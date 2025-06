Slovensko a Česko posilňujú spoluprácu, pripravujú sa spoločné zbrojné aj bezpečnostné projekty

Slovenská a Česká republika pripravujú viaceré kroky, ktoré zintenzívnia vzájomnú spoluprácu a uľahčia život ich občanom. Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár po bilaterálnom rokovaní ministrov zahraničných vecí oboch krajín, ktoré sa v utorok konalo v Topoľčiankach.

Podľa Blanára oba štáty pracujú na uznávaní e-receptov a k záverečnému podpisu sa blíži aj zmluva o cezhraničnej spolupráci záchranných zložiek. Dohodu už schválili obe vlády a po ratifikácii v slovenskom a českom parlamente vstúpi do platnosti. „Vďaka tomu budú môcť českí záchranári pomáhať občanom v núdzi na slovenskom území a zase naopak,“ skonštatoval minister zahraničných vecí ČR Jan Lipavský.

Český minister zároveň uviedol, že sa finalizuje aj zmluva o policajnej spolupráci a pripravujú sa tiež spoločné zbrojné projekty. „Tie zlepšia obranyschopnosť oboch našich krajín za výrazne lepších podmienok, než keby sme ich robili samostatne. Rovnako sa nám podarilo zjednodušiť uznávanie úradných dokumentov. Všetko sú to kroky, ktoré pomáhajú posilňovať a rozvíjať naše vzťahy a je dôležité, že na nich pracujeme,“ skonštatoval český minister.

Témami rokovaní bola aj regionálna spolupráca v rámci Slavkovského formátu, aktuálna agenda EÚ vrátane tém energetickej bezpečnosti a nelegálnej migrácie. Ministri rokovali aj o situácii na Ukrajine, Blízkom východe či západnom Balkáne.

Zhovárali sa aj o vzájomnej spolupráci v rámci Vyšehradskej štvorky. „Môžem skonštatovať, že spolupráca na úrovni V4 pokračuje a že sa dokážeme zomknúť v oblastiach, ktoré nás spájajú. Naposledy to bolo pri hlasovaní o azylovom migračnom pakte, kde V4 jasne vyjadrila svoje stanovisko, že nesúhlasíme stým, ako je navrhnutý a budeme musieť hľadať iné riešenia,“ povedal Blanár.

Podľa Lipavského je ďalšie fungovanie V4 potrebné stavať na reálnych základoch a na riešení problémov, ktoré pred partnermi tohto zoskupenia stoja. „Môžeme konštatovať fakt, že v rámci V4 nenachádzame v tejto chvíli spoločnú pozíciu ohľadne toho najväčšieho geopolitického problému, ktorému čelíme v Európe, a to je ruská agresia proti Ukrajine. Máme zhodu v tom, že ide o porušenie medzinárodného práva,“ povedal Lipavský.

Zároveň pripomenul, že krajiny v rámci stredoeurópskeho priestoru zdieľajú rovnaké problémy, ktoré majú často podobné riešenia. „Preto pre množstvo otázok stále platí, že nachádzame spoločný pôdorys a to aj na platforme vyšehradskej spolupráce a tento formát má zmysel. Ja sa rád vraciam k ideálu, s ktorým V4 bola založená a tie ideály smerovali na západ, smerovali do Európskej únie, do Severoatlantickej aliancie. Je dôležité, aby sme viedli vzájomnú debatu, ktorej som otvorený, aj keď je dnes o niečo zložitejšia. Uvedomujeme si, že sa menia vlády i politika, ale susedstvo zostáva,“ doplnil český minister.