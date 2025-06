Šéf SIS podá v súvislosti s údajným sledovaním Zdechovského trestné oznámenie

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar podá v súvislosti s údajným sledovaním českého europoslanca Tomáša Zdechovského trestné oznámenie. Šéf SIS to uviedol po rokovaní Osobitného kontrolného výboru Národnej Rady SR na kontrolu činnosti SIS. Chce, aby polícia vyjadrenia europoslanca preverila. Ak vyšetrovanie sledovanie nepotvrdí, je podľa neho na mieste otázka, či by mal byť Zdechovský súčasťou kontrolnej delegácie.

„Ako iste viete, na monitorovanie osoby je vyžadovaný súhlas súdu, pokiaľ nebol udelený a napriek tomu takéto monitorovanie bolo vykonané, tak je to nezákonný postup,“ vysvetlil Gašpar.

Šéf SIS dodal, že prípad by mal byť vyšetrený aj preto, lebo Zdechovský vyhlásil, že mu bývalí príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) povedali, kto je príslušníkom SIS. „Pokiaľ sa tak naozaj stalo, tak sa títo bývalí príslušníci NAKA dopustili trestného činu, pretože prezradili utajovanú skutočnosť, ktorú sa dozvedeli pri výkone verejnej funkcie,“ myslí si.

Na Slovensko prišla koncom mája kontrolná delegácia Európskeho parlamentu. Mala preveriť, ako Slovensko hospodári s eurofondmi. Jej šéf, europoslanec Zdechovský, sa v českých médiách vyjadril, že ho počas misie sledovali tajné služby.

Výbor na kontrolu SIS neotvoril schôdzu k sledovaniu Zdechovského

Poslanci Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) neotvorili mimoriadnu schôdzu výboru k údajnému sledovaniu českého europoslanca Tomáša Zdechovského, ktorý viedol kontrolnú delegáciu Európskeho parlamentu na Slovensku. O podozreniach sa však nechali informovať na ďalšom zasadnutí výboru. Členovia výboru o tom informovali po skončení rokovania.

Podpredseda výboru Peter Šuca (Smer) poznamenal, že dostupné sú iba informácie v médiách. Podozrenia o sledovaní europoslanca tajnou službou označil za „absolútny nezmysel“.

„Keď niekto povie, že niekto si ide zabehať na hrádzu a vybehne za ním muž v rifliach a v koženej bunde a bude ho sledovať, pre Kristove rany. Keď to tak bolo, tak treba zrušiť celú tajnú službu a všetky bezpečnostné zložky. Je to absolútny nezmysel,“ uviedol Šuca.

Mimoriadnu schôdzu k podozreniam iniciovala opozičná poslankyňa Mária Kolíková (SaS). „Ja si myslím, že to boli vážne podozrenia, bolo namieste tú schôdzu otvoriť a povedať k tomu, ako to vidí riaditeľ SIS. Takže to považujem za proste postoj koalície, že aj SIS nemieni byť riadne kontrolovaná,“ vyhlásila.