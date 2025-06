Taraba v Ide o pravdu: O výstavbu prečerpávačky v Málinci sa investori pobijú, ľudia boli klamaní opozíciou

Ľudia z Málinca, Látok aj okolitých obcí prišli po racionálnej debate na to, že ich nikto nechce okradnúť. Odkedy som prvýkrát použil slovo Málinec, vyleteli tam ceny nehnuteľností, povedal v relácii Ide o pravdu minister životného prostredia (nominant SNS) Tomáš Taraba.

Pozrite si debatu Nikoly Detáriovej a Tomáša Tarabu v relácii Ide o pravdu Video Zdroj: TV Pravda

Nútiť nikoho nebudem, ale tá investícia v Málinci vznikne. Odmietam tvrdenia opozície, že robíme legálnu korupciu, projekt má podporu celej koalície aj prezidenta. Memorandum zverejním po rokovaní vlády, povedal Taraba.

Vybudovanie prečerpávacej elektrárne, ktorá dokáže v čase prebytku energiu „uložiť“ a potom v čase potreby ju „odovzdať“, považuje za najekologickejšie a najekonomickejšie riešenie. Je podľa neho potrebná v čase, keď sa buduje stále viac „zelených“ zdrojov energie, ktoré sú nestabilné a potrebujú záložné zdroje.

„Tzv. ekológovia dnes na toto nemajú iné riešenie. Jediné je buď kúpiť z Číny obrovské kvantá lítiových batérií, ktoré majú životnosť 10 rokov a potom vám tu zostane okrem vyhodených peňazí obrovský environmentálny dlh alebo to, čo sa robí dnes, že máte rôzne fabriky, ktoré fungujú len preto, aby zapli pece, napríklad ferozliatinári na severe Slovenska fungujú tiež tak, že keď im rýchlo povedia, treba spáliť elektrickú energiu, tak zapnú pece a zrazu vtedy nikomu nevadí, že sa vlastne ohrieva planéta,“ uviedol.

„Absolútne vecná debata“ ukázala, že všetky argumenty sú na našej strane, uviedol minister. Prvý záväzok, ktorý je v podpísanom memorande, že Málinec musí zostať zdrojom pitnej vody, uviedol.

Projekt považuje za rentabilný, podľa neho vzbudil záujem. „Nebude to financovať štátny rozpočet. Bijú sa už dnes o to banky, rôzni investori. Vrátil som sa z Francúzska a zarezonovalo to úplne všade, že Slovensko ide stavať najväčšiu prečerpávacia elektráreň, ktorú potrebuje Európa,“ povedal Taraba.

„Na Slovensku sa za 45 rokov postavilo 350 priehrad, za posledných 30 rokov na Slovensku sa nepostavilo nikde nič. Všetci hovoria o tom, kde klimatická zmena, ako treba udržiavať vodu v teréne, ak treba vodozádržných opatrení robiť Slovensko za 30 rokov nespravilo nič. Tie priehrady, ktoré tu sú, začínajú byť v polovici svojej životnosti. Niektoré už budú potrebovať dosť výraznú opravu. A ja sa pýtam, že čo je zlé na tom, že Slovensko má Liptovskú Maru a tam museli vysťahovať 4000 ľudí? Tu sa bavíme z pohľadu spoločnosti naozaj o minimálnych zásahoch,“ uviedol minister Taraba.

Nie je pravda, že sa na Slovensku robí plošný odstrel medveďov, povedal tiež šéf envirorezortu. Máme stanovené, že ochranári vidia reálny priestor na odstrel do 350-tich jedincov, vyhlásil. Najväčší výskyt medveďov je aktuálne na Liptove a v Detve, dopovedal.

Z rozhovoru sa tiež dozviete: