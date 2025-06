Reportáž: Bronzová socha Melanie Trumpovej záhadne zmizla, zostali len chodidlá. Miestnym však chýbať nebude. Dielo nazývali hanbou

Ako vyzerá dom, v ktorom vyrastala Melania Trumpová Video Zdroj: TV Pravda

V meste, ktoré dalo svetu prvú dámu USA, to vyzerá, akoby na ňu radšej chceli zabudnúť — alebo sa o jej dedičstvo jednoducho nezaujímajú. Melaniu tu nenájdete na bilbordoch, pohľadniciach ani v miestnych sprievodcoch. Turistov tu skôr očarí pokoj, zeleň a miestne špeciality.

Zeleň a ticho

Mestečko Sevnica, kde Melania vyrastala, sa nachádza v malebnej doline uprostred Slovinska, na brehoch rieky Sávy. Od hlavného mesta Ľubľany je vzdialené len hodinu cesty autom, no keďže neleží na hlavných turistických trasách, život tu plynie až nezvyčajne pokojne.

V nedeľu popoludní pôsobí mesto ako po apokalypse: obchody a kaviarne sú zatvorené a nie je možné natankovať ani palivo do auta, keďže jediná čerpacia stanica má v tento deň tiež voľno. Prázdna bola aj krčma na hlavnej stanici. Vedľa nej sa konala fotovýstava zameraná na miestnu včelársku tradíciu, ktorá však v nášho príchodu nemala ani jediného návštevníka. Pri stanici sa nachádzajú aj informačné tabule pre turistov, no na žiadnej z nich sa nespomína meno Melanie Trumpovej.

Foto: Anna Mogilevskaia Sevnica V centre mesta je fotovýstava o miestnej tradície včelárstva.

Zdá sa, že miestni obyvatelia sa radšej ukrývajú pred 30-stupňovými horúčavami v pohodlí svojich bytov. Po polhodinovej prechádzke mestom sme stretli len troch cyklistov, takže nádej porozprávať sa s domácimi o manželke najmocenjšieho muža sveta sa rýchlo rozplynula.

Hoci má Sevnica približne len 4 500 obyvateľov, ide o jedno z najväčších sídiel v regióne, ktorý je pomerne dobre rozvinutý. Sídli tu napríklad spoločnosť Lisca, jeden z najväčších výrobcov spodnej bielizne v Európe. V meste sa nachádza aj továreň na výrobu nábytku. V časoch, keď tu vyrastala budúca prvá dáma USA, bolo mestečko známe ako centrum textilného priemyslu.

Práve v miestnej továrni na detské odevy sa začala modelingová kariéra manželky amerického prezidenta. Ako dieťa sa Melania, podobne ako iné deti zamestnancov továrne, zúčastňovala na módnych prehliadkach detského oblečenia. V šestnástich rokoch sa z mesta odsťahovala, aby sa modelingu venovala naplno.

Foto: SITA/AP, Julia Demaree Nikhinson Melania Trump Melania Trump v kreácii Hervé Pierre na inauguračnom bále na počesť prezidenta Donalda Trumpa.

Torty a burgery

Meno známej rodáčky nájdete skôr v gastropodnikoch ako v turistických brožúrach. V jednej z miestnych cukrární napríklad ponúkajú návštevníkom rafinovaný dezert „Melániin koláč“. Má elegantný dizajn, v ktorom dominuje jemný slonovinový odtieň symbolizujúci Biely dom. Koláč je ozdobený zlatými akcentmi, ktoré zvýrazňujú jeho luxusný vzhľad. Jeho srdcom je bohatá plnka – harmonická zmes vlašských orechov, mandlí a lieskovcov. Ani tento výnimočný dezert sme však neochutnali — aj táto cukráreň bola v nedeľu zatvorená.

V „bašte Melanie“ nájdete aj ďalšie produkty spojené s jej menom, ako napríklad „papuče White House“ zdobené bielymi brmbolcami, ktoré sa predávajú v miestnom obuvníctve, či „Predsedniški burger“ (Prezidentský burger) – stálica v ponuke miestnej pizzérie.

