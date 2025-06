Vplyv koaličných poslancov v europarlamente je nulový, tvrdí Progresívne Slovensko

Rok po voľbách do Európskeho parlamentu (EP) sa poslanci za hnutie PS cítia osamotení v boji za slovenské záujmy na pôde zákonodarného orgánu Európskej únie (EÚ). Na pondelkovej tlačovej konferencii vyhlásili, že poslanci za súčasné koaličné strany majú na dianie v europarlamente mizivý až nulový vplyv, a sú to práve poslanci opozičného PS, ktorí udržujú Slovensko „pri stole, kde sa rokuje a tvoria pravidlá pre celú Európu“.

Šimečka: Fico sa bude musieť vyfarbiť, alebo ustúpiť Dankovi, uznesenie o protiruských sankciách ide proti zahraničnej politike vlády Video

Podpredseda EP Martin Hojsík poukázal na to, že ani jedna zo strán súčasnej koalície nie je v európskej politickej rodine. „Preto sedia v kúte a nemajú vplyv na dianie v pléne či výboroch europarlamentu,“ upozornil. Pripomenul, že kým poslanci PS predložili počas roka 46 parlamentných návrhov, poslanci zo Smeru ani jeden. Podobné je to podľa neho aj v prípade pozmeňujúcich návrhov, poslanci za PS sa podieľali na takmer 4 000, poslanci zvolení za Smer 115.

Predseda PS Michal Šimečka skonštatoval, že rok po eurovoľbách je to práve jeho hnutie, ktoré prostredníctvom svojich pozícií a spojenectiev reálne zastupuje Slovensko v europarlamente. Bráni zároveň tomu, aby sa krajina dostala do izolácie, do ktorej ju podľa PS vedie politika súčasnej koalície. „Dnes je to na nás a našich poslancoch, aby sme naprávali pokazené vzťahy, zlepšovali reputáciu Slovenska tam, kde ju táto vláda ničí a šírili aj medzi európskymi partnermi a v Bruseli odkaz, že Slovensko nie je len Robert Fico,“ zdôraznil Šimečka. Zároveň mieni, že výzva nedopustiť, aby Slovensko opustilo európsku rodinu, je v súčasnosti ešte naliehavejšia.