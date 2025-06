Ferenčák chce zvýšiť kvórum pri zmene ústavy, o podpore bude ešte rokovať

Poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Ferenčák (Hlas) chce predložiť do parlamentu návrh na to, aby bol na zmenu Ústavy SR potrebný súhlas minimálne dvoch tretín všetkých poslancov parlamentu. Ako ozrejmil na tlačovej konferencii, návrh má za cieľ chrániť ústavu pred svojvôľou a vrátiť jej vážnosť.

Doplnil, že ak nájde podporu medzi poslancami, mohol by ho predložiť aj ako pozmeňujúci návrh k novele ústavy, ktorú aktuálne parlament prejednáva. Dve tretiny parlamentu predstavujú 100 poslancov. V súčasnosti je na zmenu ústavy potrebná trojpätinová väčšina, čiže viac ako 90 poslancov. Zmena by podľa Ferenčáka mohla zvýšiť tlak na hľadanie spoločenského konsenzu. To, že má koalícia 90 hlasov, prípadne sa niekomu podarí nájsť takýto počet poslancov na prijatie zmeny, podľa poslanca neznamená, že má automaticky morálne alebo spoločenské právo na menenie základných princípov štátu. Od zmeny si sľubuje to, že významné zmeny by mohli prechádzať len s podporu opozície. Ústava by sa podľa neho mala meniť len ak je spoločenský konsenzus a dlhodobá potreba, na reformy podľa neho postačujú bežné zákony. Návrh chce predložiť na diskusiu ostatným poslancom. Zdôraznil, že nie je proti zmene, avšak je proti zneužitiu.

„Ústava SR nie je len právny dokument, je to zrkadlo národa,“ zdôraznil Ferenčák. Preto podľa neho nesmieme dopustiť, aby sa z neho stal nástroj moci, ktorý sa ohýba podľa politických záujmov či ideologických nálad. Pripomenul, že ústava bola od jej prijatia novelizovaná vyše 25-krát, pričom návrhov na jej zmenu bolo viac než 170. Podľa poslanca to oslabuje vážnosť ústavy a robí to z nej dokument, ktorý sa dá prispôsobiť ako volebný program. „Ale ústava má byť opak. Má prežiť politické cykly a zabezpečiť kontinuitu štátu,“ zdôraznil Ferenčák.

Podotkol, že najvyšší zákon štátu by nemal odrážať aktuálne názory väčšiny, ale mal by chrániť nadčasové princípy a mal by byť o tom, aké hodnoty považujeme ako národ za nedotknuteľné. Tieto hodnoty podľa neho musia byť pevné, no ak ich začneme meniť podľa nálad, riskujeme, že sa z právneho štátu stane mocenský systém. „Ústava má stáť nad ideológiou a chrániť pred ňou občana,“ zdôraznil poslanec.

Za obzvlášť nebezpečné označil, ak sa do ústavy dostávajú kultúrno-etické otázky, ktoré spoločnosť hlboko polarizujú. „Tieto zmeny nevyplývajú z právnej potreby, ale ideologickej ambície. Ústava nie je miestom, kde sa má viesť kultúrna vojna. Je to priestor pre spoločenské hodnoty, nie pre víťazstvo jednej svetonázorovej strany nad inou,“ prízvukoval Ferenčák.

Ferenčák na margo súčasne prejednávanej novely uviedol, že po diskusii aj s ústavnými právnikmi skonštatoval, že návrh je vysoko konzervatívny a skôr euroskeptický, je podľa neho ale „v medziach tolerovateľnosti“. Doplnil, že plánuje o navrhovaných zmenách ešte diskutovať ako s koaličnými, tak aj s opozičnými subjektmi.

Svoje rozhodnutie chce zverejniť po týchto diskusiách. „Terajšia diskusia a terajšie zmeny nezabezpečia ani lacnejší chlieb, ani lacnejšie palivo,“ priznal s tým, že bez ohľadu na to, či budú ústavné zmeny prijaté, alebo nie, na živote Slovákov sa nič nezmení. Poznamenal, že predkladaná zmena nie je v programovom vyhlásení vlády, ktoré podporil. „Nie je to zaväzujúce z pohľadu hlasovania a možno by som si tak trošku uzurpoval mať vlastný názor, keď je niečo predkladané,“ vyjadril sa.