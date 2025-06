Danko: Nechcem sa s Ficom hádať ako Matovič so Sulíkom, my vládu nepoložíme

Kompromis týkajúci sa novely transakčnej dane sa v koalícii nehľadal ľahko, keďže súvisí s rokovaniami o zostavení budúcoročného štátneho rozpočtu a premiér by mohol hlasovanie o novele spojiť s hlasovaním o dôvere vláde. V TASR TV to povedal podpredseda Národnej rady (NR) a predseda SNS Andrej Danko.

Pre Slovenskú národnú stranu sú podľa neho prioritou zmeny v transakčnej dani, ako aj zostavenie štátneho rozpočtu a udržanie vlády pri moci. „Pre mňa je dôležité, aby sa zostavil rozpočet a určite sa nechcem s Robertom Ficom (Smer) hádať ako Igor Matovič (hnutie Slovensko) s Richardom Sulíkom (SaS). My vládu nepokladáme,“ vyhlásil Danko.

Návrh novely transakčnej dane z dielne SNS sa hlasmi 146 zo 147 prítomných poslancov dostal v parlamente do druhého čítania, ktoré bude v septembri. Transakčnú daň by v prípade jeho schválenia od októbra tohto roka nemali platiť živnostníci ani malé firmy s obratom do 100.000 eur. „Bolo ťažké to ustáť, počuli ste Laca Kamenického (Smer), keď hovoril, že transakčná daň sa meniť nebude. Ale snažil som sa dohodnúť s premiérom, až deň pred hlasovaním sa mi ozval s tým, že kompromisom bude 17. november,“ konštatoval Danko. Dodal, že 17. november musí ostať a aj ostane štátnym sviatkom, ale chýbajúce zdroje do štátnej pokladnice pribudnú na základe toho, že už nebude dňom pracovného pokoja.

Danko je presvedčený, že prezident Peter Pellegrini nemal o nevypísaní referenda o protiruských sankciách rozhodnúť bez posúdenia otázky Ústavným súdom SR. Na druhej strane podľa neho Národná rada do istej miery nahradila referendum uznesením, v ktorom konštatuje škodlivosť protiruských sankcií a zaväzuje vládu, aby v budúcnosti za protiruské sankcie nehlasovala. „Teraz už je to zodpovednosť premiéra, ale aby som bol aj k premiérovi spravodlivý, aj mu to chráni chrbát, lebo ak naozaj naberie odvahu na blokovanie sankcií, môže sa odvolať na uznesenie Národnej rady SR,“ tvrdí Danko.

Uznesenie predložila SNS, za návrh hlasovalo 51 zo 76 prítomných poslancov. Ak by sa opozícia nepokúsila o neúspešnú taktiku obštrukcie, 51 hlasov by na schválenie uznesenia nestačilo. „Potom sa v opozícii rozvadili medzi sebou,“ konštatoval Danko na margo výmeny názorov v opozícii, kto nesie vinu za nezvládnuté hlasovanie.

Slovenská národná strana podľa Danka stále apeluje na otvorenie diskusie o pravidlách voľby poštou pri parlamentných voľbách. „Jeden pohľad je kontrola hlasovania. Ale ja tam vidím aj protiústavnosť,“ povedal. Prípravu zmien vo volebnej legislatíve vo viacerých oblastiach bude mať podľa neho na starosti koaličná pracovná skupina. „Dohodli sme sa s Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas), že by sme na jeseň chceli zmenu zákona o voľbách,“ naznačil Danko.