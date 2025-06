Slovensko podľa Šimečku potrebuje zvýšené investície do obrany. KDH a Hlas potvrdili účasť za okrúhlym stolom u prezidenta

Slovensko potrebuje podľa Progresívneho Slovenska zvýšené investície do obrany a zlepšenie pripravenosti ozbrojených síl. „Nie preto, že by sme nevedeli, kam s peniazmi, ale preto, že čelíme reálnej hrozbe zo strany agresívneho Ruska, ktoré napadlo Ukrajinu a otvorene sa vyhráža zvyšku Európy,“ uviedol predseda hnutia Michal Šimečka v reakcii na to, že prezident Peter Pellegrini dnes avizoval zvolanie okrúhleho stola k otázke navyšovania výdavkov na bezpečnosť a obranu.

Šimečka je podľa svojich slov rád, že aj prezident sa prihlásil k potrebe zvýšiť výdavky na obranu. Čo však považuje za problém, je spôsob, akým sa to momentálne deje. „Obávam sa, že prezident dnes umožňuje ministrovi obrany zazmluvniť výdavky vo výške 6 až 8 miliárd eur bez predchádzajúcej odbornej a politickej diskusie. Bolo by rozumné, aby vznikla široká expertná komisia so zastúpením všetkých parlamentných strán, ktorá by nastavila dlhodobý plán modernizácie armády – na jedno, dve, možno až tri volebné obdobia,“ domnieva sa Šimečka. Takéto rozhodnutia nemôžu byť podľa neho v rukách jedného ministra a obranné výdavky musia mať jasné pravidlá, priority a kontrolu.

„Vidíme, že minister obrany preferuje nákup tryskáčov v čase, keď naši spojenci investujú najmä do dronov a munície. To považujem za strategickú chybu. Nejde o rozhodnutie tejto vlády, ale o záväzok na celé desaťročia dopredu. Preto odmietam podpísať bianko šek ministrovi Kaliňákovi, ktorý koná netransparentne a chaoticky,“ vyhlásil. Peniaze určené na obranu musia podľa jeho slov prednostne smerovať tam, kde ich naša armáda najviac potrebuje – na vybavenie, výcvik, dôstojné podmienky pre vojakov, moderné zbraňové systémy a zvyšovanie operačnej pripravenosti.

„Pokiaľ ide o tzv. duálne projekty – teda investície, ktoré môžu mať civilný aj vojenský význam – áno, niektoré výdavky tohto typu nám môže NATO uznať. Ale obranný rozpočet nemôže byť nástrojom na výstavbu nemocníc, mostov či dokonca škôlok. Ak by mal minister obrany riadiť celé hospodárstvo, potom by ostatné rezorty stratili zmysel,“ podotkol líder progresívcov.

Predseda KDH Milan Majerský reagoval, že kresťanskí demokrati prijali zatiaľ pozvanie na každý okrúhly stôl, ktorý organizoval prezident či premiér. „Som presvedčený, že v takých vážnych otázkach sa má zísť celé politické spektrum, a preto sa okrúhleho stola zúčastníme,“ povedal. Dôležitou otázkou podľa neho bude, či päť percent HDP na obranu bude len na zbrojenie, alebo do toho budú zahrnuté aj výdavky duálneho určenia, ako sú cesty, mosty či nemocnice, a tiež to, v akom časovom horizonte sa má tento cieľ naplniť „Za KDH poviem, že to nemôže byť skokový nárast, ale musí to byť postupný nárast financovania,“ dodal Majerský.

Koaličný Hlas víta rozhodnutie prezidenta Pellegriniho zvolať okrúhly stôl k otázke výdavkov na bezpečnosť a obranu. Predstavitelia strany sa stretnutí zúčastnia, uviedlo tlačové oddelenie Hlasu. „Vítame rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho zvolať okrúhly stôl k otázke výdavkov na bezpečnosť a obranu. Na stretnutí sa predstavitelia strany Hlas zúčastnia,“ odkázala strana.

Kancelária prezidenta SR vo štvrtok informovala, že traja najvyšší ústavní činitelia rokovali o aktuálnych otázkach. Zároveň avizovala, že hlava štátu zvolá na budúci týždeň okrúhly stôl predsedov parlamentných politických strán k aktuálnej otázke navyšovania výdavkov na bezpečnosť a obranu pred júnovým samitom NATO v Haagu.