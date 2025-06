Fico: Atmosféra je pološialená, skokový náraz výdavkov na zbrojenie je nemožný. Peniaze na obranu musia ísť aj do civilných projektov

Fico o aktuálnych otázkach i zmene ústavy. Hovoril aj o výdavkoch na obranu: Atmosféra je pološialená Video Zdroj: Úrad vlády SR

Ak si niekto myslí, že skočíme vo výdavkoch na zbrojenie z dvoch percent rovno na päť, tak to je nemožné. Fico tvrdí, že prezident Peter Pellegrini by mal zvolať okrúhly stôl k tejto téme, kde by sa politické strany jasne vyjadrili k zvyšovaniu výdavkov na zbrojenie, keďže je to vec, ktorá presahuje jedno volebné obdobie.

Podľa Fica je nutné, aby sa peniaze určené na výdavky na obranu, dostali tiež na duálne projekty, z ktorých by mal úžitok aj civilný sektor. Ako príklad uviedol nemocnicu v Prešove, ktorá sa financuje aj z rozpočtu ministerstva obrany.

Má Slovensko zvýšiť výdavky na obranu až na 5 %? zvýšiť až na 5 % zvýšiť, ale nie až na 5 % nezvyšovať, ponechať na 2 % znížiť výdavky pod 2 % Zobraziť výsledky ankety Hlasovať nezvyšovať, ponechať na 2 % 32,6% znížiť výdavky pod 2 % 25,9% zvýšiť až na 5 % 22,8% zvýšiť, ale nie až na 5 % 18,7%

Prezident SR Peter Pellegrini pri príchode na summit lídrov Bukureštskej deviatky (B9) v litovskom Vilniuse v pondelok potvrdil, že SR podporí navrhované zvýšenie obranných výdavkov v rámci NATO. „A preto Slovensko tiež podporí ohlásené zvýšenie výdavkov na 3,5 percenta plus 1,5 percenta HDP (na projekty duálneho určenia),“ uviedol. Neskôr povedal, že je otázne v akom časovom horizonte sa takéto zvýšenie môže odohrať.

Pellegrini aj o prudkom navýšení výdavkov na zbrojenie Video

Zo zbrojárskeho priemyslu profituje aj Slovensko. Podľa premiéra zbrojárske firmy výrazne prispeli k hospodárskemu rastu.

„V roku 2024, to znamená prakticky prvý rok nášho vládnutia, zbrojársky priemysel na Slovensku prispel k HDP (hrubému domácemu produktu) sumou 1,14 miliardy eur. On v podstate ťahal hospodársky rast,“ uviedol Fico. Vláda má ambíciu, aby v tomto roku dosiahol sumu 1,5 miliardy eur, čo by podľa premiéra bolo už jedno percento HDP.