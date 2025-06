Progresívci kritizujú prílepky k novele školského zákona, hovoria o politickom obchode

Šimečka: Fico sa bude musieť vyfarbiť, alebo ustúpiť Dankovi, uznesenie o protiruských sankciách ide proti zahraničnej politike vlády Video

„Aj tento prístup je dôkazom, akú vážnosť koalícia prikladá vzdelávaniu. Problematiku vzdelávania spája so správnymi poplatkami, so zdravotníckymi témami a ďalšími nesúvisiacimi témami. Napriek tomu, že predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) opakovane tvrdí, že o prílepkoch nedáva hlasovať, v tomto prípade prostredníctvom námietok neváhal porušiť rokovací poriadok. Je to ďalší dôkaz arogancie moci Ficovej koalície a toho, že pravidlá pre nich neplatia,“ skonštatovala poslankyňa Ingrid Kosová (PS).

PS namietalo napríklad zmenu, týkajúcu sa menovania splnomocnencov. Po novom si budú môcť splnomocnencov menovať okrem vlády aj jednotliví ministri. Poslankyňa Viera Kalmárová (PS) za tým vidí dohodu, respektíve politický obchod rezortu školstva a SNS. Poukázala pritom, že minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) odvolal z funkcie štátneho tajomníka Jána Krišandu a ten sa následne presunul na ministerstvo školstva, kde vo funkcii štátneho tajomníka nahradil Slavomíra Partilu. „Partila síce formálne zostáva vo funkcii, no bez právomocí,“ okomentovala.

Poslanci NR SR vo štvrtok schválili novelu školského zákona. Prijali k nej pozmeňujúci návrh, ktorým upravovali iné zákony.