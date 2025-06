Dôchodcovia bez zliav, nové ceny lístkov a vyššie pokuty. Ako je to s novými pravidlami cestovania?

Bratislavský integrovaný dopravný systém mal verejnosti uľahčiť cestovanie, no roky bol skôr symbolom chaosu a neprehľadnosti. Teraz prichádza najväčšia zmena za jeho existenciu – zrušenie väčšiny tarifných zón, nové ceny lístkov, aj koniec zliav pre niektorých dôchodcov. Očakáva sa, že zefektívnenie systému konečne napraví jeho povesť. Pomôže to ľuďom, alebo ich to len viac zneistí?

Systém Bratislavskej integrovanej dopravy (IDS BK) je už od svojho vzniku terčom posmeškov. Organizácia, ktorá mala priniesť zjednodušenie cestovania, je totiž komplikovaná na pochopenie. Dôvodom je ako nezapamätateľné množstvo zón verejnej dopravy, v ktorom sa bežný človek len ťažko zorientuje, tak aj časté zmeny. Od júna prišla zásadná premena v zónovaní, a zvýšili sa aj ceny lístkov.

IDS BK okrem zvýšenia sumy lístkov zaviedla od 1.júna 2025 aj úpravu tarifných zón, teda znížila množstvo 56 zón v rámci celého kraja na 19. To by mohlo cestovanie zjednodušiť a presuny zefektívniť. Ide o úpravu v rámci všetkých dopravcov, teda okrem Dopravného podniku Bratislava (DPB) aj spoločnosti Arriva a tiež železničných dopravcov ZSSK a Leo Expres.

Bratislavský integrovaný dopravný systém (BID) prepája mestskú hromadnú dopravu v hlavnom meste s regionálnou autobusovou a železničnou dopravou v rámci Bratislavského kraja. Cestujúci tak môžu využívať jeden cestovný lístok na viaceré druhy dopravy – napríklad na električku v Bratislave, vlak do Pezinka a regionálny autobus do Senca – bez potreby kupovať samostatné lístky u každého dopravcu. Snahou systému je zjednodušiť cestovanie v regióne, zlepšiť dostupnosť verejnej dopravy a motivovať ľudí, aby ju uprednostnili pred autami.

Realita však bola taká, že ak si cestujúci kúpil lístok v regionálnom autobuse zo Stupavy na Autobusovú stanicu Nivy v Bratislave, jeho platnosť vypršala sotva 10 minút po vystúpení na konečnej zastávke. Využitie MHD si tak vyžadovalo nákup ďalšieho lístka, alebo električenky, ak išiel pasažier hlbšie do Bratislavy. To má zmeniť aktuálne predĺženie trvania lístkov a spojenie zón.

Foto: BID nova legenda tarif IDS BK zdroj BID Graf nových zón IDS BK

Čo to v praxi znamená?

Bratislavské zóny 100 a 101 sa nezmenia, avšak zóna 100 bude rátaná pri ceste z a do regiónu iba raz. Doteraz sa totiž mohla zóna 100 započítať dvojmo – raz ako mestská zóna a druhýkrát ako súčasť regionálnej trasy (napr. ak niekto išiel z Pezinka cez Bratislavu do Petržalky). Po novom sa zóna 100 bude pri prestupe medzi regiónom a mestom započítavať len raz, čo znížilo počet zón na lístku a tým pádom aj cenu cestovného pri niektorých trasách.

Okolie Bratislavy bude mať iba jednu veľkú zónu, 111, ktorá teraz siaha po Stupavu, Pezinok, Bernolákovo, Štvrtok na Ostrove, Kvetoslavov a Šamorín. Pribudne aj spomínané predĺženie platnosti jednorázového lístku na batožinu, z pôvodných 180 na 300 minút. Platí vo viacerých zónach. Zároveň pri cestovaní ďalej, stačí cestujúcemu lístok platný v menšom počte zón – teda na jeden lístok prejde viaceré časti Bratislavy, aj regiónov.

Niektorí dôchodcovia už nebudú mať zľavu

Zmena tarify sa dotkne aj seniorov vo veku od 60 do 63 rokov. Ruší sa im nárok na zľavnené cestovné, avšak tým, ktorí zľavu získali do 31.mája 2025, zostáva. Po novom za za základný 30 minútový lístok zaplatia 1,20 eur, z doterajších 60 centov. Zľava na električenky však dôchodcom zostáva, rovnako ako deťom, študentom a osobám so ZŤP. Žiacke električenky sú tiež výnimkou, tie nezdraželi vôbec.

Ceny najpoužívanejších 30 minútových lístkov stúpli na 1,20 eur, za 60 minútový zaplatíme 1,80 eur. 90 minútový lístok bude platný cez tri ľubovoľné zóny a stojí 2,40 eur.

Hoci ceny lístkov išli hore, samotné cestovanie často bude lacnejšie. Ako príklad: cesta zo Šamorína do Pezinka predtým prechádzala cez šesť zón, vrátane zóny 111 (Šamorín a okolie), zóny 100 (Bratislava) a zóny 101 (Pezinok). Cestujúci potreboval 90 minútový lístok, ktorý stál 3,00 eur. Do júna sa totiž zóna 100 započítavala dvakrát – raz ako mestská zóna a raz ako súčasť regionálnej trasy, čo zvyšovalo počet zón a tým aj cenu lístka. Teraz zo Šamorína do Pezinka prejde cez 5 zón za menej, 90 minútový lístok zlacnel na 2,50 eur.

