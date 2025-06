Fico: Slovensku by v časoch nezmyselného zbrojenia svedčala neutralita. So stopnutím ruského plynu nebudeme súhlasiť

Slovensku by v čase nezmyselného zbrojenia svedčila neutralita, povedal premiér Robert Fico. Prvýkrát tak verejne hovoril o neutralite krajiny, a to v odpovedi na novinársku otázku ohľadom zvyšovania výdavkov na obranu, ktoré plánuje Severoatlantická aliancia.

Fico kladie otázku: V tomto bláznivom období nesvedčala by Slovensku neutralita? Video

„V tomto bláznivom období postavím otázku. A nesvedčala by Slovensku neutralita? A túto otázku staviam oficiálne a veľmi jasne. Do čoho nás to preboha všetci ťahajú? Všetci hovoria o vojne. O akej vojne to hovoríme? To akože s kým sa ideme biť? Pokiaľ ide o mňa, tak by som vám povedal, že v týchto nezmyselných časoch zbrojenia, kde si mädlia ruky rôzne zbrojárske firmy, by Slovensku veľmi svedčala neutralita. Ale, bohužiaľ, toto nie je v mojich rukách,“ zdôraznil Fico na tlačovej besede po stretnutí s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas) k priebežnému plneniu programového vyhlásenia vlády rezortom hospodárstva.

Fico u Sakovej o energiách z Ruska aj o neutralite Video

Ak sa slovenská politická scéna u prezidenta dohodne na zvyšovaní výdavkov na obranu, podľa Fica musí ísť o postupné navyšovanie. „My dnes dávame na obranu 2 %, čo je približne 2,8 miliárd eur. Ak by sme išli na 5 % vrátane duálnych projektov, tak hovoríme o 7 miliardách eur. Kto si to môže dovoliť? Tieto čísla sú čísla, ktoré treba rozumne rozložiť v termíne, to nemôže byť skokové,“ dodal Fico.

Slovensko je členom NATO od roku 2004.

Šimečka: Premiérove vyjadrenia sú škandalózne

Vyhlásenie predsedu vlády Roberta Fica o tom, že by Slovensku najviac svedčala neutralita, považuje líder hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka za škandalózne. „Povedzme si, čo to znamená v realite – vystúpenie z NATO,“ upozornil opozičný líder.

Šimečka dodal, že členstvo v obrannej aliancii je pre SR absolútne kľúčové a jeho spochybňovanie nebezpečné. „Spochybňuje tým celé naše zahraničnopolitické ukotvenie, rozbíja naše vzťahy s kľúčovými partnermi a podhadzuje nás Putinovi,“ uviedol Šimečka smerom k Ficovým slovám.

Ceny energií by nemali rásť

Slovenské domácnosti by mali byť uchránené pred nárastom cien energií aj v budúcom roku, sľubuje Fico. Nezdražovanie elektriny či plynu by sa malo dotýkať takmer všetkých domácností, a to aj napriek tomu, že sa stále pripravuje adresná energopomoc. Podľa premiéra, na Slovensku je totiž minimum bohatých rodín, ktorých sa energpomoc nebude týkať.

„Urobíme všetko preto, aby ceny energií pre domácnosti nešli v budúcom roku hore. Pri elektrine sa spoliehame na memorandum so Slovenskými elektrárňami. Pokiaľ ide o plyn, tie dopady sú v stovkách miliónoch eur, budeme však hľadať zdroje, aby sme domácnostiam pomohli a neplatili viac za plyn,“ povedal Fico ďalej na tlačovke.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková stále podľa neho pracuje na adresnosti energetickej pomoci. „Znova však stojíme pred základnou otázkou, kto je bohatý a kto je chudobný. Je bohatý ten, kto zarába 1 500 eur? Asi nie. A zabudnime na to, že na Slovensku je veľa rodín, ktoré zarábajú 2 až 3-tisíc eur v čistom. Takýchto rodín je minimum. Preto stále môžeme tvrdiť, že prakticky celé Slovensko bude potrebovať kompenzácie pri energiách,“ povedal Fico.

„Adresná pomoc je v procese. Máme viacero scenárov. Potrebujeme zosúladenie viacero názorov vo vláde. Rozhodneme sa spoločne vo vláde. Snažíme sa nastaviť adresnú pomoc tak, aby sme 2 milióny domácnosti netlačili na nejaké úrady, kde by si vypisovali žiadosti. Snažíme sa využiť všetky dáta, ktoré Slovensko má v informačných systémoch,“ uviedla ministerka Saková.

Zastavenie dodávok energií z Ruska

Slovenským domácnostiam hrozí podľa predsedu vlády zvýšenie cien plynu o 30 až 50 % o zhruba tri roky. Dôvodom majú byť plány Európskej komisie úplne zastaviť dodávky ruského plynu do Európy.

