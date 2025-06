Fico: Výsledok hlasovania o novelizácii Ústavy SR bude tesný

Výsledok hlasovania pri návrhu novelizácie Ústavy SR bude tesný. Na nedeľnej tlačovej konferencii to uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). „Hlasovanie sa uskutoční v nasledujúcich ôsmich dňoch. Možno to prejde, alebo neprejde jedným hlasom,“ skonštatoval. „Ak návrh nebude schválený, podľa môjho názoru si na veľmi dlhé obdobie zatvárame možnosť opätovne nastaviť základné hodnotové otázky v ústave,“ zdôraznil.

Fico aj o raste výdavkov na obranu: Atmosféra je pološialená Video

Je presvedčený, že snaha o novelizáciu a obsah úprav nemôže byť dôvodom na kritiku, ktorej iniciátori zmien čelia. Oceňuje i vstup KDH do procesu, pripustil, že okrem už dohodnutých návrhov kresťanských demokratov sa do finálneho textu môže dostať i ďalší. Výrazne ocenil úpravu, ktorá by znamenala nadradenosť slovenského práva pred medzinárodným právom v kultúrno-etických otázkach. „Musíme rátať s tým, že sa to mnohým nebude páčiť, toto ustanovenie je však v plnom súlade so základnými zmluvami SR s EÚ,“ upozornil. „Tieto zmluvy dávajú možnosť, aby v otázkach národnej identity malo domáce právo prednosť pred právom medzinárodným,“ dodal premiér.

Fico na tlačovej konferencii reagoval aj na v uplynulých dňoch prijaté uznesenie Národnej rady (NR) SR, ktoré sa týkalo protiruských sankcií. Považuje ho za silný politický nástroj, o ktorý sa môže oprieť v diskusiách v Európskej rade. „Chcel by som zopakovať, že vláda SR pri každých sankciách, ktoré sú navrhnuté, robí vnútornú analýzu, či tieto sankcie poškodzujú alebo nepoškodzujú národnoštátne záujmy SR,“ uviedol premiér. Dodal, že za sankcie, ktoré by poškodzovali Slovensko, nikdy nezahlasuje, ako príklad uviedol zastavenie jadrového paliva z Ruskej federácie.

Premiér dodal, že rešpektuje rozhodnutie prezidenta nevyhlásiť referendum o protiruských sankciách, zároveň si myslí, že uznesenie parlamentu bolo reakciou na rozhodnutie hlavy štátu. „Je to i reakcia na požiadavku veľkého množstva ľudí na Slovensku,“ dodal v súvislosti s uznesením Národnej rady.