Demokratické princípy na Slovensku sú ohrozené, konštatuje druhá delegácia z Bruselu. Zhrnula svoju návštevu

Bruselská delegácia sa stotožňuje s rozsiahlymi obavami z pokračujúceho používania zrýchleného legislatívneho konania. Jej členovia vyzývajú na zmysluplné konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami a občianskou spoločnosťou ako neoddeliteľnou súčasťou riadneho legislatívneho postupu, k čomu nabádal aj Ústavný súd v súvislosti s reformou trestného práva. Podobné obavy sa objavili aj v súvislosti s tzv. „zákonom o zahraničných agentoch“. Podľa poslancov európskeho výboru zákon pravdepodobne mimoriadne sťaží fungovanie mimovládnych organizácií a vytvorí podmienky, ktoré urobia ich prácu prakticky neudržateľnou. Pretrvávajú tiež vážne pochybnosti o zlučiteľnosti zákona s Chartou základných práv EÚ.

Delegáciu tvorili Javier Zarzalejos (EPP, ES), Sophie Wilmès (Renew, BE), Daniel Freund (Zelení/EFA, DE) a Milan Uhrík (ESN, SK). Poslanci Zarzalejos, Wilmès a Freund vydali po návšteve Slovenska vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že Slovensko vynaložilo úsilie na zvrátenie niektorých kontroverzných iniciatív, vrátane zníženia trestov za trestné činy súvisiace s korupciou alebo predĺženia premlčacej lehoty za sexuálne násilie. Monitorovacia skupina však trvá na tom, že stále je potrebný výrazný pokrok. Keďže viac ako 80 percent verejných investícií na Slovensku financuje Európska únia, EÚ zohráva priamu a zásadnú úlohu v hospodárskom rozvoji krajiny. Poslanci zdôrazňujú, že EÚ nie je len zdrojom financovania, ale je kľúčovým motorom príležitostí a prosperity pre ľudí na Slovensku. „Jednou z najväčších obáv je dopad reformy trestného práva, najmä na boj proti korupcii. Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry môže výrazne znížiť protikorupčnú infraštruktúru a kapacity Slovenska v oblasti boja proti korupcii. Naznačuje to už výrazný pokles obvinení po reštrukturalizácii systému,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Stav slobody médií na Slovensku zostáva podľa europoslancov kritickou otázkou, ktorá si vyžaduje naliehavú pozornosť. „Rozhodnutie vlády nahradiť verejnoprávneho vysielateľa RTVS novovytvoreným subjektom STVR spolu so zmenami v postupe vymenovania jeho riaditeľa vyvolalo vážne otázky o nezávislosti vysielateľa od politického zasahovania a súladu procesov s Európskym zákonom o slobode médií, najmä pokiaľ ide o záruky redakčnej autonómie a udržateľného verejného financovania,“ uviedli.

Foto: TASR, Martin Baumann SR delegácia misia, Javier Zarzalejos, Brusel Predseda Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Európskeho parlamentu (LIBE) Javier Zarzalejos počas tlačovej konferencie Delegácie Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť 3. júna 2025 v Bratislave.

Spomenuli tiež postupný zánik investigatívnych a politických programov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore informovanej verejnej diskusie. „Prevládajúca nepriateľská atmosféra voči novinárom vedie k dezinformáciám, ohováračským kampaniam, politicky motivovaným vyšetrovaniam a podávaniu strategických žalôb proti účasti verejnosti, čo má odrádzajúci účinok ohrozujúci slobodu tlače a demokratickú diskusiu. Obzvlášť znepokojujúce je, že takto konajú vysokopostavení politici,“ konštatujú europoslanci.

Delegácia tiež zobrala na vedomie obavy týkajúce sa ústavnej zmeny navrhnutej v januári, ktorá potvrdzuje nadradenosť slovenského práva nad medzinárodným právom v otázkach kultúry a etiky. Skonštatovala, že tento vývoj má priamy vplyv na základné hodnoty zakotvené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, ktoré je EÚ povinná dodržiavať v rámci svojich právomocí. Pri výkone vnútroštátnych právomocí v oblasti rodinného práva by Slovensko malo rešpektovať právo EÚ a základné práva vrátane slobody pohybu, nediskriminácie a práva na súkromný a rodinný život.

