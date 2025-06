PS tesne nad 20 percentami, Smer pod 19. Tesný súboj o tretie miesto, ukazuje prieskum Focusu

Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS pre portál 360tka.sk, ktorý progresívcom nameral podporu 20,2 percenta voličov. Prieskum bol realizovaný v dňoch 2. až 9. júna na vzorke 1 034 respondentov. Na druhom mieste by skončil v súčasnosti najsilnejší koaličný subjekt, strana Smer, ktorej by hlas odovzdalo 18,8 percenta opýtaných. Na treťom mieste skončil Hlas, volilo by ho 10,5 percenta účastníkov prieskumu.

Štvrtú priečku obsadilo v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika, svoj hlas by mu odovzdalo 9,7 percenta voličov. Do Národnej rady by sa dostalo aj hnutie Slovensko pod vedením Igora Matoviča, ktoré by získalo podporu 8,5 percenta opýtaných. Do parlamentu by sa ešte dostali Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré by volilo 7,5 percenta respondentov, a strana Sloboda a Solidarita, ktorej prieskum nameral podporu 6,1 percenta. Do NR SR by sa teda celkovo dostalo sedem politických subjektov. Tesne pred bránami parlamentu by skončili Maďarská Aliancia a Demokrati, volilo by ich zhodne po 4,8 percenta opýtaných. Za nimi skončila Slovenská národná strana (SNS). V súčasnosti koaličný subjekt by vo voľbách podporilo 3,7 percenta respondentov. Hnutiu Borisa Kollára Sme rodina by hlas odovzdalo 3,4 percenta opýtaných.

Medzimesačne si naviac polepšilo hnutie Republika, a to o 1,8 percenta. V porovnaní s májom tiež dosiahli lepšie výsledky hnutie Slovensko, KDH, Maďarská Aliancia, Demokrati a Sme rodina. Preferencie matovičovcov vzrástli o 0,7 percenta, ostatným subjektom narástla podpora o 0,2 percenta. Progresívci a SaS si, naopak, pohoršili. Oba subjekty stratili zhodne po 0,7 percenta voličov. V porovnaní s májom strácali aj strany súčasnej koalície. Smer prišiel o 0,3 percenta, SNS o 0,2 a Hlas o 0,1 percenta voličov.

Z prepočtu hlasov na mandáty v aktuálnom prieskume vyplýva, že PS by v NR SR obsadilo 37 kresiel, Smer-SD 35, Hlas by mal v zákonodarnom zbore 19 reprezentantov, Republika o jedného menej, teda 18. Hnutie Slovensko by získalo 16 mandátov, kresťanskí demokrati by ich mali 14, SaS by v NR SR reprezentovalo 11 poslancov. Strany súčasnej opozície by mali v parlamente tesnú väčšinu, a to 78 poslancov. Potrebovali by ale aj Igora Matoviča a jeho hnutie. Smer a Hlas by väčšinu nemali, a to ani s pomocou Republiky. Spoločne by disponovali 72 poslancami.