Syrová krusta na vrchole žemle má pripomínať vlasy Donalda Trumpa. Majitelia reštaurácie pozorne sledujú dianie okolo prezidentského páru a svoju ponuku prispôsobujú aktuálnym udalostiam. Napríklad po minuloročnom pokuse o atentát na Trumpa pridali na vrch burgera kečup, informovala nedávno televízia RTV Slovenija.

Lákajú históriou, nie Melaniou

Meno manželky amerického prezidenta však nie je hlavným lákadlom pre turistov. Záujem o rodisko Melanie Trumpovej je skôr príležitostný a súvisí s významnými udalosťami, ako boli prvá a druhá inaugurácia Donalda Trumpa. Miestna agentúra pre rozvoj cestovného ruchu počas týchto období zaznamenala až 30-percentný nárast návštevnosti.

Inak je hľadanie stôp po Melanii Trumpovej v Sevnici pomerne náročné. Čašníčky v krčme na stanici sme sa opýtali, či niekde nájdeme suveníry s jej podobizňou. Len bezradne pokrčila plecami a poznamenala, že cez víkend to asi nebude možné — všetko je totiž zatvorené. Na stanici nebol žiaden stánok s magnetkami ani inými pamiatkami.

Mesto sa totiž orientuje najmä na propagáciu historických a prírodných atrakcií. Bilbord neďaleko centra informuje o blízkom hrade Sevnica či o archeologickom parku Ajdovski gradec. Návštevníkov tiež pozýva do vinárskej oblasti a miestnej vinárne, vzdialenej asi deväť kilometrov od mesta.

Dom v tichej štvrti

V jedinom otvorenom podniku – pekárni v širšom centre Sevnice – sme sa pýtali, čo si miestni myslia o prvej dáme USA. Predavačka reagovala skôr vlažne. O tom, že Melania pochádza zo Sevnice, nevedela. Dodala, že sa sem prisťahovala len nedávno, je pôvodom z Kosova a po anglicky veľmi nehovorí.

Dom, v ktorom vyrastala budúca manželka Donalda Trumpa, sa pritom nachádza len približne 400 metrov od spomínanej pekárne. Hoci nám ho miestni nevedeli ukázať, je už označený na online mapách, takže zvedavý turista ho nájde aj bez ich pomoci.

Foto: Anna Mogilevskaia Dom Melanie Trumpovej Dom, v ktorom vyrastala Melania Trumpová

Stojí v tichej štvrti rodinných domov, z ktorých väčšina nemá ani oplotenie. Z domu je pekný výhľad na okolitú dolinu. Jediným rušivým prvkom v inak idylickej scenérii sú železničné vedenia — trať vedie priamo pod kopcom, na ktorom sa dom nachádza.

Biely dvojpodlažný dom s garážou pôsobí opustene – okná sú zatiahnuté žalúziami, terasa aj balkón sú prázdne. Nepôsobí však zanedbane – hoci trávnik pred domom nie je v ideálnom stave, je pokosený. Na poštovej schránke chýba meno majiteľa, uvedené je len číslo domu. Podľa amerických médií dom stále patrí rodine Knavsovcov, no rodičia Melanie väčšinu času trávia v USA.

Spálená a odrezaná

Druhou turistickou atrakciou spojenou s Melaniou Trumpovou v jej rodisku bola donedávna bronzová socha prvej dámy v životnej veľkosti. Jej príbeh má však tragický podtón. Sochu vytvoril v roku 2019 miestny remeselník na objednávku amerického umelca Brada Downeyho. Motorovou pílou vyrezal z kmeňa stromu podobizeň Trumpovej manželky.

