvy, poistenie, bezpečné prevezenie,“ upozornil s tým, že štandardné pravidlá si vyžadujú zapojenie oboch inštitúcií – vydávajúcej aj prijímajúcej.

Svetový objav: V Levoči máme podľa všetkého bustu od Donatella. Ako sa k nám dostala? Video Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči má v depozitári s najväčšou pravdepodobnosťou originálne dielo talianskeho renesančného majstra svetového mena z polovice 15. storočia. / Zdroj: TV Pravda / Robert Hüttner

Ministerstvo kultúry argumentuje, že priestory múzea v Levoči nespĺňali bezpečnostné štandardy. „Nestačí pridať zámok na dvere. Potrebuje komplexný bezpečnostný režim na úrovni, ktorú v súčasnosti nespĺňa ani jedno múzeum či galéria na Slovensku,“ uviedla hovorkyňa rezortu Petra Bačinská. Nové miesto je podľa nej zabezpečené z hľadiska bezpečnosti aj odborného uskladnenia.

Čítajte aj Donatellova busta ako rukojemník: rezort kultúry sa ohradil voči tomu, ako sa informuje o jej prevoze. Múzejníci hovoria o porušení zákona

Bývalý generálny riaditeľ SNM Branislav Panis tvrdí opak. „V Levoči boli zabezpečené všetky štandardné pravidlá na zabezpečenie priestorov depozitára,“ povedal pre denník SME. Kritizoval aj netransparentnosť postupu: „To otvára mnoho otázok, či to bolo nevyhnutné, či to bolo správne a či to bolo po všetkých stránkach zabezpečené tak, ako malo byť.“

Spišské múzeum v Levoči má v zbierkach výnimočné dielo renesančného sochára Donatella Video

Kriticky sa vyjadril aj mediálny analytik Filip Rožánek, ktorý upozornil na rozdiel v prístupe medzi Slovenskom a Českom. „Je absurdné, ak chce dať ministerstvo kultúry pokyn so zverejnením akýchkoľvek záberov,“ uviedol. Podľa neho má štátna autorita len obmedzené možnosti voči novinárom.

Spišské múzeum v Levoči pritom začiatkom tohtoročnej jari informovalo, že mramorovú bustu Cecilie Gonzagy plánuje už v tomto roku sprístupniť verejnosti. Autorom busty je s najväčšou pravdepodobnosťou slávny taliansky renesančný sochár Donatello (asi 1386–1466). Bustu z kararského mramoru našli uloženú v sklade. Zobrazuje Cecíliu Gonzagu z mantovského vládnuceho rodu Gonzagovcov. Donatello toto dielo vyhotovil v polovici 15. storočia pravdepodobne počas desaťročného pobytu v Padove, keď sa ho do svojich služieb snažil získať Cecíliin starší brat Lodovico III. Gonzaga. Ako uviedlo Spišské múzeum, dielu venovala niekoľkoročný výskum jeho pracovníčka, historička umenia Marta Herucová. V rámci neho absolvovala aj výskumnú cestu do Florencie, kde žil a pôsobil tento taliansky sochár a architekt. Objav predstavili odborníci počas brífingu v Bratislave v závere februára. Doteraz nevystavené umelecké dielo chcelo múzeum návštevníkom ukázať vo svojej expozícii v Levoči presne 50 rokov od jeho nadobudnutia do svojich zbierok.

Čítajte aj V Levoči reagujú na Machalovu návštevu s kukláčmi: sú sklamaní a rozhorčení. Pýtajú sa, prečo radšej nezvýšili zabezpečenie nášho múzea

Samotné mesto Levoča na prevoz reagovalo na sociálnej sieti s tým, že o ňom vopred nebolo informované. Dodalo, vychadzajúc zo zverejnených informácií, že išlo o rozhodnutie prijaté za účelom zabezpečenia ochrany tohto významného umeleckého diela. „Busta má pre Levoču mimoriadnu kultúrnu a symbolickú hodnotu. Budeme preto v kontakte s príslušnými inštitúciami a budeme sa zaujímať o ďalší vývoj situácie. Veríme, že po splnení všetkých odborných a bezpečnostných požiadaviek bude možné, aby sa dielo opäť vrátilo do Levoče a bude sprístupnené verejnosti v expozícií SNM – Spišského múzea v Levoči,“ reagovala samospráva.

Spôsob prevozu busty podrobila kritike Platforma slobodného múzejníctva. Ako uviedla na sociálnej sieti, ide o zbierkový predmet, a teda postup pri jej presunoch upravuje takzvaný múzejný zákon, taktiež výnos o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností a depozitárny režim, čo je interný predpis stanovujúci pravidlá pre prístup do depozitára a ochranu predmetov v ňom. Výnos rezortu kultúry upravuje, kedy je možné zbierkové predmety z depozitára premiestňovať. „Premiestniť ho možno len za účelom vedeckého bádania, odborného ošetrenia alebo prezentácie (formou expozície, výstavy alebo kultúrno-vzdelávacích aktivít).