Monitorovacia skupina podá správu Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Zároveň vyjadrila svoju pripravenosť pokračovať v spolupráci so slovenskými orgánmi s cieľom zadefinovať ďalšie kroky, ktoré bude potrebné podniknúť.

Návšteva sa konala po zverejnení najnovšej správy Komisie o právnom štáte v júli 2024 a v kontexte prebiehajúcej práce v Európskom parlamente. V priebehu dvoch dní sa delegácia stretla s približne dvadsiatimi predstaviteľmi verejných a iných inštitúcií vrátane premiéra Fica a ministrov spravodlivosti a kultúry, predstaviteľmi Národnej rady, poprednými predstaviteľmi súdnictva, s Ombudsmanom, ako aj so zástupcami médií, mimovládnych organizácií a ďalších organizácií zameraných na ochranu ľudských práv, demokracie a nediskriminácie.

Uhrík: Rozkrádanie eurofondov by malo byť prešetrené

Rozkrádanie eurofondov na Slovensku by malo byť prešetrené, a ak si niekto namiesto penziónu postaví z eurofondov haciendu, mal by byť odsúdený. Predseda hnutia Republika a slovenský europoslanec Milan Uhrík to skonštatoval vo videu, v ktorom zhrnul kontrolu z europarlamentu, ktorej sa zúčastnil. „Pre mňa za mňa, nech si sedí do konca života vo väzení,“ dodal.

Uhrík, ktorý bol členom misie, ktorá prišla na Slovensko hodnotiť právny štát, ďalej priblížil, že v uplynulých dňoch sa stretol s premiérom SR Robertom Ficom, ministrami, predstaviteľmi Najvyššieho súdu SR i prokuratúry, ale aj občianskeho sektora. „Naša frakcia Európy suverénnych národov a hnutie Republika tieto misie nepodporuje, lebo nesúhlasíme s tým, aby europoslanci, eurokomisári, eruoúradníčkovia chodili a kontrolovali jednotlivé členské štáty,“ uviedol. Podotkol ale, že keďže bola misia schválená, prišlo mu logické zúčastniť sa jej, aby mohol obhajovať slovenské záujmy a dozrieť na to, aby boli závery čo najväčšmi objektívne.

Uhrík vyjadril názor, že právny štát na Slovensku nie je v ohrození a nemyslí si ani to, že by demokracia na Slovensku bola ohrozená tak, ako to tvrdia niektorí progresívni poslanci. V súvislosti so stretnutiami počas misie kritizoval vyjadrenia slovenskej progresívnej opozície. Podľa jeho slov od nich počas stretnutí počúvali „tie najhoršie možné kydačky a žalovačky“. Tie mali podľa neho jediný cieľ, a to čo najväčšmi ublížiť povesti SR, aby Európska komisia prípadne čo najtvrdšie zasiahla proti Slovensku a vzala mu eurofondy, alebo pozastavila hlasovacie práva. „Jednoducho aby Slovensku čo najviac ublížila, a aby sa tí nešťastní progresívci čo najskôr dostali k moci,“ tvrdí vo videu.

Uhríkov záver z misie je, že právny štát na Slovensku nie je ohrozený, korupcia a rozkrádačky majú byť vyšetrené a že „progresívci sa naozaj pokúšajú ubližovať Slovensku“.

Na otázku, či sa Slovensko uberá rovnakou cestou ako Maďarsko, nie je možné odpovedať definitívne, existuje však veľa príznakov, že to tak je. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásila belgická podpredsedníčka Európskeho parlamentu Sophie Wilmés, ktorá je súčasťou delegácie Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, ktorá navštívila Slovensko. Situáciu pritom europoslankyňa, ktorá v minulosti pôsobila aj ako premiérka Belgicka, označila za znepokojujúcu. Z tohto dôvodu členovia delegácie podľa nej zvažujú, že sa obrátia na Európsku komisiu, ktorej chcú tlmočiť svoje obavy. Zároveň podľa nej zvážia, či sa na Slovensko v blízkej budúcnosti nevrátia, aby zhodnotili účinok reforiem, ktoré jej avizovali slovenské štátne inštitúcie. Spomenula napríklad paragraf 363, novú legislatívu týkajúcu sa mimovládnych organizácií, ale aj avizované zmeny Ústavy SR.