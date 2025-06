Spájanie strán je podľa Danka dobrý Ficov nápad, chce hľadať riešenia. Ostro sa ohradil voči zbrojeniu

„My sa musíme začať rozprávať o tom, ako stabilizovať politický systém, aby si tu každý nezakladal politickú stranu, pretože to spôsobuje anarchiu pri riadení štátu. A my sa budeme stretávať počas leta. Máme sa baviť aj o tom, ako nastaviť jednotlivé mechanizmy pri voľbách,“ priblížil Danko.

Predseda SNS zároveň avizoval účasť na okrúhlom stole zvolanom prezidentom Petrom Pellegrinim ohľadom navyšovania výdavkov na obranu. Danko v tejto súvislosti zdôraznil, že je proti zdvíhaniu financií do zbrojenia a bude principiálne proti tomu, aby sa budúci rok tieto výdavky zvyšovali. Na okrúhlom stole bude zároveň žiadať, aby sa doriešilo to, kto podľa jeho slov rozdal peniaze a zbrojné systémy na Ukrajinu.

Účasť predstaviteľov na okrúhlom stole avizoval aj predseda poslaneckého klubu Progresívne Slovensko (PS) Martin Dubéci. „V podstate to nemôže byť samozrejme nejakým spôsobom skokové, ale má to byť nejakým spôsobom proporčne rozložené v objeme asi desiatich rokov,“ uviedol Dubéci v súvislosti so zvyšovaním výdavkom.

Danko sa vyjadril aj ku rokovaniu a hlasovaniu o zmene Ústavy, ktoré by malo prebehnúť budúci týždeň. „Budem hrdý, že budem môcť byť súčasťou toho, že ústava bude obsahovať také atribúty, ktoré sa časom dostanú aj do iných ústav okolitých štátov,“ skonštatoval.

Návrh zmeny ústavy upravuje okrem iného zakotvenie dvoch pohlaví, muža a ženy. Podľa Dubéciho v tejto chvíli nie je jasné, či návrh získa podporu 90 poslancov, ktoré sú potrebné na prijatie zmeny ústavy.