Menej hanby, viac dôstojnosti. Slovenské univerzity bojujú za lepší stav internátov, kedy sa študenti dočkajú lepšieho bývania?

Študentov vyhodili z izieb v roku 2020 Video Študentov vyhodili z izieb bez toho, aby im o tom povedali. Video je z roku 2020.

Okrem mizerného stavu internátom často nestačí ani kapacita – miesta jednoducho chýbajú, a keď sa už nejaké ujde, podmienky často pripomínajú skôr výlet do minulého storočia než dôstojné bývanie pre študentov. Nespokojní sú nielen oni, ale aj samotné univerzity, ktoré už roky volajú o pomoc a riadne investície.

Každá škola sa s tým pasuje po svojom. Vlani sa do rekonštrukcií pustili najväčšie univerzity a Slovenská technická univerzita (STU), Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) a Univerzita Komenského (UK). Výsledok? Tisícky študentov zostali na začiatku semestra bez postele a museli si hľadať bývanie inde. Tento rok dúfajú, že ich nečaká podobné prekvapenie.

Padajúce omietky a holuby

Ešte pred pár rokmi boli internáty v takom stave, že zdesení študenti zdieľali na sociálnych sieťach katastrofálne fotky rozpadnutých spŕch, padajúcich omietok, plesní či dokonca fotili holubov priamo v izbách. Slovo ,nehygienické' bolo podľa mladých ľudí slabý odvar. Nehovoriac o celkovom vybavení, ktoré zažili ešte ich rodičia. Týkalo sa to najmä legendárnych Mlynov a Štúraku v Bratislave. Internáty tak mali a stále majú rovnako zlú povesť slovenských nemocníc.

Foto: TASR - Dano Veselský Interier a exterier najvacsieho slovenskeho internatu Mlyny UK v Bratislave. FOTO TASR Dano Veselsky Ešte pred pár rokmi vyzeral interiér a exteriér najväčšieho slovenského internátu Mlyny UK v Bratislave takto

Ubytovanie UK študentov zrovna nelákalo. Neprekvapivo, keďže najväčšie bývanie vysokoškolákov v Bratislave slúži takmer pol storočia bez zmeny. Univerzita ale plánuje v lete podmienky ubytovania zlepšiť. „Izby sa síce nezväčšia, lebo balkóny zostávajú, no budú mať nové kúpeľne, podlahy a kuchynky na chodbách. Veríme, že vďaka tomu umožníme študentom bývať v izbách, ktoré spĺňajú podmienky a očakávania 21. storočia,” priblížila hovorkyňa UK Eva Kopecká.

Obnova síce znamená komfortnejšie bývanie, no mnohým študentom skomplikovala život. Pre rozbehnuté práce sa totiž znížili ubytovacie kapacity internátov, a časť vysokoškolákov sa pre nedostatok izieb museli presťahovať do komerčného prenájmu či hľadať miesto v robotníckych ubytovní. Ceny nájmov v zdieľaných študentských bytoch sa pohybujú od 200 do 350 eur mesačne, čo je výrazne viac než suma za izbu na internáte. Navyše, nie každý majiteľ bytu ho chce prenajať študentom, lebo sa bojí škôd.

Pomáhajú udržať mladých doma

Intráky majú okrem dostupného bývania pre študentov aj širší význam, a to pre život mesta aj krajiny, hovorí urbanistka Milota Sidorová. „Ich existencia je dobrým signálom nielen ekonomicky, ale aj z hľadiska dlhodobého plánovania – každý mladý človek, ktorý si vytvorí pozitívny vzťah k mestu počas štúdia, má väčšiu šancu zostať alebo sa vrátiť,” vysvetľuje Sidorová. Dobré bývanie je preto pre študentov dôležité – ak ho nenájdu doma, často odchádzajú študovať do zahraničia.

Univerzity sami nedokážu zmodernizovať svoje ubytovacie zariadenia. Potrebujú finančnú podporu od štátu

Desivú situáciu podľa hovorkyne UK, Evy Kopeckej, zapríčinila aj byrokracia, kvôli ktorej bojovali o peniaze. Internáty UK sú len špičkou ľadovca, keďže aj ďalšie školy sa sťažujú na to isté – komplikované papierovačky, nízku snahu štátu, nedostatok peňazí a havarijné stavy budov, keďže internáty sa dlhé roky neobnovovali.