Zdražovanie sa dotkne aj čiernych pasažierov. Za cestu bez platného lístka zaplatia 120 eur (pôvodne 70 eur), znížená suma pri platbe vo vozidle alebo do 10 dní od pokuty je 99 eur (predtým 50 eur).

Foto: iMHD.sk Po-18-rokoch-opaet-klbovy-autobus-na-regionalnej-linke-v-Bratislavskom-kraji Kĺbový autobus, ktorý bol v testovaní MHD

„V praxi to pri bratislavskej MHD znamená, že cena najpoužívanejšieho 30 minútového cestovného lístka stúpla o 10 centov, čiže v prípade papierového lístka z 1,10 eur na 1,20 eur, čo predstavuje navýšenie o približne 10 percent (pri elektronickom lístku je táto cena 1,09 €). Zľavnený lístok stojí 0,60 € (0,55 € pri elektronickom lístku). Ročná električenka stojí 263 €, čo predstavuje nárast o 7 %, avšak cestujúci za ňu zaplatia stále menej, ako v roku 2018,” približuje hovorca mesta, Peter Bubla.

Zrušenie zliav pre dôchodcov vo veku 60–63 rokov vyvolalo otázky o dostupnosti dopravy pre túto skupinu ľudí. „Zľavnená preprava pre cestujúcich od 60 do 63 nebola zrušená úplne. Zľava ostala zachovaná tým dôchodcom od dovŕšenia 60-teho roku veku, ktorí sú poberatelia starobného, invalidného resp. výsluhového dôchodku,” uvádza Eva Vozárová, hovorkyňa BID s tým, že museli mali preukaz a potvrdenie od dopravcu do konca mája 2025.

Noví seniori, ktorý spadajú do tejto kategórie, už nebudú mať nárok na zľavu podľa nových pravidiel, teda od júna 2025. Zároveň však treba zdôrazniť, že štandardní seniori nad 63 rokov cestujú automaticky za zľavnené cestovné. Nárok na zľavu stačí preukázať občianskym, čo sa nemenilo.

Podľa ministerstva, sa zľavy na cestovanie menia pretože štát chce, aby boli rovnaké po celom Slovensku. Súvisí to aj s plánom zaviesť jeden spoločný cestovný lístok, ktorý by platil na všetky druhy dopravy.

Mesto zdôrazňuje výhody zmien

Ceny lístkov sa zvýšili, ale podľa Dopravného podniku Bratislava pribudli aj benefity. „DPB vychádza v ústrety moderným potrebám cestujúcich a sprístupnil im nový, komfortný spôsob nákupu lístkov priamo vo vozidle. Tapni sa je rýchly, výhodný a pohodlný spôsob, ako si dnes zakúpiť jednorazový cestovný lístok v bratislavskej MHD – stačí priložiť platobnú kartu alebo smart zariadenie k označovaču,” tvrdí Jozef Vozár, hovorca DPB.

Cestujúci si tak môže kúpiť lístok kartou bez registrácie s istotou, že neprekročí denný limit 4,85 eur za cestovanie – teda že kamkoľvek by počas dňa pasažier cestoval v rámci IDS, nezaplatí viac. Lístky sú automaticky prestupné, lacnejšie než papierové a na jednu kartu alebo zariadenie možno kúpiť viac lístkov, napríklad pre rodinu. Pre porovnanie – papierový 30 minútový lístok stojí v plnej cene 1,20 eur, ale ak si ho kúpite na označovači vo vozidle MHD, zaplatíte 1,09 eur.

Zároveň podnik prízvukuje, že zdražovať museli aby znížili tlak na financovanie MHD a k udržaniu doterajšieho systému. Ani teraz však nepokryjú plné náklady na prevádzku dopravy, aj naďalej ich bude doplácať mesto, ako akcionár DPB.

Tento fakt potvrdzuje aj Bubla. Mesto Bratislava, rovnako ako iné samosprávy, malo problém zostaviť rozpočet kvôli vládnym škrtom. Aby obyvateľov čo najmenej zaťažilo, nezvýšilo tento rok žiadne poplatky ani dane z nehnuteľností.

Foto: DPB / facebook trolejbus Trolejbusové trate v Bratislave sa budú výrazne predlžovať, mesto teda MHD zlepšuje. (ilustračné foto)

„V prípade prevádzky verejnej hromadnej dopravy, ktorá predstavuje najväčší výdavok v mestskom rozpočte, sa však zapracovaniu dopadov vládneho konsolidačného balíčka do cien cestovného už vyhnúť nedalo,” uvádza. Až dve tretiny nákladov na MHD idú z rozpočtu Bratislavy, čo je cca 110 miliónov eur ročne. „Predaj cestovných lístkov pritom pokrýva iba približne tretinu týchto prevádzkových nákladov,” uzatvára hovorca.

Za nutnosť zvýšenia cien môže podľa Vozára z DPB inflácia, vyššia sadzba DPH a zavedenie tzv. transakčnej dane v rámci konsolidačného balíčka. Podľa Ministerstva dopravy je reforma potrebná pre zjednodušenie a sprehľadnenie tarifných zón, ako aj kvôli budúcemu rozšíreniu systému.

„Súčasťou dohody medzi objednávateľmi dopravných služieb v IDS BK je aj tzv. inflačný automat – mechanizmus, ktorý zabezpečuje, že pri prekročení určenej hranice medziročnej inflácie sa automaticky predkladá návrh nového cenníka cestovného na schválenie. Táto situácia nastala, a preto sa všetci objednávatelia dohodli, že tarifná reforma a nový cenník vstúpia do platnosti 1. júna 2025,” dodáva Petra Poláčiková, hovorkyňa Ministerstva dopravy.