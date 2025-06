Expolicajt Kučerka sa vyhýba procesu. Sudcovi došla trpezlivosť a pokutu dal aj jeho obhajcovi

Špecializovaný trestný súd v Pezinku sa opätovne zaoberá prípadom bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Mariána Kučerku. Ten totiž v júni 2024 uspel so žiadosťou o obnovu konania, keď Špecializovaný trestný súd zrušil svoj odsudzujúci rozsudok z marca 2022, ako aj následný verdikt Najvyššieho súdu SR z júla 2023 vo výroku o treste. Súd tak má rozhodovať o uložení nového trestu. Sudca Milan Cisárik dnes expolicajta zamýšľal vypočuť, ten sa však opätovne nedostavil na súd. Pre jeho neprítomnosť bolo pritom odročené pojednávanie už začiatkom apríla.

Kučerka sa z aprílového pojednávania ospravedlnil s tým, že jeho účasť pri ukladaní trestu nie je potrebná, keďže ide o právnu záležitosť. Tú podľa Kučerku môže kompetentne vybaviť jeho obhajca. Súd však s týmto postojom nesúhlasil a pojednávanie preto odročil s tým, že prítomnosť expolicajta je potrebná. V súvislosti s dnešnou neúčasťou zase Kučerka argumentuje, že nedostal predvolanie na pojednávanie zákonným spôsobom, a tak nemal zachovanú potrebnú lehotu na prípravu.

Sudca Cisárik v tejto súvislosti uložil poriadkovú pokutu 500 eur Kučerkovi a rovnakú aj jeho obhajcovi Martinovi Bezákovi. Na predošlom pojednávaní totiž Bezáka poveril, aby klienta upovedomil o termíne nasledujúceho pojednávania. Advokát voči rozhodnutiu podal sťažnosť s tým, že on nemá právo predvolávať svojho klienta. Naopak, doručiť predvolanie obžalovaného do vlastných rúk je podľa Bezáka povinný súd. Súd následne dnešné pojednávanie odročil na 26. júna.

Najvyšší súd SR v prípade expolicajta Kučerku, ktorý je stíhaný za prijímanie úplatku, zmiernil v júli 2023 trest z pôvodných 11 rokov, ktoré bývalému vyšetrovateľovi uložil Špecializovaný trestný súd, na 10,5 roka, pričom ponechal v jeho prípade trest prepadnutia majetku. Bývalý vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry sa vtedy nachádzal v Bosne a Hercegovine, kde žiadal o azyl z dôvodu podľa neho nespravodlivého politického procesu. Neskôr sa však vrátil na Slovensko.

Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici uznal ešte v marci 2022 bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry za vinného z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku. Zároveň mu uložil úhrnný trest 11 rokov väzenia so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, a tiež trest prepadnutia majetku, ako aj ochranný dohľad na jeden rok. Kučerka, ktorého obvinili v rámci policajných akcií Očistec aj Judáš, sa proti verdiktu odvolal. Podľa orgánov činných v trestnom konaní prijal expolicajt v roku 2016 úplatok 25-tisíc eur za ovplyvnenie vyšetrovania kauzy Valčeky, ktorá sa týkala príbuzného exministra Petra Žigu Štefana Žigu. V roku 2017 zase prijal podiel z čiastky 200-tisíc eur za zasahovanie do kauzy známej ako Jopi Trade.