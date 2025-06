Danko je šokovaný: Pellegriniho rozhodnutie je nezákonné, toto si ani Čaputová nedovolila. Politici reagujú na prezidenta

Líder SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko považuje rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho nevyhlásiť referendum o neuplatňovaní sankcií voči Rusku za nezákonné. Mieni, že v prípade pochybnosti o pravosti podpisov sa mala hlava štátu obrátiť na inštitúcie v gescii rezortu vnútra a v prípade podozrení na zákonnosť sa mala obrátiť na Ústavný súd SR. Avizoval, že právny tím SNS pripraví právnu obranu tým, ktorí referendum iniciovali a pozve ich na rokovanie. Zároveň vyzval prezidenta na prehodnotenie rozhodnutia. Vyplýva to z vyjadrenia Danka na stredajšej tlačovej konferencii.

Vyhlásenie prezidenta Pellegriniho k referendu o zrušení protiruských sankcií Video Zdroj: ta3

„Považujeme vyhlásenie a rozhodnutie prezidenta SR Petra Pellegriniho za nezákonné, veríme, že bude preskúmané príslušnými orgánmi,“ povedal Danko. Istým spôsobom obdivujem, že si dovolil odignorovať stovky tisíc podpisov. Podľa neho si ani prezidentka Čaputová nedovolila to, čo dnes urobil prezident Pellegrini. "Referendum je najväčší inštitút v demokracii. Ak sa vyzbiera 450-tisíc podpisov, tak by ich mal každý s náležitou starostlivosťou preskúmať, nebrať na ľahkú vôľu a rozhodnúť,“ skonštatoval.

„Ak si prezidentská kancelária myslí, že podpisy nie sú pravé, mala by sa obrátiť na inštitúcie v gescii ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Pokiaľ si prezident myslí, že referendum nie je v súlade so zákonom, na to slúži Ústavný súd SR,“ pokračoval šéf SNS a dodal, že je v šoku, že „si toto zobral na triko“.

Andrej Danko zároveň vyzval prezidenta, aby prehodnotil svoje rozhodnutie. Uviedol tiež, že sa spojí s Róbertom Švecom, ktorý zbieral podpisy a pozve ho na rokovania do Národnej rady SR (NR SR). „Urobíme všetko pre to, aby sme Petra Pellegriniho presvedčili, že ak už má problémy, tak by ich mal riešiť inak, ako sa rozhodol,“ povedal Danko a dodal, že nevie v sebe potlačiť šok z prezidentovho rozhodnutia.

Prezident v stredu informoval, že referendum o neuplatňovaní sankcií voči Rusku nie je možné vyhlásiť. V požadovanej otázke „Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom aj podnikateľom?“ vidí totiž nejasnosti. Návrh na vyhlásenie referenda nie je podľa neho jednoznačný, určitý, ani predvídateľný, a teda by bol v praxi nevykonateľný. Návrh na vyhlásenie referenda iniciovalo mimoparlamentné Slovenské hnutie obrody.

Gašpar si nemyslí, že prezident referendum zmaril

Podpredseda Národnej rady (NR) SR za Smer Tibor Gašpar si nemyslí, že prezident SR Peter Pellegrini svojím krokom zmaril referendum. Súhlasí s pochybnosťami o zdôvodnení referendovej otázky a o tom, komu bola adresovaná. Gašpar novinárom v parlamente zároveň povedal, že so sankciami voči Rusku treba čo najskôr skončiť.

„Nehovoril by som, že v tomto prípade ide o zmarené referendum,“ povedal Gašpar s tým, že otázkou je aj to, či boli podpisy pod petíciu získané relevantným zákonným spôsobom.

Smer naďalej podľa Gašpara trvá na tom, že sa nebude hlasovať za sankcie, ktoré majú poškodzovať naše ekonomické záujmy. „Ak chceme konečne nejakým spôsobom prispieť k tomu, aby sa doriešil vojenský konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, je treba začať hovoriť, a teraz mám na mysli Ruskú federáciu, Ukrajinu a aj členské krajiny EÚ, o tom, či nie je možné sankcie ukončiť za cenu prijatia mieru,“ uviedol. Treba si podľa neho počkať na ďalšie rokovanie európskych orgánov, potom zaujme Smer stanovisko.

Podľa Gröhlinga je to začiatok koaličnej krízy

Líder opozičnej SaS a poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling hovorí v súvislosti s nevyhlásením referenda o neuplatňovaní sankcií voči Rusku o možnom začiatku koaličnej krízy. Domnieva sa, že predseda SNS Andrej Danko bude kritizovať prezidenta Petra Pellegriniho za to, že referendum nevypísal, aj keď to vysvetlil. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre novinárov v parlamente.

„Asi začína ďalšia koaličná kríza. Danko sa veľmi zastával za dané referendum a prezident ho nevypíše. Aj keď reálne vyargumentoval po právnej, legislatívnej stránke, že prečo, tak si myslím, že Danko ho začne označovať za nejakého amerického agenta,“ podotkol.

Gröhling sa vyjadril aj k apelu hlavy štátu na riešenie otázky overovania pravosti podpisov pri petíciách. Mieni, že vláda by sa tým mala zaoberať.

Dubéci víta rozhodnutie

Referendum je citlivý a vážny inštitút, ktorý funguje dobre. Povedal to novinárom v stredu predseda poslaneckého klubu Progresívne Slovensko (PS) Martin Dubéci. Víta, že prezident SR Peter Pellegrini referendum o neuplatňovaní sankcií voči Rusku nevyhlásil. V návrhu bolo podľa neho veľa nejasností.

„Bolo zrejmé, že je tam veľa pochybností, ktoré prezident pomenoval,“ povedal Dubéci s tým, že je rád, že hlava štátu toto rozhodnutie urobila. „Zdá sa, že dôvody, pre ktoré sa tak rozhodol, sú vážne a opodstatnené,“ dodal. Občania majú právo podať návrh na referendum, no nejde podľa Dubéciho o automatické právo s akoukoľvek otázkou. Treba vždy skúmať, či sú podpisy reálne a či je referendová otázka vykonateľná.