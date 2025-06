Susko zasiahol v prospech odsúdeného podnikateľa Kollára, v spore s Klimentom sa odvolá

Na podanie dovolania v prospech Kollára upozornil portál 360tka.

„Dôvodom pre podanie dovolania bola okolnosť, že skutková veta jedného z dvoch trestných činov uvedených v rozsudku, ktorým bola napadnutá dohoda o vine a treste schválená, neobsahovala znaky príslušnej skutkovej podstaty trestného činu ustanoveného v Trestnom zákone, za spáchanie ktorého bol menovaný uznaný vinným,“ priblížila Alexandra Szakálová z tlačového oddelenia ministerstva.

Špecializovaným trestným súdom schválená dohoda o vine a treste tak podľa ministerstva s ohľadom na uvedený nedostatok vyznieva nespravodlivo, čo je kvalifikačným znakom pre podanie dovolania ministrom spravodlivosti bez ohľadu na to, že sa odsúdený k tomuto skutku priznal. Prípad tak mieri na Najvyšší súd.

Čítajte viac Zoroslav Kollár potvrdil, že dal úplatok 40-tisíc eur, aby ho neriešila SIS. Pčolinský: Príjemná výpoveď

Za korupciu dostal Kollár v máji 2022 úhrnný peňažný trest vo výške 70 000 eur. V prípade nezaplatenia náhradný 14-mesačný trest odňatia slobody. Súd dohodu o vine a treste považoval za primeranú a spravodlivú. Kollár vtedy vyhlásil, že nie je kajúcnik, nikoho neudal a nikoho neusvedčuje. Tvrdil, že orgánom činným v trestnom konaní len popísal skutky, ktoré sa stali.

Odsúdený bol za prečin podplácania, pretože mal v auguste 2020 poskytnúť prostredníctvom Ľudovíta Makóa vtedajšiemu vedeniu Slovenskej informačnej služby (SIS) úplatok vo výške 40 000 eur za to, aby nebol sledovaný. Druhý skutok súvisiaci so zabezpečením krytia ilegálnej výroby cigariet sa týkal prečinu nepriamej korupcie. V tejto veci mal Kollár napokon sľúbenú odmenu odmietnuť.

Čítajte aj Susko podal dovolanie v prípade podnikateľa Suchobu, žiada vec vrátiť ŠTS

Susko tiež podal odvolanie proti rozhodnutiu Najvyššieho správneho súdu SR, ktorý nezbavil funkcie sudcu Najvyššieho súdu SR Juraja Klimenta. „Po jeho doručení bude minister spravodlivosti ako navrhovateľ v disciplinárnom konaní postupovať podľa paragrafu 37 Disciplinárneho súdneho poriadku,“ uviedla Szakálová. Predmetný paragraf hovorí práve o podaní odvolania proti disciplinárnemu rozhodnutiu.

Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu SR v stredu 28. mája sudcu Najvyššieho súdu SR Juraja Klimenta uznal za vinného z disciplinárneho previnenia pre výrok o zdvihnutom prste všetkým, ktorí by chceli páchať trestnú činnosť. Ten predniesol pri rozhodovaní o väzbe advokáta Mareka Paru. Zároveň rozhodol, že mu neuloží disciplinárne opatrenie. Vo zvyšku disciplinárneho návrhu ministra spravodlivosti Borisa Suska súd Klimenta oslobodil. Minister spravodlivosti na Klimenta ešte v júli minulého roku podal disciplinárny návrh, na základe ktorého mal byť zbavený funkcie sudcu. Návrh zahŕňal tri skutky, ktoré sa týkajú Mareka Paru, advokáta a poradcu premiéra Roberta Fica.

Čítajte viac Susko neuspel, Kliment zostáva v talári. Prekročil však svoje právomoci, rozhodol súd. Trest nedostal

Minister Susko vo svojom disciplinárnom návrhu tvrdil, že Kliment v roku 2022 pochybil, keď vzal advokáta Paru do väzby, pričom tak urobil skôr, ako bolo rozhodnuté o námietke zaujatosti voči nemu. Zároveň sa ministrovi nepáčilo, ako Kliment vyhlásil rozhodnutie o vzatí Paru do väzby. Konkrétne išlo o jeho slová o zdvihnutom prste všetkým, ktorí by chceli páchať trestnú činnosť. Ďalší skutok sa týkal Klimentových vyjadrení o Parovi v rozhovore pre denník Sme. Samotný Kliment v tejto súvislosti pred disciplinárnym súdom vyhlásil, že je nevinný.