Fico telefonoval s Costom, hovorili aj o uznesení parlamentu o protiruských sankciách

Danko, Harabin a Švec k protiruským sankciám Video

Fico uviedol, že predsedu Európskej rady informoval o petičnej akcii na Slovensku žiadajúcej vyhlásenie referenda o protiruských sankciách, ako aj o rozhodnutí parlamentu žiadajúceho členov vlády SR, aby nepodporovali na medzinárodnej úrovni protiruské sankcie, ktoré poškodzujú slovenské národnoštátne záujmy.

Čítajte viac Parlament zaviazal členov vlády nehlasovať za nové sankcie proti Rusku

„Predsedu ER som požiadal, aby v záveroch rady 26. júna tohto roku boli aj silné mierové posolstvá a jasné požiadavky EÚ v otázkach prímeria vo vojne na Ukrajine. Predsedovi ER som zdôraznil, že EÚ by mala fungovať predovšetkým ako mierový projekt a okrem nevyhnutnej podpory Ukrajine by mala podstatnú časť svojej energie venovať dosiahnutiu mieru. V tomto duchu vláda SR predloží do návrhov záverov ER príslušné formulácie," uviedol Fico.

Čítajte viac Premiér Fico prehovoril o protiruských sankciách, reaguje na Dankovu kritiku

Premiér zopakoval, že mieni vystúpiť proti návrhu Európskej komisie úplne zastaviť dodávky všetkého plynu, ropy a jadrového paliva z Ruskej federácie do krajín EÚ. „Tento návrh EK bude mať v prípade realizácie mimoriadne negatívny vplyv na celkovú konkurencieschopnosť EÚ a niektorým členským štátom spôsobí prakticky neriešiteľné situácie," napísal premiér.

Fico odmietol plán eurokomisie ukončiť dovoz plynu a ropy z Ruska: Bola by to ekonomická samovražda Video

Dodal, že podľa jeho názoru ide Európska komisia touto iniciatívou proti politickému rámcu, ktorý definovala vo svojej tzv. Versaillskej deklarácii. Táto deklarácia pripúšťa znižovanie závislosti od Ruska, ale nie úplné zastavenie dodávok energií. „Podľa môjho názoru ide EK do ideologického dobrodružstva, ku ktorému neexistujú žiadne dopadové analýzy na konkurencieschopnosť a cenový vývoj energií v Európe, ani analýzy obrovských rizík, ktoré táto iniciatíva prináša niektorým členským štátom EÚ, osobitné Slovensku a Maďarsku," uzavrel premiér.