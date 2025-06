Slováci ho milujú pre chuť aj poctivosť. Toto je príbeh značky Gašparík

Za každým úspešným podnikateľským príbehom stojí človek s víziou. Róbert Gašparík, pôvodne vyučený mäsiar, v začiatkoch deväťdesiatych rokov využil príležitosť, ktorú priniesol pád starého systému. Keď sa staré obchodné siete rozpadli, otvoril si vlastnú predajňu v Križovanoch nad Dudváhom – dedinke len pár kilometrov od Trnavy.

Foto: Gašparík Gašparík

Začiatky však neboli jednoduché. Obmedzené zásobovanie a dodávky dvakrát do týždňa znamenali, že obchod fungoval podľa rytmu rozvozu mäsa. „V utorok doviezli mäso, ktoré sme ešte v ten deň spracovali a predali. Potom sme čakali na štvrtok, keď sa situácia opakovala. Ľudia často čakali pred obchodom ešte pred jeho otvorením,“ priblížil Gašparík začiatky podnikania.

Aby prekonal tieto limity, rozhodol sa pre vlastnú výrobu. Prvé klobásy a šunky vyrábal doma, neskôr sa výroba presunula do väčších priestorov a napokon do dnešného moderného areálu na Mikovíniho ulici v Trnave.

Foto: Gašparík Gašparík

Ľudia ako pilier úspechu

Dnes patrí Gašparík medzi najväčších zamestnávateľov v regióne Trnavy. Viac ako 250 ľudí tvorí súdržný tím, ktorého najvernejší členovia sú v spoločnosti už desaťročia. Táto stabilita a lojalita sú základom silnej firemnej kultúry, ktorá sa opiera o dôveru, zodpovednosť a precíznosť.

Výroba produktov je pre Gašparíka viac než len podnikanie. Je to pokračovanie remeselnej tradície, kde sa ručná práca snúbi s modernou technológiou.

Kvalita, ktorá chutí

Výrobky s logom Gašparík sú synonymom kvality. Firma si zakladá na čerstvosti, dôkladnej kontrole a na tom, aby každý produkt spĺňal vysoké štandardy. Bez použitia separátov a s dôrazom na mäso najvyššej kvality. Aj preto sa zákazníci vracajú a zostávajú verní. „Motivácia je silná, pretože je v našom záujme, aby sa zákazník vrátil a kúpil si to, čo mu chutilo naposledy, alebo, spokojný s kvalitou našich produktov, vyskúšal niečo nové,“ dodáva Gašparík.

Foto: Gašparík gasparik-spisske-parky

Mesačne sa vo výrobe spracuje až 450 ton mäsa a mäsových výrobkov, ktoré putujú nielen do vlastných predajní, ale aj k stovkám odberateľov po celom Slovensku. Produkty Gašparík nájdete v predajniach známych reťazcov ako Billa, Kaufland, Tesco či Lidl, a tiež za hranicami v Česku a v Litve.

Certifikácia, ktorá zaväzuje

Od roku 2022 je spoločnosť držiteľom medzinárodného potravinového certifikátu IFS (International Featured Standards). Tento certifikát je dôkazom, že výrobný proces je prísne kontrolovaný, bezpečný a transparentný.

Každý krok, od výberu surovín až po finálne balenie, podlieha pravidelným auditom a prísnym kritériám. Získanie IFS je viac než formálnym uznaním – je garanciou dôvery pre obchodných partnerov aj zákazníkov.

Inovácie s rešpektom k tradícii

Hoci Gašparík rešpektuje tradície, nebojí sa noviniek. Vývoj nových produktov je podporovaný nápadmi od zákazníkov aj spoluprácou s regionálnymi mäsiarmi. Vďaka tomu vznikli aj úspešné produkty, ktoré získavajú ocenenia. Napríklad kačacia paštéta sa v roku 2017 stala najlepším exponátom na veľtrhu Danubius Gastro, a o rok neskôr si odniesli ocenenia Nakladané mäso vo vlastnej šťave a Tlačenka. V roku 2022 získali Gašpárky so syrom ďalšie uznanie a v roku 2024 sa Spišské párky stali víťazom na medzinárodnej konferencii Hygiena Alimentorum.

Firma Gašparík sa môže takisto pochváliť viacerými prvenstvami. V roku 2011 ako prvá priniesla na slovenský trh paštéty v konzerve pod značkou Domáce dobroty. Tieto výrobky si získali popularitu nielen doma, ale aj za hranicami.

