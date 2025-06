Spomienky vs. realita. Prečo si Slováci idealizujú socializmus? Zaráža aj postoj mladých do 30 rokov

S rastúcim vzdelaním sa pritom znižuje príklon k socializmu. Zástancami tohto režimu sú až tri štvrtiny ľudí so základným vzdelaním, no len dve pätiny vysokoškolsky vzdelaných. Približne tretina mladých do 30 rokov uviedla, že sa v socializme žilo lepšie, pričom pozitívny pohľad na bývalý režim rastie s vekom.

Odborníci upozorňujú, že spomienkový optimizmus je v spoločnosti prirodzene prítomný a je založený skôr na emóciách než na realite. „Ľudia disponujú selektívnou pamäťou, preto existuje spomienkový optimizmus, ktorý bol a aj bude v spoločnosti vždy prítomný. Všetky mýty a spomienkový optimizmus sú založené na pocite a nie na realite,“ vysvetľuje ekonóm a bývalý minister financií Ivan Mikloš. Podľa neho malo Československo pred socializmom vyššie HDP ako Rakúsko, no po nástupe režimu sa ekonomika prepadla na polovičnú úroveň.

Dáta potvrdzujú, že dnes žijeme z ekonomického pohľadu historicky najlepšie časy. „HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily je dnes viac ako trojnásobné oproti roku 1989. Priemerná hrubá mzda vzrástla zo zhruba 3 000 korún mesačne na dnešných viac ako 1 400 eur, pričom reálne mzdy sú dnes viac ako dvojnásobné. Slováci si môžu dovoliť viac tovarov a služieb, ktorým predtým chýbala dostupnosť aj kvalita. Dnes je spotreba domácností na obyvateľa viac ako trojnásobná,“ uviedla Linda Gáliková z 365.bank.

K pozitívnym zmenám patrí aj vyššia priemerná dĺžka života, desaťnásobný pokles detskej úmrtnosti, strojnásobenie vlastníctva automobilov a vyššia dostupnosť informácií. Odborníci však upozorňujú, že istoty socializmu boli často len zdanlivé a podmienené členstvom v strane či profesiou. „V mnohých odvetviach existovala prezamestnanosť, pre nízku efektivitu boli vytvárané pracovné miesta, ktoré by v štandardnej ekonomike nemohli existovať. Štát navyše množstvo komodít dotoval. To síce naoko vytváralo dojem fungujúceho systému, ale v tejto podobe nebol dlhodobo udržateľný,“ uviedol sociológ Michal Vašečka.

Mladí ľudia sú voči budúcnosti optimistickejší. Polovica Slovákov do 30 rokov verí, že ich deti sa budú mať lepšie než oni, zatiaľ čo medzi staršími je tento podiel nižší. „Súčasná generácia žije najlepšiu dobu, akú sme kedy na Slovensku mali. Z pohľadu ekonomického žijeme tie najlepšie časy,“ hodnotí Vašečka. Ivan Mikloš uzatvára, že posledné štyri dekády boli na Slovensku bezprecedentným obdobím, ktoré možno považovať za úspešné. „Na druhej strane však, mohla byť táto doba aj úspešnejšia. A preto je dôležité, aké predpoklady vytvárame do budúcnosti dnes,“ dodal Mikloš.

Prieskum pre 365.bank uskutočnila prieskumná agentúra 2muse v septembri 2024 na reprezentatívnej vzorke 1 015 respondentov.