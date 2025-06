Medicínsky plán výstavby novej národnej nemocnice je podľa Kaliňáka takmer hotový

Ružinov a ani Rázsochy. Nová národná nemocnica bude úplne inde. Stáť má 1,2 miliardy eur Video Archívne video

„Vidieť ho budú hlavne odborníci, ktorí tam budú pracovať, čo je najpodstatnejšie. To sú elity bratislavskej univerzitnej nemocnice, a potom aj ďalší kolegovia, ktorí vedia, o čom to má byť a ako to má fungovať v prospech pacienta,“ objasnil. Vysvetlil, že na základe medicínskeho plánu sa bude realizovať hlavná nadstavba. „Ale to ešte máme chvíľu času,“ poznamenal.

Šaško už na zdravotníckom výbore koncom mája avizoval, že finalizujú prípravu medicínskeho plánu, má byť hotový najneskôr do konca júna. Doplnil, že v ďalšej fáze sa začnú prieskumné geodetické práce a počas júna búracie práce. Uviedol tiež, že nemá problém zverejniť analýzu financovania nemocnice.

V bratislavských Vajnoroch na pozemku ministerstva obrany by mali vybudovať novú Národnú univerzitnú nemocnicu generála Milana Rastislava Štefánika. Výstavba nemocnice má byť financovaná z plánu obnovy, dvoch percent výdavkov na obranu a v menšej miere z verejného rozpočtu. Začať stavať chcú ešte tento rok.