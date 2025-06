Praskne opozičné puto? Politológ: Z hádok ťaží Fico. Hlasovanie o novele ústavy bude zlomový moment

Politológ: Hlasovanie ukáže, či sa opozíciu oplatí voliť

Z opozičných hádok v koalícii celkom jasne profituje podľa politológa Radoslava Štefančíka z Ekonomickej univerzity v Bratislave Robert Fico. Práve preto podľa neho šéf Smeru predkladá návrhy z oblasti kultúrno-etických, aby opozičné strany rozhádal. No ak ich hádky sleduje volič, bude si klásť normálnu otázku, či má zmysel voliť tieto strany a či prezentujú alternatívu, ktorou sa tak zaštiťujú.

„Bez ohľadu na to, či ide o kultúrno-etické otázky, tak to bol skutočne veľmi pekný dôvod, aby Fico mohol poukázať na to, že to nie je alternatíva,“ poznamenal. „Takto to môže Robert Fico robiť, aj keby náhodou tieto politické strany vytvorili spoločnú vládu,“ pokračoval.

Kým si KDH, SaS a PS nevyjasnia postoje, dovtedy budú mať medzi sebou problémy. „Dovtedy bude opozícia vyzerať bezzubo a bezbranne a veľmi slabo. Hneď ako sa objaví takýto problém alebo otázka, tak sú v sebe. Vidíme to na tom, ako sa aktuálne správajú,“ podčiarkol. Myslí si, že hlasovanie KDH s koalíciou by naoko dobré vzťahy zničilo, čo naznačuje aj pondelňajšie vyjadrenie SaS.

Za zlomový moment Štefančík považuje nielen hlasovanie, ale aj udalosti pred ním, v rámci ktorých opozícia ukazuje, či sa „oplatí tieto strany voliť“ a či predstavujú zodpovednú alternatívu. „Môže to potom pokojne dopadnúť ako v tých predchádzajúcich stredopravicových vládach, a síce, že hneď ako sa objaví problém, vláda sa rozpadne. Videli sme to u vlády Ivety Radičovej aj u vlády Igora Matoviča, respektíve Eduarda Hegera.

„Sú to strany, ktoré nedokážu udržať stabilnú väčšinu v parlamente a toto môže byť práve tá skúška, cez ktorú by mohli ukázať voličom, že to predsa len funguje. Nie vtedy, keď sa prezentujú ako antikorupčné alebo demokratické strany. Vtedy je to veľmi jednoduché,“ dodal. V politických diskusiách si všíma, že koaliční politici radi využívajú proti PS, SaS a KDH argument, že chcú v budúcnosti vládnuť s matovičovcami, preto, aby „odstrašili“ ich voličov.

Cirner sa domnieva, že pozíciu hnutia Slovensko, ktoré v prieskumoch v posledných mesiacoch rastie, si zvyšok opozície uvedomuje. „Zdá sa, že voliči opozície by čakali nejaké razantnejšie a radikálnejšie kroky proti vláde, a preto sa časť voličov vracia do košiara Igora Matoviča, ktorý je v opozícii určite voči vláde najradikálnejší vo vyhláseniach aj opozičnej činnosti. Frustrovaní voliči vlády skrátka hľadajú kladivo na vládu Roberta Fica. Raz s tým Igor Matovič dokonca vyhral voľby. Ak urobí vo voľbách dobrý výsledok, zrejme ho nebude možné obísť pri zostavovaní novej vlády,“ dodal Cirner.