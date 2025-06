Návšteva kráľa sa končí, po jeho odchode sa na Slovensku začne veľké vojenské cvičenie. Nefoťte techniku, žiada armáda

Po kráľovej návšteve sa zároveň začína na Slovensku ďalšie cvičenie – Obrana 2025, čo znamená, že obyvatelia môžu najbližšie dni vnímať na cestách a okolí výcvikových parkov zvýšenú aktivitu vojsk.

Slovenský štít 2025: Na Lešti ukázali práporové taktické cvičenie s ostrou bojovou streľbou Video Zdroj: TV Pravda

Španielsky kráľ navštívil našu krajinu naposledy takmer pred dvadsiatimi rokmi, keď bol na tróne ešte otec súčasného monarchu Juan Carlos I. Pracovná návšteva súčasného panovníka Filipa VI. sa začala ešte v utorok večer u prezidenta v Grasalkovičovom paláci. „Od prvého momentu bol kráľ veľmi príjemný, priateľský a myslím si, že bude odchádzať zo Slovenska s veľmi pozitívnymi dojmami, za čo nám aj on osobne poďakoval,“ zhodnotil prezident.

Pellegrini priblížil, že v utorok diskutovali o spolupráci v oblasti turizmu a obranného priemyslu, a preto sa na stretnutí zúčastnili aj rezortní šéfovia oboch krajín – Robert Kaliňák (Smer) a Margarita Robles. Témou bola aj letecká doprava. „Hovorili sme o možnosti zavedenia leteckého spojenia, nakoľko smerom do Španielska dnes lieta viac ako 150-tisíc Slovákov ročne, čo už dáva celkom potenciál na obnovenie linky, či už cez sezónu, alebo celoročne,“ načrtol prezident.

Certifikácia NATO

Panovník a prezident sa v stredu presunuli na stredné Slovensko do vojenského priestoru Lešť, kde vyvrcholilo cvičenie mnohonárodnej brigády pod velením Španielov. Zoskupenie prešlo začiatkom týždňa certifikáciou za prítomnosti vysokopostavených predstaviteľov NATO.

„Slovenská mnohonárodná brigáda je jednou z prvých certifikovaných v súvislosti s niektorými spôsobilosťami, ktoré sa vyžadujú,“ povedal minister obrany Robert Kaliňák (Smer). Ako vysvetlil, mnohonárodné brigády vznikli ako zábezpeka, ak by došlo k eskalácii konfliktu, ktorý by sa mohol rozšíriť aj do iných častí Európy.

Na Slovensku pritom pôsobí 1 500 vojakov z piatich krajín aliancie. Popri Španielsku a Česku pôsobia v rámci mnohonárodného zoskupenia na Slovensku aj príslušníci ozbrojených síl Rumunska, Portugalska a Slovinska. Kaliňák vyzdvihol, že na Lešti je možné v rámci jedného miesta prepájať a kombinovať rôznorodé činnosti.

„Myslím si, že to robí z Lešti jedinečné miesto v celom regióne strednej, ale aj v rámci celej Európy, čo môže byť do budúcna našou obrovskou výhodou,“ doplnil Pellegrini. „Španielskej strane sme poďakovali za príspevok ku všeobecnej ochrane východného krídla NATO aj k ochrane SR a našej územnej celistvosti v prípade, že by hrozil nejaký konflikt,“ zdôraznil.

Slovenský štít 2025 v Centre výcviku Lešť Video

„Jeho veličenstvo španielsky kráľ bol veľmi spokojný. Už včera pri príchode do Bratislavy ma informoval, že má samé pozitívne správy o tom, ako je postarané o španielskych vojakov, aká úroveň výcvikového priestoru na Slovensku je a dnes to opäť potvrdil,“ skonštatoval prezident. Keďže išlo o pracovnú návštevu, Filipa VI. pozval aj na oficiálnu návštevu krajiny.

Žiadne fotky ani videá

Po kráľovom odchode sa vo štvrtok na Slovensku začne rozsiahle vojenské cvičenie Obrana 2025, na ktorom sa zúčastní takmer 10-tisíc vojakov a zamestnancov všetkých útvarov ozbrojených síl s pridelenou technikou. „Po dvoch rokoch sa tak opäť cvične preverí pripravenosť celých ozbrojených síl plniť úlohy uvedenia do plnej bojovej pohotovosti, ako aj prijatie opatrení na ochranu síl,“ informoval hovorca Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) Štefan Zemanovič.

Previerkové cvičenia tak môžu v istom ohľade pocítiť aj obyvatelia. Zemanovič upozornil, že v nasledujúcich dňoch budú môcť ľudia vidieť zvýšenú aktivitu vojsk v miestach ich stálej dislokácie, vo výcvikových priestoroch, ale aj na cestách. Zdôraznil, že ide o dôležitú výcvikovú aktivitu armády v prospech obrany a bezpečnosti Slovenska.

„Súčasťou cvičenia budú aj cestné presuny vojenskej techniky, z tohto dôvodu chceme apelovať na verejnosť, aby sa zdržala šírenia nepravdivých informácií, ktorých cieľom je podrývať dôveryhodnosť ozbrojených síl,“ pokračoval. Ozbrojené sily zároveň žiadajú verejnosť, aby dodržiavala pravidlá a pokyny.

„Zároveň žiadame spoluobčanov, aby pri stretnutí s presúvajúcimi sa vojenskými jednotkami dodržiavali pokyny sprevádzajúcich vozidiel, nezaznamenávali kolóny techniky na kamerách alebo mobilných zariadeniach a dodržiavali pravidlá cestnej premávky,“ dodal Zemanovič.