„UK sa snaží udržiavať ceny ubytovania pre našich študentov a študentky na najnižšej možnej úrovni. Internátne ubytovanie je však sociálnou službou, bez príspevku od štátu by univerzita takéto ceny nedokázala udržať. Samozrejme, nie všetky výzvy sú už vyriešené, ale veríme, že trend pokračujúcej podpory zo strany štátu a verejných inštitúcií bude udržaný aj do budúcnosti,” tvrdí UK s tým, že pravidelný prísun peňazí univerzita potrebuje ako na rekonštrukcie, tak na ďalšie fungovanie.

Problémom sú financie

Univerzita Komenského dlhodobo upozorňovala štát, že internáty v Mlynskej doline sú v zlom stave. Nakoniec sa podarilo získať peniaze z Plánu obnovy – takmer 17 miliónov eur na obnovu blokov A a B internátu Ľudovíta Štúra, najväčšieho na Slovensku . „Cieľom rekonštrukcie je vrátiť ich do ubytovacej kapacity v nových, vyhovujúcich podmienkach,” prízvukuje hovorkyňa UK.

Opravu bloku A spustili pred dvoma rokmi a do roku 2026 plánuje opravy na bloku B. V internátoch vymenia okná, obnovia balkóny, strechu, zateplenie, kúpeľne aj rozvody, a zlepšia sa aj samotné izby. Zatiaľ, čo sa rekonštruuje, nie sú izby dostupné.

Do budúcna chcú opraviť aj blok D1, kde je internát Družba. Už tam opravili kotolňu a zrekonštruovali 156 izieb. Tie dostali nový nábytok aj kuchynky, treba ešte vymeniť stupačky a kúpeľne. „S týmito prácami nezačneme skôr, ako bude k dispozícii aspoň časť ubytovacej kapacity Štúraku. Okrem toho sme na Družbe nedávno rozšírili exteriérové workout ihrisko a znovu otvorili prevádzku Havana,” uvádza plány hovorkyňa UK Eva Kopecká.

Areál Komenského má však oveľa viac potenciálu, ktorý chce škola využiť aj na zabezpečenia zdravia študentov. „Chceli by sme tam mať ambulancie lekára, zubára, psychologickú poradňu, kaderníctvo a podobné prevádzky. Tieto rekonštrukcie plánujeme realizovať postupne vlastnými personálnymi kapacitami,” približuje hovorkyňa.

Foto: Vladimír Kuric Interier internatu UK v Bratislave po rekonstrukcii FOTO Vladimir Kuric Aktuálne vyzerá interiér internátu Mlyny UK v Bratislave po rekonštrukcii takto

Týka sa to aj STU v Bratislave. Okrem rekonštrukcie všetkých svojich študentských bývaní, upozorňujú na fakt, že štát dlhodobo ignoroval ich desivý stav a sú podfinancované. To, že môžu rekonštruovať, je podľa Juraja Rybanského, hovorcu školy, najmä zásluhou eurofondov. Pripomína, že v Česku štát nalial množstvo peňazí do atraktívne vyzerajúcich intrákov, zatiaľ čo na Slovensku skôr odrádzajú.

Ministerstvo školstva ohlásilo celkovú investíciu takmer 160 miliónov eur na obnovu a zväčšenie priestorov štrnástich z Plánu obnovy a odolnosti SR z čoho 63 miliónov eur priamo na obnovu internátov. Ďalších 7 miliónov eur pridalo Ministerstvo dopravy SR. To však podľa škôl nebude stačiť. „V súčasnosti sa rekonštruujú vysokoškolské internáty naprieč celým Slovenskom. Investície na túto aktivitu presiahnu viac ako 63 miliónov eur. Ide teda o najvyššiu sumu, ktorá bola v histórii Slovenska alokovaná na modernizáciu vysokoškolských internátov,” približuje ministerstvo školstva.

Je na tom východ lepšie?

Najväčšia univerzita východného Slovenska, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) opisuje stav internátov ako horší, než tých bratislavských. Dôvodom, prečo nerekonštruujú, je tiež nedostatok financií. Tie nemajú ani na základné úpravy.

„TUKE disponuje internátmi z 50., 60. a 80. rokov, preto pochopiteľne potrebujú významnejšie investície. Každý rok vo vlastnej réžii upravujeme niekoľko izieb a spoločenských priestorov, avšak tempo je pomalé, vzhľadom na finančnú náročnosť,” uzatvára Dufala.

