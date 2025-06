Pošta ohlásila veľké novinky. Pobočky, ako ich poznáme, na vidieku skončia, zmenia sa na franšízy

M. Burdanová zo Slovenskej pošty: Rozbiehame frančízový model, chceme mať tisíc prevádzok Video Zdroj: TV Pravda

Ako uviedol riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka, náklady na prevádzku a mzdy dlhodobo predbiehajú príjmy, a preto je cieľom avizovanej transformácie, aby akciovka prestala byť v strate a vykazovala primeraný zisk. Priznáva, že kým ostatní už transformujú, oni ešte len začínajú.

„Transformácia nie je hromadné zatváranie pobočiek ani hromadné prepúšťanie. Je to zmena starého, dnes už nefunkčného a extrémne nákladného modelu pošty na nový, ktorý bude bližšie k ľuďom a konečne začne vytvárať zisk,“ uviedol. Čo sa teda zmení?

Na úvod ešte zopár údajov. Na Slovensku je 2 927 obcí, pričom v 1 365 z nich je pošta. Až 840 z nich je však takzvaných jednopriehradkových, ktoré majú obmedzené otváracie hodiny. Hustá pobočková sieť je neefektívna a vyše tisícka z nich je podľa Kupku v strate. „Všetko, čo zarobíme, aj prejeme,“ hovorí vedenie. Navyše, ako akciová spoločnosť finančnú injekciu od štátu nedostanú a konkurencia je silná.

Dôvodom zmien je nielen to, že sa všetko digitalizuje, no aj zmena zákazníckeho správania. Za posledné roky klesla návštevnosť pôšt takmer o tretinu. Menej podávame listy – za poslednú dekádu je pokles takmer o 70 percent, ale aj poštové poukazy. Naopak, záujem vzrástol o podávanie balíkov.

Nástupnícke pošty a franšízy

I keď časť prevádzok zatvoria, pošty z mapy nezmiznú. V krajských a okresných mestách najmenej vyťažené pobočky presunú na nástupnícke pošty, ktoré sa zase posilnia. Príkladom je podľa riaditeľa okolie bratislavského jazera Kuchajda, kde sa nachádzajú až tri pošty a dva balíkoboxy, pritom tam stačí jedna. Nástupnícke pošty budú mať dlhšie otváracie hodiny a viac priehradiek.

Prevádzky konsolidujú podľa riaditeľky obchodu Melindy Burdanovej aj inde v zahraničí. V Rakúsku prevádzkujú franšízoví partneri vyše 70 percent pobočiek, v Nemecku takmer všetky.

„Tam, kde to dáva zmysel, tak počty znižujú, to sú najmä mestá. Čo sa týka vidieka, tak poštové podniky v okolitých krajinách prechádzajú alebo už prešli na franšízový model, čiže zdieľanie prevádzok, nákladov s iným subjektom, zväčša so samosprávami alebo s akýmkoľvek iným podnikateľským subjektom alebo fyzickou osobou podnikateľom,“ vysvetlila.

Prvé franšízy už na Slovensku fungujú, aktuálne ich je dvadsať. Na sedemnástich spolupracuje Slovenská pošta so samosprávami. „Skúsenosti sú dobré. Samozrejme, sú nejaké muchy, ktoré musíme vychytať, ale model je postavený dobre. Sú tam dostupné všetky poštové služby a sú tam aj služby navyše, o ktoré má ten partner záujem,“ opísala doterajšie skúsenosti. O náklady na franšízy, ale aj o príjmy zo služieb sa s obcami podelia.

Ako uviedla Pravdu, mapa nových franšíz sa zatiaľ nerysuje. „Nemáme to ešte vyriešené, sme v rokovaní so samosprávami a bude to ponúknuté každej jednej samospráve. Chceme mať takto tisíc prevádzok,“ priblížila. „Franšízant“ teda nebude musieť byť nutne zamestnanec pošty.

Ako sa zmeny dotknú zamestnancov

Burdonová zopakovala, že s hromadným prepúšťaním nerátajú. „Chceme to riešiť prirodzeným odlevom zamestnancov. Máme veľmi veľa pracovníkov v dôchodkovom veku. Dnes už máme problém zohnať zamestnancov na niektoré pozície a aj to, ako bude postavený v budúcnosti franšízový model, je ešte na dohode. Riešime to so samosprávami,“ vysvetlila. „Celý proces transformácie bude trvať tri roky s minimálnym dosahom na zamestnanosť,“ spresnil Kupka.

Súčasťou transformácie má byť, naopak, vznik nových miest. Posilniť majú doručovateľské služby, logistiku a balíkové služby. Pracovníci z pobočiek, ktoré zavrú, sa budú môcť presunúť do inej pobočky alebo na pracovné miesto alebo k franšízovému partnerovi.

Keďže sa roky neriešili zákony ani podmienky súvisiace s poštou, v druhom kroku sa podľa Burdanovej zmeny dotknú zefektívnenia procesov. Príkladom je frekvencia doručovania. Dnes totiž pošta doručuje každý deň do každej jednej obce.

„Otázkou je, či je to dnes naozaj potrebné riešiť takýmto spôsobom, lebo sú za tým náklady. Musíte tam doviezť materiál, poslať tam človeka,“ priblížila. Ubezpečila, že doručovaciu službu nechcú obmedzovať, otázkou zostáva, či je to nutné každý jeden deň. Či budú namiesto piatich dní doručovať dva, nie je ešte jasné. Viac svetla do toho vnesie regulačný úrad.