Výsledkom bolo drevené dielo, ktoré obliekli do modrého kabáta pripomínajúceho ten, v ktorom bola Melania oblečená počas inaugurácie Donalda Trumpa. Socha sa však vzhľadovo takmer vôbec nepodobala na niekdajšiu modelku a od začiatku čelila kritike miestnych obyvateľov.

Foto: TASR/AP, Rasto Bozic/STA Na snímke drevená socha americkej prvej dámy Melanie Trumpovej pri rieke Sáva v slovinskej obci Rozno. Na snímke drevená socha americkej prvej dámy Melanie Trumpovej pri rieke Sáva.

Niektorí ju označili za „hanbu“, prirovnali k „Šmolinke“ a tvrdili, že „vôbec nevyzerá ako Melania“. Autor projektu Downey pre agentúru Reuters uviedol, že jeho zámerom bolo prostredníctvom diela otvoriť dialóg o politickej situácii v USA.

Drevenú sochu inštalovali asi desať kilometrov od mesta Sevnica, na dvojmetrový peň uprostred poľa pri brehu rieky Sávy. Figúra Melanie však na mieste nevydržala dlho — v júli 2020, presne na Deň nezávislosti USA, ju podpálili neznámi páchatelia.

Pozostatky zhoreného diela umelec krátko vystavoval v Slovinsku a označil ich za „vizuálne zobrazenie politického napätia, ktoré v jeho krajine narastá“. V septembri 2020 drevenú sochu nahradila bronzová replika, ktorej autorom bol opäť Brad Downey.

Foto: SITA/AP Melania Trump Sculpture Bronzová replika sochy zobrazujúca prvú dámu USA Melaniu Trumpovú

Ani bronzová verzia však nemala dlhú životnosť — vydržala necelé štyri roky. Pred mesiacom záhadne zmizla. V polovici mája miestna polícia prijala hlásenie, že socha Melanie Trumpovej bola ukradnutá. Páchatelia ju odrezali takmer celú – na pni ostali len chodidlá, amputované v členkoch.

Prázdny peň

Zrealizovať túto krádež zrejme nebolo veľmi zložité. Socha stála doslova uprostred holého poľa, kam sa autom nedalo dostať. Viedla k nej poľná cesta s vyšliapaným chodníkom, ktorý využívali len príležitostní návštevníci. Najbližšie obývané domy sú vzdialené asi desať minút pešo.

Miestne úrady v Sevnici podľa BBC vyjadrili zmiešané pocity. Odsúdili „akúkoľvek formu zásahu do súkromného alebo verejného majetku“, no zároveň dodali, že „obraz prvej dámy USA nebol niečo, na čo by bol niekto hrdý“. Slovinská polícia po páchateľoch intenzívne pátra – na mieste činu vykonala obhliadku a zhromažďuje ďalšie informácie.

„Podľa odhadu poškodeného spôsobil páchateľ krádežou škodu vo výške približne 17 000 eur. Policajti doposiaľ páchateľa neidentifikovali a pokračujú vo vyšetrovaní, zisťovaní všetkých okolností a vykonávajú kroky na jeho vypátranie,“ uviedla pre denník Pravda hovorkyňa okresnej polície Alenka Drenik Rangus. Dodala, že za krádež v Slovinsku hrozí trest odňatia slobody až na tri roky.

S otázkami sme oslovili aj autora sochy, umelca Brada Downeyho. Zaujímalo nás, či plánuje na pôvodnom pni postaviť aj tretiu verziu Melanie Trumpovej. Na otázky však nereagoval. Ku krádeži sa vyjadril aspoň na sociálnej sieti: „Je to zvláštny druh násilia. Odstrániť nohy znamená poprieť ukotvenie, vymazať smer a zastaviť pohyb. To, čo zostane, je fragment — zakorenený, no umlčaný. Telo, ktoré už nedokáže ísť vpred. Prízrak.“

O niekoľko dní neskôr zverejnil ďalší status, v ktorom oznámil, že má na predaj zmenšené repliky sochy pani Trumpovej. Majú výšku 52 centimetrov, ich cenu však neuviedol.