Dovolenka, ktorá sa začína už pri nástupe. Prečo je nočný vlak do Splitu hitom tohto leta?

Zabudnite na únavné hodiny za volantom, nervy na diaľnici a nekonečné kolóny na hraničných priechodoch. Toto leto môžete cestovať do chorvátskeho Splitu inak – pokojne, pohodlne a ekologicky. Stačí nastúpiť do nočného vlaku ZSSK a užiť si zážitok, ktorý sa začína ešte predtým, ako si ľahnete na pláž s drinkom v ruke.

Dovolenková sezóna je v plnom prúde a čoraz viac Slovákov objavuje nový spôsob, ako sa dopraviť k moru. Namiesto stresu za volantom a nočnej jazdy autom si čoraz viac ľudí volí pohodlný a zážitkový spôsob dopravy – nočný vlak ZSSK – ÖBB do Splitu. Je to ekologické, pohodlné, zábavné cestovanie. A prekvapujúco to môže byť aj veľmi romantické.

Vlak EuroNight ZSSK – ÖBB premáva zo Slovenska cez Rakúsko a Slovinsko do Chorvátska trikrát týždenne počas celej letnej sezóny až do 13. októbra. Odchádza z Bratislavy-Nového Mesta o 16:00 a z Petržalky o 17:01. Do Splitu prichádza v ranných hodinách, takže po príjemne strávenej noci sa môžete hneď vybrať k moru.

Nápady počas cestovania vlakom

Cestovanie vlakom už dávno nie je len o preprave z bodu A do bodu B. Je to súčasť dovolenky a zážitkov. Vo vlaku si môžete pozrieť film, prečítať knihu či spoznať nových ľudí ešte pred príchodom do Splitu. Pre introvertov je tu možnosť len si tak sedieť a pozerať z okna, ako sa krajina mení z podunajských rovín na stredomorské scenérie Dalmácie. Tento pomalý prechod z pracovného stresu do dovolenkovej nálady je niečo, čo cestovanie autom alebo lietadlom jednoducho neponúkne.

Vo vlaku EuroNight si môžete vybrať zo širokej škály komfortu. K dispozícii sú klasické kupé s miestami na sedenie, ležadlové a lôžkové vozne. Lôžka sú klimatizované a malé občerstvenie je v cene.

Ak ste už cestovali s deťmi na dovolenku autom, potom isto oceníte pohodlie, ktoré vlak ponúka. Deti sa môžu vyspať, hrať sa alebo pozerať rozprávky, zatiaľ čo rodičia si v pokoji oddýchnu.

A pre všetkých platí jedno, žiadne stresy z navigácie, tankovania, šoférovania v noci či hľadania parkoviska v prímorskej horúčave. Vďaka možnosti oddychu počas jazdy nebudete po príchode do cieľa vyčerpaní. Naopak, z vlaku vyskočíte svieži a v pohode. A takisto aj návrat môže byť rovnako bezstarostný. Vlak vás opäť bezpečne dovezie naspäť.

Prečo je o tento spoj taký záujem? Odpoveď je jednoduchá. Cestovanie vlakom dnes nemusí znamenať len „presun“. Čo ak pravý dovolenkový zážitok nespočíva v samotnom cieli na Jadrane, ale v schopnosti užiť si aj cestu, ktorá k nemu vedie.

Vlak pre všetkých – aj s autom

Ak si dovolenku bez svojho auta neviete predstaviť, aj pre vás je možnosť. Unikátom spojenia ZSSK – ÖBB je možnosť prepravy auta alebo motorky vo vozni z Viedne. To znamená, že si k moru môžete vziať svoje vozidlo, ale pritom sa vyhnúť únavnej jazde naprieč tromi krajinami.

Po príchode do Splitu nasadnete do svojho auta oddýchnutí a pripravení objavovať okolie dalmatínskeho pobrežia.

Rozprávková cesta od súmraku do Splitu

Premávka vlaku: 3× týždenne Odchody zo Slovenska: streda, piatok, nedeľa Návraty zo Splitu: štvrtok, sobota, pondelok

3× týždenne Typy vozňov: miesta na sedenie, ležadlové vozne, lôžkové vozne s klimatizáciou

miesta na sedenie, ležadlové vozne, lôžkové vozne s klimatizáciou Cena lístka: od 35 eur podľa dynamického cenníka

od 35 eur podľa dynamického cenníka Preprava vozidiel: k 13. júnu už bolo z Viedne prepravených 407 áut a 1 534 motoriek

k 13. júnu už bolo z Viedne prepravených 407 áut a 1 534 motoriek Lístky: kúpite na predajných miestach ZSSK alebo online cez ÖBB

Foto: ZSSK ZSSK

Zodpovedne a s pridanou hodnotou

Cestovanie vlakom nie je len o pohodlí, ale aj o zodpovednosti. V čase, keď si čoraz viac ľudí uvedomuje dopady svojich rozhodnutí na planétu, je vlak ekologickým riešením s minimálnou uhlíkovou stopou. Na rozdiel od individuálnej automobilovej dopravy vlak šetrí emisie, energiu a nezvyšuje dopravnú záťaž prímorských oblastí.

Aj preto je nočný vlak do Splitu ideálny pre tých, ktorí chcú kombinovať dovolenku so zodpovedným prístupom bez toho, aby museli robiť kompromisy v komforte.

Podľa aktuálnych čísel zo Železničnej spoločnosti Slovensko sa vlakom do Splitu len od 30. apríla prepravilo takmer 3 500 ľudí. Spoj sa teší čoraz väčšiemu záujmu. Aktuálna obsadenosť sa pohybuje okolo 62 %, pričom do 13. júna si svoj lístok rezervovalo už vyše 18 600 cestujúcich.

Plážový oddych od súmraku do Splitu

Slogan kampane „Od súmraku do Splitu“ nie je len marketingovým výkrikom. Je to prísľub, že dovolenka sa začína v momente, keď nastúpite do vlaku. Zabudnite na stres z premávky, parkovania či plánovania prestávok. Nastúpte, sadnite si, dajte si pohár vínka a vychutnávajte si dovolenku od súmraku až po slnečné chorvátske ráno.

Viac informácií a rezervácie: zssk.sk/split