„Návrh na zastavenie toku plynu, ropy a jadrového paliva je ideologický materiál, ktorý nás poškodí. Je tu návrh, že z východu nemôže do Európy nič prísť, pokiaľ ide o Ruskú federáciu. Teraz sa bavíme o plyne, nebudem hovoriť o rope a jadrovom palive. Ak sa to stane, tak v podstate dôjde k zastaveniu toku približne 3,5 mld. metrov kubických plynu, ktorý ide cez turecký plynovod Turkstream a my budeme musieť brať všetok plyn z iných zdrojov, len nie z Ruskej federácie. V praxi to bude znamenať nárast cien pre domácnosti. Rátame s vyššími tranzitnými poplatkami, rátame s vyššou cenou komodity. Slovenské domácnosti budú ohrozená zvýšením ceny plynu o 30 až 50 %. A pýtam sa vás, či sme toto pripravení urobiť kvôli Ukrajine. Ja nie. Slovenské domácnosti nemajú žiadny dôvod platiť viacej kvôli Ukrajine, lebo toto je len kvôli Ukrajine, kvôli ničomu inému,“ zdôraznil Fico s tým, že sa obáva aj toho, či bude mať Slovensko po úplnom sa odstrihnutí od ruského plynu vôbec dostatok plynu.

Doteraz nám Európska komisia podľa Fica neodpovedala na otázku, čo bude s prípadnou arbitrážou, ktorú Rusko môže voči nám otvoriť na základe zmluvy s Gazpromom, ktorú má Slovensko podpísanú do roku 2035. Tá zmluva má podľa Fica hodnotu okolo 20 miliárd eur. „Ak my prestaneme na základe rozhodnutia Európskej komisie 1. januára 2028 odoberať plyn z Ruska, môžu nás kľudne predstavitelia spoločnosti Gazprom zažalovať a pýtať si od nás od 16 do 20 miliárd eur ako kompenzácie. Na toto nemáme z Európskej komisie žiadnu odpoveď. Nemáme ani žiadnu odpoveď, ako nám budú kompenzovať vyššie ceny plynu,“ doplnil Fico.

Slovenský premiér zdôraznil, že nebude súhlasiť s úplným zastavením plynu z Ruska. „Nedovolím, aby slovenské domácnosti platili viac za plyn kvôli Ukrajine. Nebudem s tým nikdy súhlasiť. Preto ma ani neprekvapuje, že Európska komisia pri tomto návrhu bude požadovať kvalifikovanú väčšinu, aby sme nevyužili právo veta,“ konštatoval Fico s tým, že slovenský veľvyslanec pri Európskej únii dostal jasné zadanie, aby žiadal odklad o hlasovaní protiruských sankcií, pokiaľ sa problém so zastavením dodávok ruského plynu nevyrieši.

Výstavba nového jadrového zdroja

Fico tiež informoval o tom, že sa Slovensko blíži k uzavretiu medzivládnej dohody so Spojenými štátmi americkými o výstavbe nového jadrového zdroja. Čaká sa na záverečné stanovisko USA. Z našej strany je táto dohoda vyštrganá a čakáme na posledné stanovisko USA. "Pokiaľ príde toto stanovisko, môžeme pristúpiť k podpisu medzivládnej dohody, ktorá by mala smerovať k tomu, že nový jadrový zdroj na území Jaslovských Bohuníc postaví americká spoločnosť Westinghouse. Je to obrovská investícia. Bavíme sa o novom zdrojom o výkone 1250 megawattov,“ povedal Fico.

Po šiestich ruských jadrových blokov, dvoch v Jaslovských Bohuniciach a štyroch v Mochovciach, budeme mať nový jadrový zdroj zrejme už americký. Nový jadrový bohunický blok by mal zostať v rukách štátu. Ficova vláda chce vytvoriť akúsi konkurenciu voči spoločnosti Slovenské elektrárne, ktoré boli začiatkom tohto milénia sprivatizované. Výstavba nového jadrového zdroja by mala stáť od 13 do 15 miliárd eur. Slovenský premiér je presvedčený, že ide o dobre vynaložené peniaze. Nová jadrovka podľa plánov jeho vlády by mohla uzrieť svetlo sveta niekedy okolo roku 2040.

Súčasná vláda naplno oživila projekt výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a nadviazala tak na plány ešte prvej Ficovej vlády z konca desaťročia tohto milénia. Vláda schválila návrh postupu prípravy a výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice. Ministerke hospodárstva Denise Sakovej uložil vládny kabinet viacero úloh. S ich plnením je premiér Fico spokojný. Štvrtá vláda Roberta Fica chce rozhodnúť o všetkom podstatnom, o čom sa v prípravnom konaní rozhoduje, ešte počas svojho vládnutia.