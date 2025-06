Čech demoloval pumpu v Rovinke, dokonca vytiahol aj zapaľovač. Čo s ním spravil, šokuje

Video

Senecký vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 54-ročnému Janovi P. občanovi Českej republiky zo zločinu všeobecného ohrozenia v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci. Informoval o tom bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff.

Obvinený v pondelok 9. júna krátko pred 4:30 vošiel do priestorov čerpacej stanice v obci Rovinka, kde začal narúšať verejný poriadok kričaním a zhadzovaním tovaru z regálov. „Následne vyšiel pred predajňu, kde vyťahoval tankovacie pištole z čerpacích stojanov pričom jednu z nich úmyselne zapálil čím došlo k jej vznieteniu a zahodil ju na zem," uviedol Szeiff s tým, že týmto mimoriadne nebezpečným konaním vyvolal nebezpečenstvo výbuchu horľavín a ohrozil život zdravie a majetok veľkého rozsahu.

Jan vo svojom vyčíňaní pokračoval, presunul na hlavnú ulicu kde sa pokúšal zastaviť autobus tým, že vošiel do jeho jazdnej dráhy a zastavoval premávku. Po krátkej chvíli sa vrátil do priestorov čerpacej stanice kde zobral hasiaci prístroj s ktorým následne rozbil vstupné dvojkrídlové dvere do predajne. Policajná hliadka muža zadržala a eskortovala na oddelenie. Po vykonaní potrebných úkonov ho umiestnili v cele policajného zaistenia. Obvinený je stíhaný väzobne.