Za hlúposť iného zaplatili rodičia životmi. K dvom deťom sa už nevrátia. Tragédia pri Nitre rozplakala aj policajta

Ako každá tragická nehoda, aj tá, ktorá sa odohrala v utorok pri Nitre, má ďalekosiahly rozmer. Táto tragédia je však o to horšia, že na príčine zbytočného úmrtia dvoch ľudí je niekto iný.

Čo sa ale v utorok vlastne stalo?

V obci Cabaj-Čápor dopravní policajti vykonávali stacionárne meranie rýchlosti, pri ktorom zachytili prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti zo strany vodiča Mercedesu. Ten zrejme nerešpektoval príkaz na zastavenie a začal unikať. Policajti okamžite nasadli do služobného vozidla a pokúsili sa vozidlo dobehnúť. Počas prenasledovania, v tiahlej zákrute, však Mercedes prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s oproti idúcim vozidlom Citroën.

Dve osoby nachádzajúce sa vo vozidle Citroën utrpeli vážne zranenia, ktorým, na mieste nehody podľahli. Vodič Mercedesu bol na mieste podrobený dychovej skúške na alkohol, ktorá mala negatívny výsledok.

Obeťami zbytočnej tragédia sú manželia, učiteľka zo základnej umeleckej školy v Šali Ľudmila a jej manžel Andrej. Obaja mali 49 rokov. Ostali po nich dve deti – šesťročná dcéra a 16-ročný syn. Informovali o tom Topky.

Policajt zo Šale, ktorý bol pri vyrozumievaní pozostalých, opísal mrazivé chvíle „Dnes som bol v službe. Vykonával som vyrozumievanie pozostalých. Obe deti som musel informovať, že ich rodičia sa už domov nevrátia. Keď malá plakala, že jej maminka už nikdy nezaspieva pesničku a tatinko jej už nevyrobí žiadny náramok, vtedy som plakal s ňou,“ uviedol.

Policajt zároveň poslal jasný odkaz agresívnym vodičom. „Chcel by som apelovať na ľudí, ktorí si myslia, že sú „nesmrteľní“ a lietajú po cestách. Prial by som tým, čo sa tak na cestách správajú, zažiť pocit, keď som sa pozostalým pozeral do očí a vravel som im, čo sa stalo,“ uviedol a dodal: „Prosím, jazdime opatrne.“

40-ročného šoféra Mercedesu so zranením hlavy a nohy transportovali vrtuľníkom do nemocnice. Či vedel o tom, že sa ho snaží dohnať a zastaviť polícia, nateraz nie je známe. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania.