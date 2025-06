Z areálu Chemka Strážske začínajú vyvážať PCB látky. Do spaľovne. Taraba hovorí o „obrovskom míľniku“

Z areálu Chemka Strážske začínajú vyvážať PCB látky do spaľovne. Na tlačovej besede o tom informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS). Dodal, že ich odvezú do spaľovne, avšak nie na Slovensku, keďže to nemá vhodnú infraštruktúru.

Uviedol tiež, že dohodu uzavreli s Rakúskom, látky budú spaľovať vo Viedni. Celkovo by malo z areálu vyraziť 35 kamiónov. „Je to obrovský míľnik,“ zhodnotil minister Taraba. Prisľúbil, že Chemko Strážske bude vyčistené, dodal, že bude zlikvidovaných 150 ton PCB látok. Na prevoze sa podieľa aj Ministerstvo vnútra SR, zaistí koridor a bezpečnosť počas prevážania látok cez územie Slovenska. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) doplnil, že policajné hliadky poskytnú eskortu, aby predišli problémom pri transporte, ktorý povedie cez celé územie SR. „Našou prioritou je odstránenie environmentálnych záťaží, ale nejde to, ak na Slovensku nespravíme zmeny, čo sa týka budovania spaľovní,“ uviedol šéf rezortu životného prostredia. Avizoval tiež druhú fázu, v rámci ktorej by malo byť odstránené ešte väčšie množstvo PCB látok. Na mieste prebehli aj určité zisťovania, v pláne je aj geologické zmapovanie areálu.

Na odstránenie environmentálnej záťaže v prvej fáze je podľa výsledkov verejného obstarávania 365 dní, snahou je ale urýchliť proces a za prvé tri mesiace by mohlo byť zlikvidovaných prvých 150 ton. Druhá etapa závisí od viacerých faktorov, napríklad aj verejného obstarávania. Celková cena prvej fázy bola 570-tisíc eur. Druhá fáza by mala byť podľa ministra Tarabu ešte väčšia, prebiehajú už trhové konzultácia. Pôjde zhruba o päťtisíc sudov.

V januári 2025 envirorezort podpísal zmluvu na odstránenie 150 ton odpadu s obsahom PCB z areálu Chemka Strážske. Odpady budú zneškodnené špecializovaným spaľovaním v zahraničí pri teplote nad 1 100 stupňov.