Kapacity intrákov nestačia pre všetkých študentov, TUKE má však zaujímavé fungovanie. „Nakoľko máme systém ubytovania nastavený na kvalitu výsledkov, núti to prirodzene študentov podávať lepšie výkony v škole aby mali väčšiu šancu dostať internát. Rovnako sa správajú zodpovednejšie, aby nedostali mínusové body za porušenie prevádzkového poriadku,” približuje riaditeľ. Košická univerzita síce nedokáže riešiť rekonštrukcie, ale ako prvá na Slovensku zriadila univerzitnú škôlku. Vzorom jej bola Karlova univerzita v Prahe.

Internáty Prešovskej univerzity sú na tom oveľa lepšie. Odrátavajú dni dokončenie ubytovania na Exnárovej ulici, čo je treťou a poslednou etapou obnovy. Rekonštrukcia bola naozaj hĺbková – dotkla sa ako interiéru, tak vonkajšej podoby intráku. „V našej správe máme štyri študentské domovy – Ul. 17. novembra 11, Ul. 17. novembra 13, Námestie mládeže 2 a Exnárova 36. Po vynovení objektu na Exnárovej budeme mať zrekonštruovaných sto percent internátov,” vymenúva hovorkyňa Mária Dudová-Bašistová. Štát univerzitu v tomto nedotuje, no privítala by to.

Zároveň prízvukuje, že vysokoškolákom sa snažia vyjsť v ústreti a dodávajú im, čo sa v rámci bývania dá. „Máme zmodernizované priestory, študenti majú k dispozícii spoločenské miestnosti,” uzatvára hovorkyňa. Univerzita má 1871 lôžok pre študentov a všetky sú obsadené.

Foto: Jaroslav Novak vysokoskolsky internat Druzba Univerzity Komenskeho v Bratislave. FOTO TASR Jaroslav Novak Internát Družba UK v Bratislave

Aké riešenie by pomohlo?

Urbanistka Sidorová dodáva, že revitalizácia internátov nesmie znamenať len ,skrášlenie' priestorov, ale premyslené doplnenie funkcií a aktivít. Keď vytvorí prostredie s vrstvami služieb ako študovne, kaviarne, zóny vzdelania a trávenia času pre všetkých, môžu sa z internátov stať centrá rozvoja a talentu. Aj týmto by mohli lákať viac vysokoškolákov.

Riaditeľ študentských domovov TUKE Marek Dufala upozorňuje aj na fakt, že ak majú študenti k dispozícii pohodlne a kvalitne ubytovanie od vysokej školy, môžu sa viac venovať štúdiu, nie brigádam kvôli plateniu nájomného.

Rozvoju študentských ubytovní by podľa Sidorovej okrem obnovy pomohlo, ak by neboli ostrovmi na okrajoch mesta a využívali sa aj mimo vysokoškolákov. „Internát Antona Bernoláka pri Račianskom mýte, mesto obnovilo na verejný park a športovisko. Na stene pribudol i murál. Miesto, ktorým dovtedy prechádzali snáď len psíčkari je teraz veľmi populárne,” uviedla pozitívny príklad.

Vysoké školy hlásia, že zlú situáciu s ubytovaním študentov chcú riešiť. UK sa chce zamerať na ďalšie rekonštrukcie, STU by však potrebovala výstavbu nových intrákov, aby pokryla potrebné kapacity. Na to však nemá financie, ani pozemky. „Priorita je v zvyšovaní štandardu a služieb existujúcich študentských domovov,” uzatvára Rybanský s tým, že pracujú s tým, čo majú.

Okrem eurofondov, školy môžu získať peniaze na zmodernizovanie aj zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ministerstvo pod vedením Tomáša Druckera (Hlas) zároveň našlo aj ďalšie riešenie. „Vláda SR taktiež odobrila postup na zmenu Plánu obnovy a odolnosti SR, vďaka čomu by na rekonštrukcie internátov mohlo byť vyčlenených ďalších 8 miliónov eur,” uvádza rezort školstva. Ako sme však uvádzali, nie je táto suma postačujúca. Oprava iba jedného bloku “Stúraku” vyšla drahšie – na 12 miliónov eur.