Predajne a bistrá: mäso ako zážitok

Spoločnosť prevádzkuje sieť 23 vlastných predajní v Trnave, Bratislave, Ivanke pri Dunaji a ďalších mestách, pričom plánuje rozšírenie do Piešťan, Pezinka a Trenčína. Okrem klasického predaja sa zameriava aj na teplé pulty a studenú kuchyňu – bagety, nátierky, šaláty či tradičné jedlá.

Foto: Gašparík gasparik-bistro-u-masiara

V roku 2023 otvorili Bistrá u Mäsiara – koncept moderného stravovania s domácou kuchyňou. Každodenné menu, raňajky a sezónne špeciality prinášajú do bežného dňa chuťovú výnimočnosť a pohodlie, ktoré zákazníci oceňujú.

Tam, kde vzniká kvalita

Za úspešnou značkou nestojí len marketing či pútavé logo. Kľúčom je samotná výroba. V moderných priestoroch sa každý deň odohráva precízny proces, ktorý sa začína výberom surovín. Každý kus mäsa prechádza starostlivou kontrolou a výberom, pričom sa dbá na pôvod a čerstvosť. Následne nastupujú skúsení mäsiari, ktorých remeselná zručnosť je chrbticou celého procesu.

Technológie hrajú v dnešnej výrobe zásadnú úlohu, no v Gašparíkovi nikdy nezaniká ľudský faktor. Kombinácia tradičných receptúr, remeselného prístupu a moderného vybavenia zabezpečuje, že každý produkt spĺňa vysoké štandardy nielen legislatívne, ale aj chuťovo. Hygiena je nekompromisná. Všetky výrobné zóny spĺňajú prísne normy, ktoré pravidelne preverujú nezávislé audity.

Zákazník na prvom mieste

Jedným z hlavných dôvodov, prečo si zákazníci firmu Gašparík tak obľúbili, je jej prístup ku klientom. Firma aktívne komunikuje so zákazníkmi, zohľadňuje ich pripomienky a často sa nimi inšpiruje pri vývoji noviniek. Namiesto anonymného vzťahu „výrobca-zákazník“ tu panuje vzťah založený na dôvere a rešpekte.

Aj v časoch inflácie a neistoty firma odmieta ísť cestou lacných náhrad. Nepoužíva mechanicky separované mäso, ani to nepreháňa s aditívami. To je možno náročnejšia cesta, no práve vďaka nej sa meno Gašparík stalo zárukou kvality. A vďaka tomuto prístupu sa firma teší vysokej lojalite zákazníkov, ktorí sú ochotní zaplatiť o čosi viac za istotu poctivosti.

Foto: Gašparík Gašparík

Lokálnosť ako výhoda

Zatiaľ čo mnohé značky expandujú globálne a zabúdajú na svoje korene, Gašparík si uvedomuje silu lokálnosti. Väčšina výrobkov putuje priamo do regiónov, kde firma pôsobí. Táto blízkosť zabezpečuje čerstvosť a kontrolu, ktorú nadnárodné korporácie nedokážu garantovať. Rovnako aj suroviny pochádzajú od slovenských farmárov, čím sa podporuje miestne poľnohospodárstvo a ekonomika.

Kultúrne a spoločenské prepojenie

Podnikanie vníma spoločnosť ako nástroj, ktorým môže prispieť aj k spoločenskému dobru. Pravidelne podporuje školy, športové kluby, charitatívne aktivity a sociálne zariadenia. Počas pandémie COVID-19 darovala trnavskej poliklinike automat na rúška a v minulosti organizovala jedinečné podujatia ako Trnavský párek – súťaž v jedení párkov, ktorá spája humor a komunitu.

Spoločnosť sa aktívne zapája do kultúrneho života, od spolupráce s miestnymi hudobníkmi až po návštevy škôlok s maskotom Gašpárkom. Vďaka týmto iniciatívam si značka buduje silné väzby s verejnosťou.

Foto: Gašparík Gašparík

Vízia do budúcnosti

Značka Gašparík vstupuje do ďalšej dekády a jej ambíciou je rozširovať nielen svoju sieť predajní a bistier, ale aj investovať do digitalizácie a ekologických riešení. Skúma možnosti kompostovateľných obalov, úsporných výrobných technológií a inteligentného monitoringu kvality.

Napriek technologickému pokroku však zostáva verná tomu najdôležitejšiemu. Každý výrobok by mal byť natoľko kvalitný, že by ste ho bez váhania ponúkli vlastnej rodine.

Ďakujeme, že ste súčasťou nášho príbehu

Tridsať rokov znamená tisícky pracovných dní, milióny výrobkov, ale predovšetkým milióny chutí a dôvery od zákazníkov. Spoločnosť Gašparík vstupuje do ďalšej dekády s pokorou, energiou a víziou prinášať kvalitu, ktorá chutí, spája a inšpiruje.