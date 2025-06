Jaurová k presunu busty Cecilie Gonzagy: Také niečo sme ešte na Slovensku nezažili

Jaurová podotkla, že Slovensko zrejme ešte nezažilo takýto prevoz umeleckého diela za sprievodu polície a generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry (MK) SR Lukáša Machalu. Poslankyňa tiež uviedla, že na dnešnom mimoriadnom výbore pre kultúru a médiá, ktorý iniciovala opozícia, boli okrem ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) pozvaní aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) a policajná prezidentka Jana Maškarová. Pýtať sa ich chcú na podrobnosti o prevoze, o ktorom podľa Jaurovej nedisponujú dostatkom informácií ani koaliční poslanci.

Ministerka kultúry Šimkovičová o Donatellovej buste Video

„Sme presvedčení, že pri tomto prevoze, alebo dalo by sa to skoro označiť za únos, bolo porušených množstvo zákonov, predpisov a pravidiel. Máme množstvo otázok, ktoré zostávajú nezodpovedané, lebo ministerstvo kultúry udáva, že všetko je utajené,“ uviedla Jaurová s tým, že sa budú pýtať aj to, ako môžu orgány verejnej moci utajiť prevoz takéhoto artefaktu a ďalšie informácie o ňom, keďže ide o majetok štátu. „My sme nenašli oporu v zákone pre takéto utajenie,“ doplnila poslankyňa. Otázky chcú smerovať aj k tomu, prečo v Centrálnom registri zmlúv nebola zverejnená zmluva o výpožičke, kto poveril Machalu prevozom, a tiež na miesto a podmienky skladovania busty. Jaurová sa pýta aj na to, kedy v parlamente pristúpia k odvolávaniu ministerky, ktoré leží na stole už niekoľko mesiacov.

Čítajte viac Ozbrojené komando a Machala v kapucni: zverejnili embargované video z utajovaného prevozu vzácnej busty z Levoče

Poslankyňa Dana Kleinert pripomenula aj kauzu budmerického kaštieľa. Ten sa dostal do pozornosti verejnosti v roku 2024, keď tam Lukáš Machala oslavoval 50. narodeniny. Kaštieľ bol zakrátko zatvorený pre verejnosť s tým, že na jeseň by mal byť opätovne otvorený. Kleinert tvrdí, že kaštieľ je dosiaľ zatvorený, ministerstvo zmenilo správcu a verejnosť tam nemá prístup. Zdôraznila, že vo vnútri kaštieľa je viac ako stovka vzácnych predmetov, medzi nimi aj bronzová kópia Michelangelovho súsošia Madony s dieťaťom. Na svete ich je len päť. Poslankyňa sa v súvislosti s presunom busty spytovala, či majú občania očakávať, že si nikto z ministerstva príde vziať aj iné vzácne predmety.

Spišské múzeum v Levoči má v zbierkach výnimočné dielo renesančného sochára Donatella Video

„Je to nebezpečný precedens. Múzeá na Slovensku zriaďujú aj iné ministerstvá. Máme čakať, že si minister príde vziať z pamätníka v Banskej Bystrici tank?“ spýtala sa. Kleinert spomenula aj kaštieľ v Betliari, zachovaný aj so zariadením a knižnicou, je v ňom viac než 30-tisíc zbierkových predmetov. „Máme indície o ideách rozobratia, rozdeľovania či presunu zbierky. Toto nezvládli ani komunisti,“ tvrdí poslankyňa.

Čítajte viac Návrat busty do Levoče je neistý. Chcú zistiť jej hodnotu, uviedla Šimkovičová

Rezort kultúry v súvislosti s bustou Cecilie Gonzagy uviedol, že prijal mimoriadne bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany tohto zbierkového predmetu. Artefakt vo vlastníctve štátu je podľa MK SR umeleckým dielom mimoriadnej historickej, kultúrnej a spoločenskej hodnoty. „Ministerstvo kultúry postupovalo v tejto veci v úzkej súčinnosti so Slovenským národným múzeom, Policajným zborom a ďalšími špecializovanými zložkami Ministerstva vnútra SR,“ uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská.

Čítajte viac V Levoči reagujú na Machalovu návštevu s kukláčmi: sú sklamaní a rozhorčení. Pýtajú sa, prečo radšej nezvýšili zabezpečenie nášho múzea

Depozitárne priestory Spišského múzea v Levoči podľa ministerstva nespĺňajú najvyššie bezpečnostné štandardy potrebné na uchovávanie zbierkových predmetov takéhoto výnimočného významu, preto pristúpili k takémuto riešeniu. O prevoze a uložení zbierkového predmetu podľa Bačinskej rokovali s prezidentkou Policajného zboru Janou Maškarovou.

Čítajte viac Donatellova busta ako rukojemník: rezort kultúry sa ohradil voči tomu, ako sa informuje o jej prevoze. Múzejníci hovoria o porušení zákona

„Na základe dohody bolo určené miesto uloženia v rámci organizačnej štruktúry Ministerstva vnútra SR. Všetky bližšie informácie o procese či konkrétnom mieste uloženia sú neverejné. Keďže išlo v súvislosti s prevozom a uložením zbierkového predmetu o prísny režim utajenia, vyzývame verejnosť aj médiá, aby nešírili citlivé informácie,“ zdôraznila Bačinská. MK SR tiež odmietlo akékoľvek obvinenia zo svojvoľného či nezákonného konania. Proces presunu a úschovy busty podľa neho prebehol v súlade so zákonom. Na margo podmienok uloženia zbierkového predmetu Bačinská uviedla, odborná starostlivosť a režim ochrany sú primerané a zodpovedajú charakteru a hodnote zbierkového predmetu. V súvislosti s protokolom o prevzatí diela opätovne zdôraznila, že bol vyhotovený vopred a podpísaný na mieste.