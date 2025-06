Mimoriadna schôdza k transakčnej dani bola presunutá, k návrhu sa vrátia až po lete. Smer vysvetľuje dôvody

Strana Smer k mimoriadnej schôdzi parlamentu Video

K návrhu sa vrátia až na nasledujúcej riadnej schôdzi v septembri, keďže rokovanie výborov prerušili a plénum nemohlo o novele v druhom čítaní rokovať. Ako objasnil predseda poslaneckého klubu strany Smer Ján Richter, situácia má dve roviny. „Prvá rovina je legislatívno-právna a druhá rovina je politická. Štandardné rokovanie medzi prvým a druhým čítaním je 30 dní. Preto predseda po prvom čítaní naplánoval druhé čítanie a medzitým rokovanie výborov na septembrovú schôdzu, to znamená po uplynutí tých 30 dní. Nesmie byť kratšia lehota ako 30 dní, hovorí rokovací poriadok národnej rady.," vysvetlil Richter.

Dodal, že dnes zasadali výbory, prerušili rokovanie a pokračovať sa bude opäť na riadnej septembrovej schôdzi v druhom čítaní. Poslanec tiež očakáva pozmeňujúce návrhy. Na margo politickej roviny Richter uviedol, že ide o tvrdé politikárčenie a snahu nabúrať jednotu v koalícii, ktorá sa získala prístupom koaličných partnerov v prvom čítaní. Hovoril tiež o pokračovaní v politike „čím horšie, tým lepšie“, zo strany opozície.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer) označil transakčnú daň za daň predošlých vlád, hoci ju predložila aktuálna vládna koalícia. Poukázal napríklad na deficit, ktorý tu ostal po ich vládnutí. Pripomenul, že ako vtedajší minister financií v roku 2019 odovzdal deficit na úrovni 1,2 percenta, teda 1,03 miliardy eur. Podľa jeho vyjadrení predošlá vláda zanechala financie v najhoršom stave. „Šesť a pol percenta HDP, najvyšší deficit v rámci celej únie, osem a pol miliardový deficit, ktorý som nepovedal ja, to povedal pán Ódor, pán Horváth, ktorý bol ministrom financií za bývalej vlády. Dnes sa snažíme znižovať ten deficit, my sme ho chceli znížiť o pol percenta, znížili sme ho o 1,24 percenta HDP a stále nikomu nestačí,“ povedal.

Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer) zdôraznil dôležitosť konsolidácie a toho, že štát musí mať zdravé financie. Ocenil Kamenického prácu, napriek tomu, že na ňom leží ťarcha konsolidácie. „Napriek tomu, že štát musí šetriť, sme vytvorili priestor na to, aby mohli byť zvýšené platy učiteľom a ďalším pracovníkom v školstve. Či už v tomto roku alebo v budúcom roku a oceňujem to, že politická strana Hlas sa poďakovala za to, že sme prišli s podporou takéhoto kroku, ale jedným dychom dodávam, to nie je len o zdvihnutej ruke alebo stlačenom gombíku tu v parlamente, za tým je veľa práce, ktorú musel odviesť aj náš minister financií," uviedol Gašpar v súvislosti so schváleným zvýšením platov pracovníkov v školstve. Dodal však, že ak niekde štát vydá viac ako predpokladá, musí niekde i ušetriť a konsolidáciu vyrovnať. „Očakávame, že si príslušní rezortní ministri splnia domáce úlohy a prídu aj s konkrétnymi návrhmi, ako do tej konsolidácie vedia prospieť napríklad aj šetrením,“ uzavrel.