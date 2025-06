Majerský: Nikto ma nekorumpoval, rozhodol som sa slobodne. Gašpar ho pobavil

Opozičného poslanca Františka Majerského (KDH), ktorý sa rozhodol nehlasovať za zmenu ústavy ako celku, nikto nekorumpoval, rozhodol sa slobodne a dobrovoľne. Na svojom rozhodnutí trvá. Z poslaneckého klubu KDH zatiaľ neodchádza, ak by odišiel, bolo by to celkovo z politiky. Médiám to uviedol v utorok.