S čím ide opozícia k Pellegrinimu? Od Kaliňáka žiada plán a chce patriť do koalície ochotných

Opozícia a koalícia za jedným stolom. Prezident Peter Pellegrini zvolal už druhé stretnutie lídrov parlamentných strán za posledné mesiace k výdavkom na obranu. Utorkové stretnutie v Prezidentskom paláci sa deje presne týždeň pred začiatkom summitu NATO v Haagu. PS a SaS sa za okrúhly stôl chystajú, zvyšovanie výdavkov podporujú, no chcú predstaviť aj svoje požiadavky. Ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer) kritizujú, že už teraz nakupuje netransparentne a bez plánu, a práve ten opozícii chýba.

Predseda SaS Branislav Gröhling povedal, že do Prezidentského paláca pôjde s veľmi jasným postojom. „Bezpečnosť Slovenska musí byť absolútnou prioritou a nie je možné sa ďalej tváriť, že žijeme v mierovom alebo bezpečnom svete. Hrozba sa volá veľmi jasne, a je to Ruská federácia,“ vyhlásil. Koalíciu kritizoval, že to nedokáže takto pomenovať a klania sa Vladimirovi Putinovi a spochybňuje členstvo v Európskej únii a NATO.

„Preto sme pripravení jasne deklarovať náš záujem zvyšovať výdavky na obranu. Slovensko ale súčasne musí byť súčasťou koalície ochotných. Nemôžeme byť čiernym pasažierom v NATO ani zradcom v Európe. Musíme ukázať, že bezpečnosť berieme vážne,“ povedal šéf SaS.

SaS navrhuje tri body

Strana bude podľa Gröhlinga žiadať jasný plán, do čoho Slovensko bude investovať. Ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer) kritizoval, že koná netransparentne, bez plánu a kontroly. „Momentálne ani neexistuje žiaden zmysluplný dokument, ktorý by vysvetľoval, že do čoho presne ideme investovať miliardy eur. Z obranyschopnosti sa nemôže stať čierna diera, musíme investovať cielene a žiadame, aby každý jeden cent mal zmysel,“ pokračoval.

Liberáli navrhujú v tejto súvislosti tri body. Prvým je zriadenie kontrolnej komisie zloženej zo všetkých zástupcov relevantných strán pričom by dohliadala na vynakladané prostriedky. Stretávať by sa mala kvartálne. Druhým je zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť, kam chcú pozvať náčelníka Generálneho štátu Ozbrojených síl Slovenskej republiky Daniela Zmeka. Výbor chcú zvolať po summite NATO v Haagu.

„Chceme počuť, čo reálne potrebuje naša armáda, aké sú očakávania od NATO, aké spôsobilosti nám chýbajú,“ vysvetlil. Tretím bodom je príprava parlamentného uznesenia, ktoré predložia na najbližšiu schôdzu, a zaviaže Kaliňáka, aby vypracoval verejný plán investícií.

Poslanec SaS Juraj Krúpa kritizoval, že ani týždeň pred summitom NATO koalícia nemá pripravené návrhy, ako chce zvyšovať výdavky na obranu. Poukázal na rozdielne postoje SNS, Smeru a Hlasu. „Ani nevieme aká je pozícia Slovenskej republiky, lebo tá pozícia sa schvaľuje na vláde,“ poznamenal.

PS hovorí o zlyhaní

„Progresívne Slovensko je konzistentne za zvyšovanie našich investícií do obrany,“ deklaroval pred stretnutím s prezidentom predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Dôvodom je agresívna politika Ruskej federácie.

„Je to kvôli Vladimirovi Putinovi, ktorý napadol Ukrajinu, ktorý dnes a denne zabíja ukrajinských civilistov, a ktorý sa vyhráža celej Európe vojnou, a preto nielen Slovensko, ale aj celá EÚ a NATO musia zodpovednejšie pristúpiť k otázkam obrany, aby sa naši občania mohli na Slovensku riešiť bezpečne,“ vyhlásil.

„To s čím nesúhlasíme, je spôsob akým sa zvyšovali peniaze na obranu doteraz a akým, sa vedie celá táto diskusia. Minister obrany Kaliňák zazmluvnil alebo avizoval obchody alebo nákupy zbraňových systémov bez rozmyslu, akéhokoľvek dlhodobého plánu, zbrklo podľa toho s kým sa pozná, podľa toho, čo bolo práve v ponuke, bez akejkoľvek stratégie a už nehovoriac o dohode naprieč politickým spektrom,“ vytkol mu Šimečka.

V krajinám na západ od Slovenska dochádza podľa šéfa PS k dohode na úrovni relevantných politických strán a ich expertov na obranu o prioritách v tejto oblasti na najbližších osem až dvanásť rokov. „To, čo dnes vidíme je úplný opak. Nielenže neexistuje zhoda ani sa o ňu nikto nepokúsil naprieč politickým spektrom. Neexistuje ani zhoda vo vládnej koalícii na tom, že je potrebné navýšiť peniaze do obrany,“ poukázal Šimečka.

Nerozumie však, prečo prezident stretnutie zvolal, keď sa už jedno udialo a medzitým verejne vo Vilniuse deklaroval, že Slovensko podporí navýšenie investícií do obrany na 3,5 + 1,5 percent. „On už to rozhodnutie komunikoval svetu,“ povedal líder PS s tým, že stretnutia sa zúčastní.

Čítajte viac SNS hlasovala proti svojim. Danko odišiel od Pellegriniho skôr, kým ostatní rokovali. Prezident chce ísť na dobrovoľný vojenský výcvik

PS ide do paláca s dvoma konkrétnymi požiadavkami, ktoré odkonzultovali aj s opozičnými partnermi SaS a KDH. Poslanec Tomáš Valášek (PS) priblížil, že v minulosti bolo týždeň pred summitom NATO už jasné, s čím pôjde Slovensko na stretnutie lídrov aliancie a bola známa dohoda medzi vládou a prezidentom.

„To, že týždeň pred summitom táto vláda nebola schopná dohodu vygenerovať považujeme za obrovské zlyhanie,“ podotkol. Slovensko podľa neho nepotrebuje ani tak okrúhly stôl s opozíciou, ale okrúhly stôl medzi koaličnými stranami.

PS bude podľa Valáška žiadať prísnejší monitoring investovaných peňazí. „Máme absolútnu zhodu v opozícii na tom, že potrebujeme niečo ako osobitný výbor alebo komisiu, ktorá bude jednak posudzovať, ako sa nové výdavky vynakladajú, ale mala by aj pripraviť jasný plán priorít pre rezort obrany,“ povedal. „Nemôžeme zveriť historicky najvyšší rozpočet na obranu historicky najchaotickejšiemu ministrovi obrany,“ povedal. Výboru po summite sa plánujú rovnako ako SaS zúčastniť.