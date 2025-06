Koalícia je pri zmene ústavy pripravená na kompromisy, tvrdí Fico

Koalícia je pri vládnej novele Ústavy SR pripravená na kompromisy. Vyhlásil to predseda vlády SR Robert Fico (Smer) počas štvrtkovej hodiny otázok v pléne Národnej rady (NR) SR. Verí, že sa nájde prienik a návrh pri definitívnom hlasovaní v parlamente podporí potrebných 90 poslancov.

„Za vládu SR chcem zdôrazniť, že sme pripravení na kompromisy, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, ktoré môžu byť v druhom a treťom čítaní predkladané predovšetkým na príslušnom ústavnoprávnom výbore. Verím, že bude zaujímavá diskusia,“ vyhlásil predseda vlády.

Mieni, že hlasovanie o zmene ústavy v NR SR bude tesné. Zákonodarcom drží palce, aby dospeli k dohode. „Niektoré návrhy som videl a môžem povedať, že by mohlo dôjsť k zhode medzi politickými stranami a NR SR by mohla dosiahnuť kvalifikovanú väčšinu,“ podotkol. Na poslancov apeloval, aby sa nenechali odradiť lacnými rečami.

Čítajte viac Prieskum SANEP: Chcú mať Slováci v ústave len dve pohlavia a jej prednosť pred právom EÚ? Odpoveď je presvedčivá

Čítajte viac Praskne opozičné puto? Politológ: Z hádok ťaží Fico. Hlasovanie o novele ústavy bude zlomový moment

Fico si podľa vlastných slov všíma, že návrh vyvoláva širokú politickú diskusiu. Odmietol, že by Slovensku pre novelu ústavy hrozili nejaké sankcie. Návrh označil za historicky dôležitú novelizáciu ústavy a opätovne ho odôvodňoval. Myslí si, že je správne zakotviť do Ústavy SR dve pohlavia a stanoviť podmienky pre adopciu detí. „Neprichádzame s ničím svetoborným, zobrali sme presne to isté ustanovenie zo zákona o rodine, len ho povyšujeme na ústavnoprávnu úroveň,“ argumentoval.

Prebiehajúce rokovania o podpore vládneho návrhu na zmenu ústavy vo štvrtok potvrdil aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer). „Stále je to vo fáze rokovania, nepredbiehal by som, ale ja som optimista,“ okomentoval. Poukázal pritom aj na jeden z prieskumov, podľa ktorého si väčšina Slovákov želá ústavnú zmenu. „Ak teda poslanci toto rešpektujú, tak sa tých 90 hlasov nájde,“ dodal.

Čítajte viac Hasiči dostanú vyšší príplatok za pohotovosť, rozhodla vláda. Témou bola aj výstavba nemocnice v Prešove či migrácia

Poslanci majú na aktuálnej schôdzi prebrať a následne aj definitívne hlasovať o vládnej novele Ústavy SR. Do nej sa podľa návrhu majú zakotviť dve pohlavia – muž a žena. Pribudnúť má do nej aj zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má takisto riešiť adopcie detí a rodičia by mohli mať právo rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese, ak je nad rámec vzdelávacieho programu. Návrhom sa má dosiahnuť i suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.

Fico: Počet strán treba radikálne znížiť

Počet politických strán na Slovensku treba „radikálne“ znížiť tak, aby boli nútené sa spájať a vytvárať bloky, navrhuje Fico. Na štvrtkovej hodine otázok povedal, že vo voľbách by mohlo súťažiť niekoľko blokov strán s rovnakým programom a víziou. Aj vládna koalícia sa podľa neho ľahšie zostavuje, ak ju tvorí blok s rovnakým názorom. Fico zdôraznil, že zmeny by mali byť na základe slobodných demokratických volieb a Slovensko musí zostať parlamentnou demokraciou. Zopakoval, že súčasný politický systém nie je ekonomicky efektívny a konkurencieschopný.

„Mali by sme uvažovať o tom, ako radikálne znížiť počet politických subjektov na Slovensku. A to tým, že ich budeme nútiť spájať sa, aby sa vytvárali väčšie bloky. Aby možno súťažili tri bloky politických strán, a nie 25 alebo 100 strán. Ale bloky strán, ktoré budú prichádzať s nejakými programami, víziami,“ povedal v parlamente Fico.

Čítajte viac Fico ponúka prácu na Slovensku Uzbekom. V Rusku majú na svedomí najviac zločinov spáchaných cudzincami

Zopakoval aj myšlienku zvýšenia kvóra na vstup do parlamentu. V súčasnosti potrebuje subjekt získať vo voľbách aspoň päť percent hlasov, aby sa dostal do NR SR. „Prečo by sa nemohli politické strany rovnakého zamerania spájať a vytvárať silné bloky? Potom môže úplne inak vyzerať vládnutie, ak je pod kontrolou bloku, ktorý má rovnaký názor,“ vyhlásil premiér. „Veľmi ťažko sa vládne, ak máte blok zložený z viacerých politických subjektov s úplne rozdielnymi ideologickými pohľadmi,“ dodal. Takéto bloky by mali podľa neho aj možnosť dlhšie vydržať pri moci.

Tvrdí, že ide o legitímnu tému. „Netreba sa tejto diskusie báť,“ dodal Fico. Zdôraznil, že nikto nerozpráva o zmene režimu, no súčasný systém nás podľa neho ničí a ide proti občanom. Nemyslí si však, že by momentálne vznikla zhoda na takýchto závažných zásahoch do politického systému.

Nepáči sa mu politický systém, kde na čele jednej strany stojí „psychiatrický blázon“ a má štyroch členov, alebo kde máme na čele strán „podvodníkov, ktorí pokradli tituly“. Prekáža mu tiež, že niektoré strany nemajú vnútorné štruktúry a že vo voľbách kandiduje 25 až 30 strán a registrovaných je vyše 100 strán. „Treba vytvárať obrovské úsilie, aby vznikla nejaká vládna koalícia. Ako môže byť takýto politický systém ekonomicky efektívny a konkurencieschopný s inými politickými systémami, ako napríklad v Spojených štátoch?“ pýta sa premiér.