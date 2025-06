Krajčí: Slovensko sa pri hlasovaní o pandemickej dohode v pléne nezdržalo

Slovenská republika sa pri hlasovaní o Pandemickej dohode Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v pléne Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v máji nezdržala. Slovenskí zástupcovia vyvolali hlasovanie a zdržali sa pri ňom iba na rokovaní výboru zhromaždenia. Na tlačovej konferencii to v piatok vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Vláda pritom podľa neho prijala uznesenie, ktoré delegátov inštruuje hlasovanie vyvolať. Ako dodal, vládni predstavitelia svojich voličov zavádzajú a robia opak svojich sľubov.

„Uvedomili sme si opäť to strašné farizejstvo ako Roberta Fica, tak žiaľ aj ministra zdravotníctva Kamila Šaška, ako strany Smer-SD, tak aj strany Hlas-SD. Je to niečo, čoho sme boli svedkami v podstate už v predvolebnom boji, keď neustále títo ľudia deklaratívne hrajú nejaké divadlo, ale skutočnosť je častokrát úplne iná. Tým pádom stále podvádzajú a klamú vlastných voličov a tí, častokrát oklamaní, volia niečo, čo v skutočnosti nevolia,“ vyhlásil Krajčí. Na tlačovej konferencii následne prezentoval video zo zasadnutia WHO, ktoré ukazuje, že pandemická dohoda v pléne organizácie prešla konsenzom a Slovensko hlasovanie nevyvolalo.

Ako exminister zdravotníctva dodal, vláda podľa neho porušila aj svoj rokovací poriadok, keď zmenila uznesenie, ktorým slovenskú delegáciu inštruovala k hlasovaniu. Uznesenie totiž prešlo takzvane per rollam, nie na riadnom zasadnutí vládneho kabinetu. „V takom prípade mal predseda vlády zvolať riadne zasadnutie vlády. (…) Toto uznesenie, ktoré je teraz zverejnené, v podstate nebolo prijaté legálne,“ ozrejmil.

WHO v máji v Ženeve na svojom výročnom zasadnutí formálne prijala medzinárodnú dohodu o prevencii a kontrole pandémií. Schváleniu dohody na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia predchádzalo deň predtým hlasovanie na Výbore A tohto zhromaždenia o uznesení odporúčajúcom zhromaždeniu prijatie pandemickej dohody. Uznesenie bolo prijaté hlasmi 124 štátov. Žiadna krajina nehlasovala proti, zdržalo sa však 11 štátov vrátane Slovenska, Iránu, Izraela, Ruska, Talianska či Poľska.