Súd bude rozhodovať o novom treste pre expolicajta Kučerku, mal by ho vypočuť

Špecializovaný trestný súd v Pezinku sa bude v piatok 13. júna opätovne zaoberať prípadom bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Mariána Kučerku. Ten totiž v júni 2024 uspel so žiadosťou o obnovu konania, keď Špecializovaný trestný súd zrušil svoj odsudzujúci rozsudok z marca 2022, ako aj následný verdikt Najvyššieho súdu SR z júla 2023 vo výroku o treste. Súd tak bude rozhodovať o uložení nového trestu, pričom plánuje expolicajta vypočuť.

Stíhaný expolicajt sa z aprílového termínu pojednávania ospravedlnil s tým, že jeho účasť pri ukladaní trestu nie je potrebná, keďže ide o právnu záležitosť. Tú podľa Kučerku môže kompetentne vybaviť jeho obhajca. Súd však s týmto postojom nesúhlasil a aprílové pojednávanie preto odročil. Prokurátor má na piatkové pojednávanie zároveň súdu doručiť výsledky finančného vyšetrovania zameraného na majetok Kučerku, ktoré majú byť podkladom pri ukladaní trestu.

Obhajca odsúdeného expolicajta Martin Bezák v apríli tohto roku podal námietku zaujatosti voči samosudcovi Milanovi Cisárikovi. Dôvodom podľa neho je, že sudca rozhodoval v trestnej veci obžalovaného Štefana Žigu, ktorá v rámci totožného skutku súvisí s Kučerkovým prípadom. „Za takejto situácie, keď sudca rozhoduje o veci, o ktorej už predtým rozhodol, sa môže javiť ako objektívne zaujatý,“ zdôraznil Bezák. Doplnil, že podľa názoru Európskeho súdu pre ľudské práva môže mať sudca v takejto situácii tendenciu potvrdzovať svoje skoršie rozhodnutie. Sudca Cisárik sa však s touto argumentáciou nestotožnil.

Najvyšší súd SR v prípade expolicajta Kučerku, ktorý je stíhaný za prijímanie úplatku, zmiernil v júli 2023 trest z pôvodných 11 rokov, ktoré bývalému vyšetrovateľovi uložil Špecializovaný trestný súd, na 10,5 roka, pričom ponechal v jeho prípade trest prepadnutia majetku. Bývalý vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry sa vtedy nachádzal v Bosne a Hercegovine, kde žiadal o azyl z dôvodu podľa neho nespravodlivého politického procesu. Neskôr sa však vrátil na Slovensko.

Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici uznal ešte v marci 2022 bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry za vinného z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku. Zároveň mu uložil úhrnný trest 11 rokov väzenia so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, a tiež trest prepadnutia majetku, ako aj ochranný dohľad na jeden rok. Kučerka, ktorého obvinili v rámci policajných akcií Očistec aj Judáš, sa proti verdiktu odvolal. Podľa orgánov činných v trestnom konaní prijal expolicajt v roku 2016 úplatok 25-tisíc eur za ovplyvnenie vyšetrovania kauzy Valčeky, ktorá sa týkala príbuzného exministra Petra Žigu Štefana Žigu. V roku 2017 zase prijal podiel z čiastky 200-tisíc eur za zasahovanie do kauzy známej ako Jopi Trade.