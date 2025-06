Kaliňák priznal pochybenie, prípadnú pokutu pre zatajenú vilu zaplatí. Obráti sa však na Ústavný súd

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) zaplatí pokutu, ak sa mu ju rozhodne udeliť Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií za to, že neuviedol v majetkovom priznaní vlastníctvo vily svojej manželky v Chorvátsku, povedal to novinárom počas rokovania výboru. Chce však, aby prípad posúdil Ústavný súd (ÚS) SR. Z funkcie ministra neodstúpi, ak ÚS potvrdí, že porušil zákon. Nevidí na to dôvod, pretože trestom je zaplatenie pokuty. Výbor o pokute pre Kaliňáka ešte nerozhodol, bude pokračovať budúci týždeň.