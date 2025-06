PS: Fico sa bude musieť vyfarbiť, alebo ustúpiť Dankovi. Gröhling žiada od Šimečku ospravedlnenie sa ľuďom

„To najdôležitejšie sa dnes odohralo medzi poslancami koalície. Časť Smeru hlasovala za uznesenie, časť sa neprezentovala. Toto je tá suverénna zahraničná politika? Ako premiér Robert Fico (Smer-SD) chce, aby ho niekto v zahraničí bral vážne, keď si nevie spraviť poriadok so zahraničnou politikou ani vo vlastnej koalícii, dokonca vo vlastnej strane? Je to obrovské fiasko a škandál,” doplnil Šimečka s tým, že na výbore pre európske záležitosti sa bude musieť Fico vyfarbiť, alebo zbabelo ustúpiť pred Dankom. „Po tomto uznesení sa bude musieť koalícia k sankciám jasne postaviť, čoskoro sa bude hlasovať o 18. balíku. To je však tá ich dvojtvárnosť – jedno hlásajú svojim voličom, no v Bruseli za sankcie vždy zahlasujú. Teraz budú musieť ukázať karty,” uviedol Šimečka.

Danko: To, čo si dovolil s referendom Pellegrini, si nedovolila ani Čaputová Video

Podpredseda PS Tomáš Valášek uviedol, že v koalícii hrajú podlú a farizejskú hru. „V Bruseli hlasujú za sankcie, ale doma velebia Putina a kydajú na Západ, pričom sa oháňajú hlasovaním v parlamente. My ako opozícia ich nebudeme kryť a pomáhať im v klamaní občanom Slovenska,” zdôraznil Valášek. Poslankyňa Beáta Jurík (PS) dodala, že loptička je na strane Fica a on môže túto situáciu zmeniť. „Môže sa slabošsky vyhovoriť, že parlament prijal uznesenie proti sankciám a zbabelo ustúpiť Dankovi. Alebo v súlade s programovým vyhlásením vlády a všetkými doterajšími analýzami podporiť sankcie, ak nepoškodzujú záujmy SR. Tak, ako to robil doteraz. Na výbore pre európske záležitosti má Fico väčšinu, môže tam zvrátiť Dankovo uznesenie. Rozhodnutie je len na ňom,” povedala Jurík.

Čítajte viac Parlament zaviazal členov vlády nehlasovať za nové sankcie proti Rusku

Taktika opozície na vytiahnutie kariet, ktorú kritizoval predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling, bola podľa Šimečku správna. „V pléne nebolo dosť poslancov koalície, ak by celá opozícia vytiahla karty, uznesenie by neprešlo. Žiaľ, jedna poslankyňa SaS mala problém s hlasovacím zariadením, a iba kvôli tejto jednej prezentácii uznesenie prešlo. My kvôli tomu ale na SaS útočiť nebudeme. Opozícia má držať za jeden povraz. Musíme byť jednotní a vtedy dokážeme Fica poraziť, osobné útoky a obviňovanie v radoch opozície sú posledné, čo Slovensko potrebuje," zdôraznil Šimečka.

Danko, Harabin a Švec k protiruským sankciám Video

Predseda SaS sa na sociálnej sieti v tejto súvislosti vyjadril, že ich PS zatiahlo do nepremyslenej hry, ktorej výsledkom bolo odsúdenie protiruských sankcií. „Proruskí trolli na čele s Dankom priniesli do parlamentu uznesenie, ktorým sa vyzýva vláda, aby už nikdy nesúhlasila s protiruskými sankciami. V opozícii bola dohoda hlasovať proti," vysvetlil Gröhling s tým, že 15 sekúnd pred hlasovaním však začali predstavitelia PS kričať, že sa musia vytiahnuť karty, a že parlament bude neuznášaniaschopný. „Keďže sa pridali všetky strany, pridala sa aj SaS. Nič iné nám neostávalo, boli sme v tom, že PS sa koordinovalo s Hlasom či koalíciou. Kartu vytiahla aj Martina Bajo Holečková, ktorú však chybujúci systém vykázal ako prítomnú. Touto absurdnou taktikou sa parlamentu podarilo schváliť Dankov návrh a odsúdiť protiruské sankcie," zdôraznil predseda SaS a podotkol, že stačilo 51 hlasov. Poslanec Martin Dubéci (PS) a Šimečka sa podľa jeho slov ospravedlňovali. Ospravedlnenie podľa Gröhlinga dlžia aj občanom.

Parlament dnes schváli uznesenie z dielne SNS, ktorým odmietajú protiruské sankcie. Z uznesenia vyplýva, že by členovia vlády nemali hlasovať za prijatie nových sankcií voči Rusku. Súčasne ich uznesenie zaväzuje presadzovať opatrenia na zastabilizovanie energetického trhu, elimináciu cenovej volatility a ochranu strategických záujmov hospodárstva SR. Za uznesenie Národnej rady SR o odmietnutí sankčnej politiky a obchodných obmedzení voči Ruskej federácii a ochrane ekonomických a energetických záujmov hlasovalo 51 zo 76 prítomných poslancov. Za návrh hlasoval celý poslanecký klub SNS, väčšina poslancov Smeru a niektorí poslanci za Hlas. SNS v uznesení zdôraznila, že politika a obchodné obmedzenia voči Rusku prispievajú k rastu cien energií a narúšajú dodávateľské reťazce, čo oslabuje konkurencieschopnosť a hospodársky prospech slovenských podnikov.