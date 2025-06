Zvrat. Koalícia už nemá väčšinu na zmenu ústavy, otočil poslanec Majerský. Gašpar: Niekto si ho kúpil. Mikloško ostro zareagoval

František Majerský svoje rozhodnutie oznámil prostredníctvom sociálnej sieti. Uviedol, že podporí pozmeňujúce návrhy KDH k vládnej novele ústavy. Za zmenu ústavy navrhovanú premiérom Robertom Ficom (Smer) ako celku však hlasovať nebude.

Poslanci rokujú o vládnej novele ústavy, okrem iného, má zakotviť dve pohlavia - muž a žena Video

Tibor Gašpar zo Smeru si myslí, že Majerského si niekto „kúpil“ alebo zastrašil. „Je to zmena hodnotového sveta poslanca za KDH,“ povedal o Majerskom. Poslanec František Mikloško (KDH) Gašparovi odkázal, že si vyprosuje takéto očierňovanie, pretože Majerský je „čistý človek“. Gašpar tiež povedal, že Mikloško ostal uviaznutý v antikomunizme, na čo Mikloško reagoval, že Gašpar svojím obviňovaním súpera z podplácania vnáša „duch totality“.

„Za svojimi kolegami v KDH stojím v dobrom aj v zlom. Som presvedčený, že každý jeden návrh, ktorý sme ako KDH predložili do parlamentu, je dobrý a zlepšil by život ľudí na Slovensku. A tak sa zachovám aj pri hlasovaní o zmene ústavy,“ povedal Majerský. Tvrdí, že rozhodnutie o tom, ako bude hlasovať, urobil vo svojom vnútri dávnejšie a tlmočil ho aj svojim kolegom. KDH je podľa Majerského demokratická strana, a práve to mu umožňuje sa rozhodnúť a hlasovať ako chce. Svojim rozhodnutím nehlasovať za novelu ústavy nechce rozdeľovať stranu, klub ani spoločnosť.

„Hodnotový svet, ktorý predstavuje Robert Fico, pre mňa nemá nič spoločné s hodnotami, ktoré chcem reprezentovať ja, a ktoré reprezentuje KDH. Neverím ani kúsok, že záujem Roberta Fica o konzervatívne témy a hodnoty bol úprimný,“ skonštatoval Majerský. Premiér podľa neho chcel novelou ústavy zničiť KDH a posilniť si moc.

Poslanec priznáva, že či už zmena ústavy prejde alebo nie, KDH stratí časť voličov. „O to presne Ficovi išlo, nedať nám ani jednu dobrú možnosť. Vykostiť KDH. No ak sa po tejto ústave zomkneme a zabojujeme, vieme sa vrátiť a vytvoriť vládu a Slovensko bez neho,“ podotkol.

Majerského zároveň šokovalo, čo v poslednom období zažívajú pre novelu ústavy poslanci KDH. Je prekvapený, že vlna nenávisti sa spustila „zo spektra, ktoré o sebe tvrdí, že je tolerantné a iné ako Fico“. „Sám na vlastnej koži som mohol pocítiť, že slovník niektorých ľudí sa od toho Ficovho takmer v ničom nelíši. Ak chceme zmeniť Slovensko, tak musíme začať všetci od seba,“ dodal.

Predseda KDH Milan Majerský rešpektuje rozhodnutie Františka Majerského nehlasovať za zmenu Ústavy SR. Tvrdí, že jeho moc ako predsedu strany končí pri svedomí každého jedného člena klubu. „Verím, že František ostane pevnou súčasťou klubu KDH aj naďalej,“ poznamenal s tým, že František Majerský nie je členom KDH, je len členom poslaneckého klubu. Nevie o tom, že by niekto ďalší z klubu za novelu nehlasoval.

Národná rada začala v pondelok rokovať o vládnej novele Ústavy SR. Cieľom návrhu má byť posilnenie tradičných hodnôt pre zachovanie kultúrneho dedičstva Slovenska.

Návrh predstavil minister spravodlivosti Boris Susko (Smer). Ako uviedol, dané hodnoty vychádzajú z preambuly Ústavy SR, a tiež sú spojené s uznaním manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy. Návrh chce zdôrazniť zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život, či manželstvo a rodinu.

Navrhuje sa okrem iného úprava osôb, ktoré si môžu osvojiť dieťa, taktiež by v prípade schválenia mali rodičia mať právo rozhodovať o účasti detí na výučbe, ktorá je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu, respektíve na vzdelávaní, ktoré sa týka intímneho života a sexuálneho správania.

Výchovno-vzdelávací program musí byť v súlade s ústavou. Do ústavy chce ústavodarca návrhom zakotviť aj to, že SR uznáva len dve pohlavia, a to muža a ženu. Zaviesť by sa mohla aj rovnosť mužov a žien pri odmeňovaní za vykonanú prácu.

Návrh plánuje za určitých podmienok podporiť Kresťanskodemokratické hnutie, ale aj poslanci Kresťanskej únie Anna Záborská a Richard Vašečka. Z poslancov KDH však návrh odmietol podporiť poslanec František Mikloško, iba nedávno sa k nemu pridal už spomenutý František Majerský.

Oba subjekty plánujú predložiť spoločný pozmeňujúci návrh, ktorý obsahuje biologické určenie pohlavia – muža a ženy, ďalej posilnenie práv rodičov na školách, zákaz surogátneho materstva a definíciu otca a mamy ako muža a ženy. KDH ale odmieta rôzne „prílepky“ k novele, taktiež je proti vypusteniu jedného volebného obvodu z ústavy, ktorého zrušenie chce presadiť koaličný Hlas.