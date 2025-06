Uznesenie o protiruských sankciách je podľa Hajka z KDH obrovská hanba

To, čo krajina vyslala do sveta v prípade parlamentného uznesenia o protiruských sankciách, je obrovská hanba. Vyhlásil to poslanec Národnej rady (NR) SR Jozef Hajko (KDH) v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. Podľa ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) k tomu rovným dielom prispela aj opozícia.

Ústavný právnik o uznesení NR SR o protiruských sankciách Video

„Nikto vo svete nebude študovať, koľko poslancov (…), koľkí poslanci sa zdržali a či opozícia robila nejakú obštrukciu. Je to úplne jedno. Do sveta išiel, jednoducho, signál, že parlament SR je proti tomu, aby sa prijímali ďalšie ruské sankcie,“ skonštatoval Hajko, ktorý v kontexte toho pripomenul, že Rusko pritom berie Slovensko stále ako nepriateľský štát.

Tomáš súhlasil s tým, že nikoho vo svete nebude zaujímať, čo sa stalo a ako to bolo. Zároveň je však presvedčený, že za hanbu môže aj opozícia. „Výrazným dielom k hanbe prispela aj opozícia, ktorá nezvládla hlasovanie,“ podotkol Tomáš.

Hajko zároveň poukázal na rozličné postoje v tejto, tak závažnej veci, vo vládnej koalícii. Nie je podľa neho jasné, do akej miery je toto uznesenie pre vládu záväzné. To, čo sa bude následne v tomto smere diať, označil za obrovský hlavolam. Tomáš nesúhlasil s tým, že by hlasovanie naštiepilo jednotu v strane, poslanci mali podľa neho voľnú ruku. Pripomenul, že jednotný a jednoznačný názor nemal ani Smer. S tým, že prinieslo prijatie uznesenia, sa musí podľa ministra vysporiadať v prvom rade premiér Robert Fico (Smer-SD). Ten sa s tým už aj vysporiadal, keď napríklad povedal, že nebude hlasovať za také sankcie, ktoré by ohrozovali slovenskú ekonomiku a hospodárstvo.

V prípade návrhu ústavného zákona o národnej identite nevidí Hajko problém s návrhom dvoch pohlaví. Nemyslí si, že by Slovensku hrozil súd. S dvoma pohlaviami nemá problém ani Hlas, strana je však podľa Tomáša rada, že sa do návrhu dostalo rovnocenné odmeňovanie mužov a žien v rovnakej pozícii.